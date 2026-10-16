Arancel cero para ensamblar autos se limita a 11 fabricantes, señala la Secretaría de Economía

La dependencia encanezada por Marcelo Ebrard precisó el alcance del decreto publicado hace tres días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de las diversas interpretaciones que generó la medida.

El objetivo, explicó, es atraer a México líneas de producción que hoy operan en otros países, preservar las capacidades de la industria automotriz y proteger el empleo. La apuesta consiste en permitir que esos proyectos comiencen con operaciones de ensamble y, de forma gradual, incorporen procesos más complejos y mayor contenido nacional.

¿Qué cambia con el decreto?

La medida modifica temporalmente el arancel de la fracción arancelaria 9803.00.01, el código que identifica determinadas partes y componentes para el ensamble de automóviles por empresas de la industria automotriz terminal.

El portal del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), de la Secretaría de Economía, confirma que la modificación se publicó el 13 de octubre de 2026, entró en vigor al día siguiente y tendrá una duración de cinco años.

El alcance de la exención está ligado tanto al tipo de mercancía como a las condiciones de la empresa que la importa. Para utilizar esa fracción, los fabricantes deben contar con autorización de depósito fiscal para el ensamble y fabricación de vehículos, conforme a la Ley Aduanera, y ajustarse a los lineamientos que establezca Economía.

Por ello, tener una operación comercial o vender automóviles en México no basta para acceder al beneficio: la dependencia señala que las empresas deben tener instalaciones productivas en el país.

¿Quiénes podrán acceder?

Según Economía, el universo de posibles beneficiarios comprende 11 fabricantes de vehículos ligeros, pero no las identifica.

Tampoco señala que las 11 recibirán automáticamente la exención. El acceso dependerá del cumplimiento de las condiciones aplicables y de los controles que establecerá la dependencia.

Además de la autorización de depósito fiscal, la Secretaría Economía informó que las importaciones estarán sujetas a permiso previo, como parte de la estrategia normativa que acompañará al decreto.

Ese mecanismo permitirá revisar el cumplimiento de los requisitos antes de autorizar las operaciones, de acuerdo con la explicación oficial.

