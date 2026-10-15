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Vietnam incursiona como proveedor de autos para México con el primer embarque de Hyundai Creta

El país asiático se incorpora a la cadena de suministro de vehículos para México en momentos en que los aranceles llevan a las marcas importadoras a buscar nuevos orígenes de producción.
jue 15 octubre 2026 05:55 AM
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Hyundai Thanh Cong, una empresa conjunta vietnamita-coreana que ensambla vehículos Hyundai en Vietnam, celebró una ceremonia en agosto pasado para conmemorar los primeros envíos de automóviles Hyundai fabricados en Vietnam a México y Australia. (Cortesía)

México suma un nuevo país a su mapa de proveedores automotrices. Vietnam comienza a enviar vehículos al mercado mexicano con el primer embarque de Hyundai Creta, una operación que abre una ruta comercial entre ambas economías y muestra cómo los aranceles están llevando a las automotrices a reorganizar sus cadenas de suministro.

El movimiento ocurre en un momento en que las marcas que dependen por completo de vehículos importados deben encontrar alternativas para evitar que los gravámenes encarezcan sus modelos. Para Hyundai, el cambio implicó sustituir las importaciones de su SUV subcompacto Creta, uno de sus vehículos más vendidos en México, hacia un país que comparte con México un acuerdo comercial que permite acceder a preferencias arancelarias.

“Hyundai Motor de México determinó, a partir de estos análisis, cambiar el origen de importación de nuestra Creta”, explicó Juan Carlos Ortega, CEO de Hyundai México. La transición, dijo, tomó seis meses y permitió que las unidades fabricadas en Vietnam comenzaran a llegar a México en agosto.

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La decisión de Hyundai convierte a Vietnam en un nuevo punto de abastecimiento para el mercado mexicano. Hasta ahora, ninguna marca importaba vehículos fabricados en ese país para comercializarlos en México. El primer embarque de la Creta abre esa puerta en una industria en la que el origen de producción puede determinar tanto los costos como la capacidad de competir en precio.

Los aranceles cambian el mapa de proveedores

Desde enero, México aplica aranceles de hasta 50% a las importaciones de vehículos procedentes de países con los que no tiene un tratado de libre comercio. Para las marcas que no fabrican vehículos en el país, la falta de acceso a los cupos vinculados a la producción nacional reduce sus opciones para contener el impacto de los gravámenes.

Hyundai, Suzuki y Mitsubishi se encuentran entre las automotrices que dependen de las importaciones para abastecer el mercado mexicano. Una de las alternativas para mantener sus modelos competitivos consiste en cambiar el país desde el que los importan.

Lee: Hyundai lanza Venue para competir por los clientes de Nissan Magnite y Chevrolet Groove

Vietnam ofrece una ventaja comercial por su participación en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP), del que México también forma parte. Los vehículos que cumplen las reglas de origen del acuerdo pueden acceder a preferencias arancelarias, lo que convierte al país asiático en una alternativa para las marcas que buscan reducir su exposición a los nuevos gravámenes.

En el caso de Hyundai, el cambio de origen permitió evitar un costo adicional para la Creta. “En el caso de Creta, pues técnicamente no se ha encarecido porque antes de haber tenido un costo adicional de arancel, lo que sucedió es que movimos la producción de India a Vietnam. Y así evitamos el costo adicional”, dijo Ortega.

Una industria que busca vender más fuera de Asia

La llegada de la Creta también forma parte de la expansión internacio nal de Hyundai Thanh Cong, la empresa conjunta de la surcoreana Hyundai y la vietnamita Thanh Cong que ensambla vehículos de la marca en Vietnam.

A mediados de agosto, la compañía celebró los primeros envíos de vehículos fabricados en sus plantas con destino a México y Australia. Para 2026, planea exportar 15,280 unidades, entre 10,160 vehículos completos y 5,120 kits de componentes. Los destinos previstos son México, Australia y Taiwán.

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La Creta será el primer modelo exportado a México y Australia, seguido por el Tucson Hybrid y el Santa Fe Hybrid hacia finales de 2026. Hyundai Thanh Cong prevé que la Creta sea su modelo de mayor exportación durante el año, aunque no precisó cuántas unidades enviará a cada mercado.

La compañía ya había colocado vehículos en otros países. En 2025 exportó a Tailandia, Malasia, Myanmar y Kazajistán, después de realizar envíos a Corea del Sur, Perú y Filipinas entre 2018 y 2023. Para el periodo de 2027 a 2029, planea sumar mercados de Oriente Medio, África, América Central y del Sur, así como Rusia.

El impulso hacia el exterior también coincide con una desaceleración de las ventas de Hyundai en Vietnam. Después de alcanzar 81,582 unidades en 2022, su máximo anual de los últimos años, las ventas bajaron a 67,450 vehículos en 2023, 67,168 en 2024 y 53,229 en 2025. Entre enero y julio de 2026 sumaron 28,612 unidades.

Nguyen Minh Son, director de la planta de Hyundai en Thanh Cong, afirmó a medios locales que las exportaciones son resultado de años de desarrollo de la capacidad productiva y del cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad exigidos por los mercados extranjeros.

Vietnam produce alrededor de 500,000 vehículos al año, de acuerdo con la información proporcionada para este artículo. Con el embarque de la Creta, el país busca ampliar sus destinos comerciales más allá de Asia y entrar en un mercado en el que los acuerdos comerciales tienen un peso creciente en las decisiones de abastecimiento.

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