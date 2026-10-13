La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una cartera de inversión pública y mixta por 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años y explicó que su gobierno decidió impulsar la infraestructura y la vivienda para enfrentar el freno económico previsto ante los aranceles de Estados Unidos.
Sheinbaum presenta inversión de 8.4 billones para impulsar el crecimiento de México
Durante la celebración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria expuso proyectos carreteros, ferroviarios, energéticos, hidráulicos, portuarios y de vivienda. Algunos, señaló, ya están en marcha; otros se desarrollarán en los siguientes años.
“No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”, afirmó sobre el monto de inversión, que atribuyó a la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial.
La presidenta acompañó la presentación con anuncios para facilitar las inversiones privadas y permitir el pago de adeudos fiscales sin multas ni recargos en 2027. También defendió el desempeño de la economía mexicana, reiteró el compromiso de reducir el déficit público y planteó acelerar los pagos digitales para ampliar el acceso al crédito.
Infraestructura
Sheinbaum explicó que, después de la llegada de los aranceles estadounidenses, el gobierno y los empresarios se reunieron para evaluar sus consecuencias y definir cómo enfrentar el nuevo escenario.
Ante la perspectiva de un menor crecimiento por las condiciones internacionales, su administración decidió impulsar la inversión en infraestructura y vivienda.
Para desarrollar los proyectos, señaló, se han diseñado esquemas con la Secretaría de Hacienda, la banca de desarrollo y el sector privado.
Los 8.4 billones de pesos corresponden a la cartera pública y mixta presentada ante el CCE. Sheinbaum aclaró que el monto no incluye toda la inversión privada que su gobierno busca facilitar mediante incentivos y permisos más ágiles.
Durante su exposición no detalló qué proporción del total provendrá de recursos públicos ni cuánto corresponderá a capital privado.
Vivienda y energía destacan
Entre los componentes de mayor monto, la presidenta mencionó alrededor de 3 billones de pesos para Viviendas para el Bienestar, vinculadas también con el desarrollo de vivienda privada.
Para el plan estratégico de Pemex, presentó una inversión de 2 billones de pesos, con una parte pública y otra bajo esquemas mixtos que, sostuvo, se ajustan a la ley y a la Constitución.
La generación eléctrica contempla 794,109 millones de pesos de inversión pública y mixta. El plan de gasoductos suma 140,905 millones, mientras que los proyectos estratégicos de agua representan 180,000 millones de pesos.
Sheinbaum también destacó proyectos para recuperar la petroquímica y desarrollar la producción de fertilizantes, principalmente mediante inversión mixta.
En transporte, mencionó la red carretera, los trenes de pasajeros, el Tren Maya de carga, el fortalecimiento del Tren Interoceánico y las inversiones en distintos puertos.
La cartera incluye, además, una supercomputadora que, afirmó, será la de mayor capacidad de América Latina.
Sheinbaum defiende el crecimiento
Ante los empresarios, la presidenta cuestionó la percepción de que México no crece y presentó una comparación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según explicó, México ocupó el séptimo lugar de crecimiento durante el último trimestre en la comparación mostrada, por encima del promedio de los países del organismo y de economías como Colombia, Turquía y Polonia.
La mandataria también citó cifras del Inegi de 3.6% de crecimiento anual en agosto y de 0.6% respecto al mes anterior, aunque los materiales disponibles no identifican el indicador al que corresponden.
Sheinbaum atribuyó el desempeño a la inversión en infraestructura, los mecanismos de financiamiento y las facilidades para la inversión privada.
Añadió que el auge de la economía digital y la inteligencia artificial en Estados Unidos ha permitido que México participe en ese proceso mediante la producción de electrónicos.
También afirmó que la inversión extranjera directa continúa en aumento, sin precisar un monto durante ese pasaje de su intervención.
Reducir el déficit responsablemente
La presentación de la cartera de inversión estuvo acompañada de un compromiso de reducir el déficit público de manera responsable.
Sheinbaum reconoció las dificultades de esa tarea y sostuvo que su gobierno busca evitar promesas que no pueda cumplir.
Informó que la Secretaría de Hacienda había mantenido conversaciones con calificadoras sobre la economía y los planes de reducción del déficit para los próximos años.
También señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una revisión de la economía mexicana y de los proyectos de reducción del déficit, cuyas observaciones serán tomadas en cuenta por su administración.
Adeudos sin multas ni recargos
En materia tributaria, la presidenta anunció que propuso a Hacienda ampliar el programa de regularización fiscal para 2027, con el propósito de permitir el pago de adeudos sin multas ni recargos, independientemente del monto.
“El próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo. A cualquier monto”, expresó ante los empresarios.
Sheinbaum vinculó la propuesta con la Ley de Ingresos, cuya aprobación, dijo, estaba prevista para ese día. Durante su mensaje no detalló los requisitos ni las exclusiones del programa. El anuncio provocó aplausos entre los asistentes.
Pagos digitales y crédito
La mandataria planteó que la colaboración entre bancos, empresas proveedoras de pequeños comercios, tiendas de conveniencia y gasolineras puede acelerar la digitalización de pagos durante los próximos dos años.
El objetivo es reducir el uso de efectivo y ampliar la bancarización. Como parte de esa estrategia, destacó un acuerdo con la banca para multiplicar por cuatro el límite permitido en cuentas que no requieren Registro Federal de Contribuyentes.
Sheinbaum vinculó ese proceso con la posibilidad de ampliar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas.
También mencionó medidas para facilitar la incorporación de negocios a un régimen tributario simplificado, además de la digitalización de trámites del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo.
Acuerdos con los empresarios
La presidenta aprovechó el aniversario del CCE para hacer un balance de los acuerdos con el sector privado en materia de precios, salarios, jornada laboral y comercio.
Mencionó el PACIC y el acuerdo para contener el precio de las gasolinas y el diésel, al que atribuyó una contribución para evitar aumentos de la inflación.
También destacó los acuerdos de incremento salarial y de la jornada de 40 horas, que describió como resultado del consenso.
Sheinbaum también reconoció la interlocución del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con los empresarios y el apoyo del embajador estadounidense, Ronald Johnson, en las negociaciones bilaterales, a quien calificó como un buen aliado de México.
Al cierre,vinculó la agenda de inversión y crecimiento con su objetivo de prosperidad compartida.
Con referencia a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirmó que México contribuyó con 60% a la reducción de la pobreza en América Latina.