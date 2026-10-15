Las criptomonedas disparan 52% los avisos antilavado ante la UIF

De acuerdo con la información de la UIF, entre enero y septiembre, se registraron 1.2 millones de avisos en el uso de activos digitales, lo que representó un crecimiento de 52% más que en el mismo periodo del año pasado.

Edmundo Rivero, vocero de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de la Contaduría Pública de México, destacó que el crecimiento en los avisos es consecuencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, publicada el 16 de julio de 2025.

"La adopción de las criptomonedas ha hecho que exista un incremento en los avisos ante la UIF, aunado también a la reforma de la ley antilavado. Dentro de esos cambios estructurales les da a casas de cambio de activos virtuales la obligación de emitir avisos por operaciones que realicen sus clientes", explicó.