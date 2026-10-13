Cebolla encarece la canasta básica; hogares urbanos requirieron casi 5,000 pesos para cubrir alimentos y servicios

A nivel mensual, las LPEI mostraron un alza de 1.1% en el ámbito urbano y de 1.6% en el rural durante septiembre de 2026. Al comparar el comportamiento anual frente a septiembre de 2025, el valor de la canasta alimentaria aceleró su ritmo de crecimiento en 0.8 puntos porcentuales en las ciudades, pasando de 4.7% a 5.5% y en 1.3 puntos porcentuales en el campo, pasando de 3.6% a 4.9%.

Incidencia de la cebolla y alimentos fuera del hogar

Entre los bienes que integraron la canasta alimentaria, la cebolla registró un incremento anual en su precio de 89.8%. Este insumo representó la mayor incidencia en la variación anual dentro del ámbito rural, con una aportación de 35.7% al alza del costo de la canasta. En el sector urbano, la cebolla ocupó la segunda posición en incidencia, con 25.2%.

En las zonas urbanas, el rubro con mayor impacto al alza en la canasta alimentaria fue el de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, que comprende desayunos, comidas y cenas preparados, con una incidencia relativa de 32.1% y un aumento anual en su precio de 5.8%. En el ámbito rural, este mismo concepto figuró en el segundo lugar de incidencia, aportando 26.3% a la variación anual.

El jitomate también se posicionó como el tercer producto con mayor ponderación en los incrementos anuales de la canasta alimentaria para ambos sectores, al registrar un alza en su precio de 26.7%, con una incidencia de 16.1% en la canasta rural y de 10% en la urbana.