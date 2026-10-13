Carlos Slim tiene 6 empresas enormes en la Bolsa Mexicana y una más por llegar: de minería a telecomunicaciones

América Móvil, la joya de la corona del imperio Slim

Valor de mercado: 1,171,300 millones de pesos

El negocio más grande del imperio empresarial de Carlos Slim y el que más ingresos aporta a sus compañías es América Móvil, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo. Fundada en 2000, tiene presencia en 22 países y opera marcas como Telcel, Telmex, Claro e Infinitum, con servicios de telefonía móvil y fija, internet y conectividad.

La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 7 de febrero de 2001. Su director general es Daniel Hajj Aboumrad, mientras que Carlos Slim Domit preside el consejo de administración y Patrick Slim Domit ocupa la vicepresidencia. Carlos Slim Helú es presidente honorario vitalicio.

En 2025, registró ingresos por 943,638.4 millones de pesos y una plantilla de 177,711 trabajadores. De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México, de Expansión , ocupó el tercer lugar nacional, solo detrás de Pemex y Walmart.

Con marcas como Telcel, Telmex y Claro, América Móvil ofrece servicios de telefonía e internet en mercados de América y Europa. (Archivo)





Grupo Carso, el conglomerado industrial y comercial de Carlos Slim

Valor de mercado: 351,800 millones de pesos

Con negocios que van desde las tiendas departamentales y los restaurantes hasta la construcción, la energía y las manufacturas, Grupo Carso reúne varias de las empresas más conocidas del imperio de Carlos Slim . Su portafolio incluye Sanborns, Sears, CICSA, Condumex y Carso Energy, con operaciones en los sectores comercial, industrial y de infraestructura.



El grupo se constituyó en 1980 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 19 de junio de 1990. Su director general es Antonio Gómez García, mientras que Carlos Slim Domit preside el consejo de administración y Patrick Slim Domit ocupa la vicepresidencia. Carlos Slim Helú es presidente honorario.

En 2025, Grupo Carso registró ingresos por 191,621 millones de pesos y una plantilla de 84,683 trabajadores. En el ranking de Expansión se ubicó en la posición 29 entre las empresas más relevantes del país.

Con negocios en comercio, energía e infraestructura, Grupo Carso reúne marcas como Sanborns, Sears, Condumex y CICSA. (Especial)





Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del los Slim

Valor de mercado: 265,800 millones de pesos

La banca, los seguros, las afores y los servicios de inversión forman parte de los negocios con los que el grupo de Carlos Slim participa en el sector financiero. Grupo Financiero Inbursa concentra estas operaciones a través de subsidiarias como Banco Inbursa, Afore Inbursa, Seguros Inbursa e Inversora Bursátil, entre otras.

La compañía se constituyó como grupo financiero en septiembre de 1992 y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 22 de febrero de 1993. Su director general es Javier Foncerrada Izquierdo y Marco Antonio Slim Domit preside el consejo de administración.

En 2025, registró ingresos por 145,514.2 millones de pesos y una plantilla de 3,938 trabajadores. En el ranking de Expansión ocupó la posición 35 entre las empresas más importantes del país.