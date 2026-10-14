Bankaool apuesta por Pymes y subirse al Plan México

Uno de los pilares con los que Lira Mariel respalda su plan de trabajo tiene como base la penetración de mayor crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes), que a su ojos irá de la mano con la implementación del Plan México. En entrevista con Expansión mencionó que busca explotar la banca empresarial con productos como transacciones de cambio, fideicomisos, créditos de corto plazo, inversiones o factoraje.

El Plan México parece que salió de nuestro plan de negocios. Somos propulsores de que le salga muy bien al gobierno. Francisco Lira, director general de Bankaool.



Para lograr dar mayor financiamiento a Pymes, y poder competir en el sistema bancario, Bankaool apuesta por tecnología, pero enfocada en que la experiencia del usuario sea lo más ágil. Además está redondeada con la apertura de sucursales. Tienen proyectado abrir 50 al cierre de este año, desde las 32 que cuentan al momento.

“Lo que nos hace diferenciar es el modelo híbrido. Aquí a una Pyme le sea fácil interactuar con el banco y que quiera abrir su cuenta sea muy rápido. Y sobre todo apalancada en tecnología (...) Todo lo que luego se vuelve complicado en un banco, nosotros con la tecnología estamos siendo muy ágiles”, consideró.

Con base en Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bankaool cuenta con activos por 33,889 millones de pesos, cuya participación de mercado representa el 0.21%.

La base de datos oficial también da cuenta que el banco ha prestado 20,601 millones de pesos en crédito para actividades empresariales y comerciales. Y cuenta con Índice de Morosidad de 0.62%, al cierre de julio.

“El banco ha estado multiplicando 2.7 veces la captación de crédito y por 1.5 veces la cartera de crédito. Hay mucha oportunidad de mercado. El Plan México impulsa todo esto y queremos seguir multiplicando”.