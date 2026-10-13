Durante la celebración del 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria expuso proyectos carreteros, ferroviarios, energéticos, hidráulicos, portuarios y de vivienda. Algunos, señaló, ya están en marcha; otros se desarrollarán en los siguientes años.

“No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”, afirmó sobre el monto de inversión, que atribuyó a la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial.

La presidenta acompañó la presentación con anuncios para facilitar las inversiones privadas y permitir el pago de adeudos fiscales sin multas ni recargos en 2027. También defendió el desempeño de la economía mexicana, reiteró el compromiso de reducir el déficit público y planteó acelerar los pagos digitales para ampliar el acceso al crédito.

Infraestructura

Sheinbaum explicó que, después de la llegada de los aranceles estadounidenses, el gobierno y los empresarios se reunieron para evaluar sus consecuencias y definir cómo enfrentar el nuevo escenario.

Ante la perspectiva de un menor crecimiento por las condiciones internacionales, su administración decidió impulsar la inversión en infraestructura y vivienda.

Para desarrollar los proyectos, señaló, se han diseñado esquemas con la Secretaría de Hacienda, la banca de desarrollo y el sector privado.

Los 8.4 billones de pesos corresponden a la cartera pública y mixta presentada ante el CCE. Sheinbaum aclaró que el monto no incluye toda la inversión privada que su gobierno busca facilitar mediante incentivos y permisos más ágiles.

Durante su exposición no detalló qué proporción del total provendrá de recursos públicos ni cuánto corresponderá a capital privado.

Vivienda y energía destacan

Entre los componentes de mayor monto, la presidenta mencionó alrededor de 3 billones de pesos para Viviendas para el Bienestar, vinculadas también con el desarrollo de vivienda privada.

Para el plan estratégico de Pemex, presentó una inversión de 2 billones de pesos, con una parte pública y otra bajo esquemas mixtos que, sostuvo, se ajustan a la ley y a la Constitución.

La generación eléctrica contempla 794,109 millones de pesos de inversión pública y mixta. El plan de gasoductos suma 140,905 millones, mientras que los proyectos estratégicos de agua representan 180,000 millones de pesos.

Sheinbaum también destacó proyectos para recuperar la petroquímica y desarrollar la producción de fertilizantes, principalmente mediante inversión mixta.

En transporte, mencionó la red carretera, los trenes de pasajeros, el Tren Maya de carga, el fortalecimiento del Tren Interoceánico y las inversiones en distintos puertos.

La cartera incluye, además, una supercomputadora que, afirmó, será la de mayor capacidad de América Latina.

