México afina la medición del contenido nacional para ganar más negocio en energía

La medición de esa participación ya existía, pero las disposiciones estaban dispersas e incompletas, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ahora, la dependencia presentó tres metodologías para unificar y sistematizar los criterios en hidrocarburos, electricidad y biocombustibles.

Con estos instrumentos, Economía busca medir con mayor precisión cuánto de lo que compran, contratan e invierten los proyectos corresponde a México, agilizar su acreditación e identificar oportunidades para que los proveedores nacionales participen más.

Según Ebrard, los procedimientos para certificar el contenido nacional pasarán de 18 meses a 90 días naturales. La información también permitirá reconocer qué necesita el sector para reducir importaciones y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas.

¿Qué es el contenido nacional?

El contenido nacional mide la participación mexicana en un proyecto. En energía, su cálculo considera distintos componentes, desde los bienes y servicios de origen nacional hasta la mano de obra, la capacitación y la infraestructura.

La pregunta va más allá de dónde se construye una instalación: también importa quién suministra sus equipos, qué empresas prestan los servicios y qué capacidades permanecen en el país.

Por ejemplo, un proyecto puede contratar trabajadores mexicanos y, al mismo tiempo, adquirir maquinaria del extranjero. La metodología permite evaluar sus distintos componentes conforme a los criterios de cada sector.

Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético, explicó que la medición tomará en cuenta, entre otros elementos:

Bienes y servicios de origen nacional.

Mano de obra mexicana.

Capacitación especializada.

Inversión en infraestructura local y regional.

Transferencia tecnológica e innovación.

El propósito, señaló, es que los proyectos de energía dejen más inversión en el país y más oportunidades para empresas , trabajadores y regiones.