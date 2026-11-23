Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés), presidente del consejo de administración y miembro de su órgano de gobierno, apenas unos días después de que el empresario presentara su renuncia en medio de un escándalo relacionado con presunto adulterio y acusaciones de espionaje y contrabando de sus chips más avanzados hacia China.

La decisión del consejo de administración tuvo un efecto inmediato en los mercados. Las acciones de Nvidia subieron más de 30% durante el inicio de este lunes, de acuerdo con los datos de mercado disponibles, mientras los futuros del Nasdaq 100 avanzaron más de 6% tras conocerse el anuncio.

El regreso de Huang ocurre después de una semana de fuertes turbulencias para la compañía. La salida de su fundador había provocado incertidumbre entre los inversionistas sobre el futuro de Nvidia y las perspectivas de crecimiento de la industria de inteligencia artificial (IA), un mercado en el que la empresa ocupa una posición central como proveedora de procesadores avanzados.