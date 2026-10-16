Nu México debuta como banco ante la CNBV con menor morosidad que otros neobancos

Los datos de la CNBV, con fecha de corte a agosto, muestran que Nu arranca con menor morosidad dentro del segmento de neobancos, ubicándose por detrás de Openbank, quien reportó una morosidad de 11.49%; Ualá que ubicó en 10.63% y Plata, con 6.98%.

Nu México comenzó operaciones como banco en México el 6 de agosto de 2026 y ha generado expectativa ante la fuerte competencia que puede representar para los gigantes bancarios que operan en México.

Así, los bancos con mayor morosidad son Intercam, quien alcanzó un 80.90%; Bineo, con 14.96% y Banfeliz, con una morosidad de 14.02%.

En el detalle, se observa que la morosidad de Nu México subió a 8.37% en créditos personales. En tarjeta de crédito el Imor se colocó en 6.46%.

En otra arista, el banco dirigido aún por Armando Herrera también reportó activos por 112,638 millones de pesos, equivalente a 0.68% del istema bancario en México y pasivos por 100,259 millones de pesos.

En la cartera de crédito al consumo se reportaron 32,966 millones de pesos. La suma colocada en tarjetas de crédito ascendió a 27,497 millones de pesos y créditos personales 5,473 millones de pesos.

El resultado integral de Nu México se tradujo en una ganancia de 399 millones de pesos en el mes de agosto. El beneficio del banco representó el 0.20% de los 195,157 millones de pesos que la banca ganó en el octavo mes del año.