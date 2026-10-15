Vietnam incursiona como proveedor de autos para México con el primer embarque de Hyundai Creta

La decisión de Hyundai convierte a Vietnam en un nuevo punto de abastecimiento para el mercado mexicano. Hasta ahora, ninguna marca importaba vehículos fabricados en ese país para comercializarlos en México. El primer embarque de la Creta abre esa puerta en una industria en la que el origen de producción puede determinar tanto los costos como la capacidad de competir en precio.

Los aranceles cambian el mapa de proveedores

Desde enero, México aplica aranceles de hasta 50% a las importaciones de vehículos procedentes de países con los que no tiene un tratado de libre comercio. Para las marcas que no fabrican vehículos en el país, la falta de acceso a los cupos vinculados a la producción nacional reduce sus opciones para contener el impacto de los gravámenes.

Hyundai, Suzuki y Mitsubishi se encuentran entre las automotrices que dependen de las importaciones para abastecer el mercado mexicano. Una de las alternativas para mantener sus modelos competitivos consiste en cambiar el país desde el que los importan.

Lee: Hyundai lanza Venue para competir por los clientes de Nissan Magnite y Chevrolet Groove

Vietnam ofrece una ventaja comercial por su participación en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP), del que México también forma parte. Los vehículos que cumplen las reglas de origen del acuerdo pueden acceder a preferencias arancelarias, lo que convierte al país asiático en una alternativa para las marcas que buscan reducir su exposición a los nuevos gravámenes.

En el caso de Hyundai, el cambio de origen permitió evitar un costo adicional para la Creta. “En el caso de Creta, pues técnicamente no se ha encarecido porque antes de haber tenido un costo adicional de arancel, lo que sucedió es que movimos la producción de India a Vietnam. Y así evitamos el costo adicional”, dijo Ortega.

Una industria que busca vender más fuera de Asia

La llegada de la Creta también forma parte de la expansión internacio nal de Hyundai Thanh Cong, la empresa conjunta de la surcoreana Hyundai y la vietnamita Thanh Cong que ensambla vehículos de la marca en Vietnam.

A mediados de agosto, la compañía celebró los primeros envíos de vehículos fabricados en sus plantas con destino a México y Australia. Para 2026, planea exportar 15,280 unidades, entre 10,160 vehículos completos y 5,120 kits de componentes. Los destinos previstos son México, Australia y Taiwán.