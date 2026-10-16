La exención de arancel para importar partes y componentes destinados al ensamble de automóviles estará acotada a empresas con instalaciones productivas en México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, solo 11 fabricantes de vehículos ligeros acceden al beneficio, siempre que cumplan con las autorizaciones y los requisitos correspondientes.
Arancel cero para ensamblar autos se limita a 11 fabricantes, señala la Secretaría de Economía
La dependencia encanezada por Marcelo Ebrard precisó el alcance del decreto publicado hace tres días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de las diversas interpretaciones que generó la medida.
El objetivo, explicó, es atraer a México líneas de producción que hoy operan en otros países, preservar las capacidades de la industria automotriz y proteger el empleo. La apuesta consiste en permitir que esos proyectos comiencen con operaciones de ensamble y, de forma gradual, incorporen procesos más complejos y mayor contenido nacional.
¿Qué cambia con el decreto?
La medida modifica temporalmente el arancel de la fracción arancelaria 9803.00.01, el código que identifica determinadas partes y componentes para el ensamble de automóviles por empresas de la industria automotriz terminal.
El portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), de la Secretaría de Economía, confirma que la modificación se publicó el 13 de octubre de 2026, entró en vigor al día siguiente y tendrá una duración de cinco años.
El alcance de la exención está ligado tanto al tipo de mercancía como a las condiciones de la empresa que la importa. Para utilizar esa fracción, los fabricantes deben contar con autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, conforme a la Ley Aduanera, y ajustarse a los lineamientos que establezca Economía.
Por ello, tener una operación comercial o vender automóviles en México no basta para acceder al beneficio: la dependencia señala que las empresas deben tener instalaciones productivas en el país.
¿Quiénes podrán acceder?
Según Economía, el universo de posibles beneficiarios comprende 11 fabricantes de vehículos ligeros, pero no las identifica.
Tampoco señala que las 11 recibirán automáticamente la exención. El acceso dependerá del cumplimiento de las condiciones aplicables y de los controles que establecerá la dependencia.
Además de la autorización de depósito fiscal, la Secretaría Economía informó que las importaciones estarán sujetas a permiso previo, como parte de la estrategia normativa que acompañará al decreto.
Ese mecanismo permitirá revisar el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar las operaciones, de acuerdo con la explicación oficial.
Habrá límites al ensamble
Los lineamientos que emitirá Economía prevén volúmenes mínimos de producción de vehículos completos en México y límites a las importaciones de partes para ensamble como proporción de esa producción.
En términos prácticos, la dependencia plantea vincular el acceso al beneficio con una base de fabricación de automóviles en el país: un mayor nivel de producción bajo procesos completos dará derecho a importar componentes para operaciones de ensamble.
La tarjeta no precisa cuántos vehículos deberán producir las empresas, qué proporción podrán importar ni un calendario con porcentajes de contenido nacional.
También anticipa controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Entre ellos, las compañías deberán informar los números de identificación vehicular de las unidades ensambladas con los componentes importados y entregar datos para conocer la trazabilidad de esas piezas.
Es decir, las autoridades buscarán identificar qué partes ingresaron al país y en qué vehículos se utilizaron.
Del ensamble a mayor fabricación
La estrategia contempla esquemas conocidos como SKD y CKD. En términos generales, permiten ensamblar vehículos a partir de conjuntos parcialmente armados o de componentes desarmados, respectivamente.
Economía presenta esas operaciones como una etapa inicial para atraer líneas que después incorporen actividades de fabricación más complejas y proveedores nacionales.
La dependencia considera que los cinco años de vigencia ofrecen un periodo razonable para esa transición. Sin embargo, la incorporación gradual de contenido local es el objetivo anunciado de la estrategia; la tarjeta no ofrece metas numéricas para medir ese avance.
Como antecedente, señala que la fracción arancelaria tuvo un uso reducido: en 2025 representó 0.01% de las importaciones automotrices totales, de acuerdo con sus cifras.
El ejemplo de General Motors
Economía vinculó la medida con el anuncio que, según recordó, hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo sobre la relocalización de dos líneas de producción de General Motors desde China hacia México.
La dependencia explicó que esos proyectos comenzarán mediante operaciones de ensamble y agregarán contenido local de manera paulatina. La tarjeta no detalla los modelos involucrados ni su calendario de producción.
Con esa ruta, el gobierno busca que parte de los vehículos que hoy llegan completos desde países sin tratado comercial se sustituyan por unidades con una participación creciente de procesos y proveedores establecidos en México.
La precisión de Economía es que la exención no permitirá acceder al beneficio a empresas sin instalaciones productivas en el país. Su propósito declarado es utilizar el ensamble como punto de entrada para atraer producción y fortalecer la cadena de proveeduría automotriz nacional.