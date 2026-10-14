Francisco Lira llegó a la dirección general de Bankaool hace unas semanas tras trabajar como CEO de Banco Actinver, y más antes en Banco Sabadell México. Desde finales de julio y hasta ahora ha delineado tres ejes para que la institución financiera, perteneciente a Grupo OMNI, muestre crecimientos en la cartera de clientes y colocación de crédito.
Bankaool apuesta por Pymes y subirse al Plan México
Uno de los pilares con los que Lira Mariel respalda su plan de trabajo tiene como base la penetración de mayor crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes), que a su ojos irá de la mano con la implementación del Plan México. En entrevista con Expansión mencionó que busca explotar la banca empresarial con productos como transacciones de cambio, fideicomisos, créditos de corto plazo, inversiones o factoraje.
El Plan México parece que salió de nuestro plan de negocios. Somos propulsores de que le salga muy bien al gobierno.
Para lograr dar mayor financiamiento a Pymes, y poder competir en el sistema bancario, Bankaool apuesta por tecnología, pero enfocada en que la experiencia del usuario sea lo más ágil. Además está redondeada con la apertura de sucursales. Tienen proyectado abrir 50 al cierre de este año, desde las 32 que cuentan al momento.
“Lo que nos hace diferenciar es el modelo híbrido. Aquí a una Pyme le sea fácil interactuar con el banco y que quiera abrir su cuenta sea muy rápido. Y sobre todo apalancada en tecnología (...) Todo lo que luego se vuelve complicado en un banco, nosotros con la tecnología estamos siendo muy ágiles”, consideró.
Con base en Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bankaool cuenta con activos por 33,889 millones de pesos, cuya participación de mercado representa el 0.21%.
La base de datos oficial también da cuenta que el banco ha prestado 20,601 millones de pesos en crédito para actividades empresariales y comerciales. Y cuenta con Índice de Morosidad de 0.62%, al cierre de julio.
“El banco ha estado multiplicando 2.7 veces la captación de crédito y por 1.5 veces la cartera de crédito. Hay mucha oportunidad de mercado. El Plan México impulsa todo esto y queremos seguir multiplicando”.
Bankaool quiere dar créditos hipotecarios
Si bien la apuesta central de Bankaool es con las Pymes, la institución financiera también tiene planes con las personas físicas. Actualmente cuentan con préstamos personales y de nómina y en palabras de su director buscarán fortalecer los productos ya existentes. Aunque adelantó la posibilidad de meterse en el mercado de créditos hipotecarios.
“Vamos a potenciar todo el tema de préstamos personales para que sea ágil y fácil. Que puedas bajar tu app y contratar tu préstamo (...) En varios años, no está en el corto plazo, el tema de algún crédito hipotecario”, declaró.
La información del regulador del sistema financiero precisó que Bankaool sólo confirma que que los créditos personas apenas suman 15 millones de pesos, mientras que los de nómina apenas un millón de pesos.
Además de ello, el banco propiedad de Grupo OMNI cuenta con 225,884 cuentas. Del total, 87,669 están activas y 138,215 inactivas. También tiene 1,301 empleados y 901 cajeros automáticos.
¿Quién es Francisco Lira?
Francisco Lira cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector financiero mexicano, caracterizada por la dirección estratégica en banca corporativa, mercados de capitales y servicios financieros especializados.
Con formación como licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Lira formó parte del equipo fundador de Banco Sabadell México, institución donde encabezó la estrategia de expansión e inserción en el mercado local. Asimismo, ha desempeñado cargos directivos en Scotiabank México, HSBC México y Actinver.
A partir del 13 de agosto, el directivo se incorporó a Bankaool con el objetivo de liderar los planes de crecimiento, transformación e innovación de la institución financiera.