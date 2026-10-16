Nu ya opera como banco en México y compite en las grandes ligas del sistema financiero. El banco de origen brasileño reportó en au primer mes de operaciones al regulador un índice de morosidad de 6.79%, superior al promedio de 2.29% que rige en el país, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Nu México debuta como banco ante la CNBV con menor morosidad que otros neobancos
Los datos de la CNBV, con fecha de corte a agosto, muestran que Nu arranca con menor morosidad dentro del segmento de neobancos, ubicándose por detrás de Openbank, quien reportó una morosidad de 11.49%; Ualá que ubicó en 10.63% y Plata, con 6.98%.
Nu México comenzó operaciones como banco en México el 6 de agosto de 2026 y ha generado expectativa ante la fuerte competencia que puede representar para los gigantes bancarios que operan en México.
Así, los bancos con mayor morosidad son Intercam, quien alcanzó un 80.90%; Bineo, con 14.96% y Banfeliz, con una morosidad de 14.02%.
En el detalle, se observa que la morosidad de Nu México subió a 8.37% en créditos personales. En tarjeta de crédito el Imor se colocó en 6.46%.
En otra arista, el banco dirigido aún por Armando Herrera también reportó activos por 112,638 millones de pesos, equivalente a 0.68% del istema bancario en México y pasivos por 100,259 millones de pesos.
En la cartera de crédito al consumo se reportaron 32,966 millones de pesos. La suma colocada en tarjetas de crédito ascendió a 27,497 millones de pesos y créditos personales 5,473 millones de pesos.
El resultado integral de Nu México se tradujo en una ganancia de 399 millones de pesos en el mes de agosto. El beneficio del banco representó el 0.20% de los 195,157 millones de pesos que la banca ganó en el octavo mes del año.
Cambios en Nu México
Para consolidarse como banco en México, Nu anunció recientemente cambios en la dirección. Estephany Paulette Ley será su nueva directora general en sustitución de Armando Herrera. El cambio será oficial a partir de noviembre de este año.
Por su parte, Armando Herrera asumirá el cargo de Asesor Senior de la CEO del banco morado y apoyará la transición hasta enero de 2027.
Además Nu anunció que Rodrigo Kuri asumió la presidencia del Consejo de Administración de la filial mexicana.
La institución de origen brasileño explicó en un comunicado que los nombramientos se producen tras la transición de Nu México a banco y tienen como objetivo fortalecer la ejecución, la estabilidad del negocio, la supervisión estratégica y el relacionamiento institucional.
“Con Estephany al frente de Nu México y Rodrigo como presidente del Consejo de Administración, estamos fortaleciendo tanto nuestra gestión diaria como nuestra supervisión estratégica y nuestro relacionamiento institucional en el país”, señaló Livia Chanes, CEO de Nubank para América Latina.
Caen 13% ganancias de los bancos
Información de la CNBV también arrojó que los bancos que operan en México ganaron 195,292 millones de pesos entre enero y agosto del 2026, una caída de 13% anual en términos reales, es decir ya considerando los efectos inflacionarios sobre el valor del dinero.
BBVA México lideró las ganancias con una suma de 8,041 millones de pesos en el periodo informado. No obstante, en comparación anual el resultado del banco de origen español cayó 23% en comparación anual. Banorte fue el banco con el segundo mayor monto de utilidades con 4,013 millones de pesos, lo que representó un contracción de 19% anual real.
Por otra parte, los activos de las más de 50 instituciones bancarias del país sumaron en conjunto 16.4 billones de pesos con una cartera de crédito 8.56 billones de pesos, mostrando un crecimiento real de 5.6%.