Los avisos sobre presuntas operaciones sospechosas en criptomonedas han ganado terreno en los informes y análisis de las actividades vulnerables sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las criptomonedas disparan 52% los avisos antilavado ante la UIF
De acuerdo con la información de la UIF, entre enero y septiembre, se registraron 1.2 millones de avisos en el uso de activos digitales, lo que representó un crecimiento de 52% más que en el mismo periodo del año pasado.
Edmundo Rivero, vocero de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de la Contaduría Pública de México, destacó que el crecimiento en los avisos es consecuencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, publicada el 16 de julio de 2025.
"La adopción de las criptomonedas ha hecho que exista un incremento en los avisos ante la UIF, aunado también a la reforma de la ley antilavado. Dentro de esos cambios estructurales les da a casas de cambio de activos virtuales la obligación de emitir avisos por operaciones que realicen sus clientes", explicó.
Mayor vigilancia en criptomonedas
Desde este año, las empresas que prestan servicios de criptodivisas tienen que avisar a la UIF cuando las transacciones, como venta de cripto o transferencias entre individuos, superen las 210 UMAS, el equivalente a 24,600 pesos.
Además, el vocero del gremio de contadores mencionó que cuando el proveedor de los activos virtuales cobre una comisión por un valor de cuatro UMAs también se tendrá que dar el aviso al organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“El que se haya reformado la ley implica un mayor control. Aunque hay que analizar el UIF responde a obligaciones internacionales como el caso del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ”, acotó.
Reforma redujo límite para avisar a la UIF
La reforma del año pasado también no solo ajustó a 210 UMAs el rango para que los operadores den aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que la redujo desde 645 UMAs.
Benjamín Padilla, especialista en Prevención de Lavado de Dinero, acotó que se designó el umbral de 210 UMAs por el riesgo que están representando los activos virtuales como mecanismo de financiamiento de cárteles de la droga o agrupaciones terroristas.
“Sabemos que también la delincuencia organizada estudian y con un umbral más alto les es más fácil evadirlo (...) Se bajó al umbral justamente por el riesgo emergente que está existiendo con los criptoactivos”, declaró.
El experto matizó en que si bien un mayor número de reportes ante la UIF no necesariamente son operaciones con recursos de procedencia ilícita, acotó que la medida de las autoridades también se da en el marco de que México suscribió con GAFI.
“Es importante entender que no porque haya un aumento de aviso significa que hay más operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son alertas rojas que se están prendiendo para poder tener un poquito más de monitoreo”, dijo.
Ganan terreno las criptodivisas
Los avisos sospechosos en criptodivisas aún no son el principal en listado de la UIF. Sin embargo, crecen a doble dígito a diferencia de otros rubros. De esta forma ya ocupan el tercer lugar de 16 actividades vulnerables. Entre enero y septiembre se contabilizaron 1.2 millones lo que representó un crecimiento anual de 52%.
El primer lugar fue ocupado por las actividades vulnerables dedicadas al vehículos aéreos, marítimos o terrestres. En los primeros nueve meses del año se contabilizaron 2.4 millones de avisos, lo que confirmó un crecimiento anual de 77%.
En segundo lugar estuvieron los reportes en actividades dedicadas a lugar tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones con 2.2 millones de avisos en el periodo, lo que representó un aumento anual de 5.68%.
En total, por las 16 actividades vulnerables, la UIF ha recibido 9.2 millones de avisos entre enero y septiembre.