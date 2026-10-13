Carlos Slim tiene 6 empresas enormes en la Bolsa Mexicana y una más por llegar: de minería a telecomunicaciones

Carlos Slim Helú ha construido uno de los imperios empresariales más diversificados de México. Sus negocios abarcan sectores como telecomunicaciones, comercio, banca e infraestructura, con presencia en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La próxima llegada de Inversiones de Capital (INCA), tras su escisión de Grupo Financiero Inbursa, sumará una nueva pieza al mapa bursátil de sus negocios. En conjunto, las empresas vinculadas con el ingeniero que cotizan en Bolsa alcanzan un valor de mercado de alrededor de dos billones de pesos.
El valor de mercado es el resultado de multiplicar el precio de una acción por el total de acciones en circulación. Esta cifra cambia con las cotizaciones y permite dimensionar el tamaño de una empresa en Bolsa, aunque no equivale a sus ingresos ni a sus ganancias.
¿Cuáles son estas compañías, a qué se dedican, quiénes las dirigen y qué relación tienen con Slim? Este es un recorrido por los negocios que conforman su ecosistema empresarial en el mercado bursátil mexicano.
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América Móvil, la joya de la corona del imperio Slim
Valor de mercado: 1,171,300 millones de pesos
El negocio más grande del imperio empresarial de Carlos Slim y el que más ingresos aporta a sus compañías es América Móvil, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo. Fundada en 2000, tiene presencia en 22 países y opera marcas como Telcel, Telmex, Claro e Infinitum, con servicios de telefonía móvil y fija, internet y conectividad.
La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 7 de febrero de 2001. Su director general es Daniel Hajj Aboumrad, mientras que Carlos Slim Domit preside el consejo de administración y Patrick Slim Domit ocupa la vicepresidencia. Carlos Slim Helú es presidente honorario vitalicio.
El grupo se constituyó en 1980 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 19 de junio de 1990. Su director general es Antonio Gómez García, mientras que Carlos Slim Domit preside el consejo de administración y Patrick Slim Domit ocupa la vicepresidencia. Carlos Slim Helú es presidente honorario.
En 2025, Grupo Carso registró ingresos por 191,621 millones de pesos y una plantilla de 84,683 trabajadores. En el ranking de Expansión se ubicó en la posición 29 entre las empresas más relevantes del país.
Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del los Slim
Valor de mercado: 265,800 millones de pesos
La banca, los seguros, las afores y los servicios de inversión forman parte de los negocios con los que el grupo de Carlos Slim participa en el sector financiero. Grupo Financiero Inbursa concentra estas operaciones a través de subsidiarias como Banco Inbursa, Afore Inbursa, Seguros Inbursa e Inversora Bursátil, entre otras.
La compañía se constituyó como grupo financiero en septiembre de 1992 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de febrero de 1993. Su director general es Javier Foncerrada Izquierdo y Marco Antonio Slim Domit preside el consejo de administración.
En 2025, registró ingresos por 145,514.2 millones de pesos y una plantilla de 3,938 trabajadores. En el ranking de Expansión ocupó la posición 35 entre las empresas más importantes del país.
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IDEAL, la empresa que gana dinero con autopistas y obras de infraestructura
Valor de mercado: 122,900 millones de pesos
Autopistas, proyectos de infraestructura y servicios asociados a su operación forman parte de los negocios de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL). La compañía, escindida de Grupo Financiero Inbursa, participa en la adquisición, construcción, administración y explotación de proyectos de infraestructura en México, un negocio que genera ingresos a partir de la operación de activos concesionados.
IDEAL se constituyó en 2005 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 15 de septiembre de ese año. Su director general es Alejandro Aboumrad González, mientras que Marco Antonio Slim Domit preside el consejo de administración.
En 2025, la compañía registró ingresos por 25,586.9 millones de pesos y una plantilla de 3,307 trabajadores. En el ranking de Expansión ocupó la posición 185 entre las empresas más importantes del país.
Minera Frisco, el negocio de Carlos Slim que extrae oro, plata y cobre
Valor de mercado: 103,500 millones de pesos
La extracción de oro, plata, cobre, zinc y plomo es el eje de Minera Frisco, compañía que surgió de una escisión de Grupo Carso a finales de 2010. A través de sus subsidiarias, explora y explota yacimientos para producir y comercializar concentrados de metales, así como oro y plata en barras doré.
La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 6 de enero de 2011. Su director general es Gerardo Kuri Kaufman, mientras que Carlos Slim Helú preside el consejo de administración.
En 2025, Minera Frisco registró ingresos por 14,055.9 millones de pesos y una plantilla de 3,423 trabajadores. En el ranking de Expansión se ubicó en la posición 289 entre las empresas más relevantes de México.
Sitios Latinoamérica, la empresa que administra las torres detrás de la telefonía móvil
Valor de mercado: 33,450 millones de pesos
El negocio de Sitios Latinoamérica comenzó con la separación de unas 30,000 torres de telecomunicaciones de América Móvil. La escisión, aprobada en 2021 y concretada en agosto de 2022, permitió crear una compañía independiente dedicada a construir, operar y rentar infraestructura que utilizan los operadores móviles para ofrecer sus servicios. Actualmente, tiene presencia en 16 países de la región.
La empresa comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el 29 de septiembre de 2022, bajo la clave LASITE. Su director general es Gerardo Kuri Kaufmann, mientras que Arturo Elías Ayub preside el consejo de administración.
Sitios Latinoamérica no figura en el ranking de las 500 empresas más importantes de Expansión. Su modelo de negocio consiste en rentar torres y espacios para instalar equipos de telecomunicaciones, una actividad que le permite prestar servicios a América Móvil y a otros operadores.
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INCA, la nueva empresa de los Slim que busca entrar a la BMV
Su llegada a la Bolsa no será mediante una Oferta Pública Inicial (OPI). En su lugar, Inbursa distribuirá parte de las acciones de INCA entre los inversionistas.
De acuerdo con el prospecto presentado ante la BMV, se colocarán 2,016 millones de acciones, con un capital social de 40,000 millones de pesos. De ellas, 760.1 millones, equivalentes a 37.7%, se distribuirán entre el público inversionista. Slim y su familia conservarán aproximadamente 62.3% de la empresa.
El precio inicial de las acciones aún no está definido. Inbursa señaló que se determinará mediante mecanismos de mercado y que podría realizarse una subasta.
Las lecciones de Carlos Slim en la Bolsa Mexicana
La estrategia bursátil de Carlos Slim Helú muestra cómo ha construido un grupo de empresas en distintos sectores sin dejar de lado el control familiar. El empresario continúa al frente de varias compañías desde sus consejos de administración, mientras sus hijos Carlos, Patrick y Marco Antonio Slim Domit ocupan puestos clave en los órganos de gobierno de negocios como América Móvil, Grupo Carso e Inbursa.
La separación de empresas como Sitios Latinoamérica y la próxima llegada de INCA a la Bolsa también muestran cómo el grupo puede reorganizar sus activos y darles una estructura independiente. Esto permite que cada compañía tenga su propia valoración en el mercado y abra la puerta a nuevos inversionistas, sin que la familia necesariamente pierda el control.
INCA es un ejemplo de ello: de acuerdo con el prospecto, Slim y su familia conservarían alrededor de 62.3% de las acciones. La operación muestra que cotizar en Bolsa no siempre implica ceder el control, sino que también puede servir para reorganizar negocios y ampliar la participación de inversionistas.
La principal lección es que el valor de mercado es solo una parte de la historia. Para entender la solidez de estas compañías también hay que observar su rentabilidad, deuda, perspectivas de crecimiento y capacidad para generar efectivo.