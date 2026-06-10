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Sener amplía plazos para proyectos de energía ante dificultades de privados y retos para su revisión

Si bien el aplazamiento de las fechas permitirá tener un mejor análisis y resultado de las convocatorias, también implica que la ejecución y entrada en operación de los proyectos tomará más tiempo.
mié 10 junio 2026 04:39 PM
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Sener amplía plazos a proyectos de energía ante dificultades de privados y retos para su revisión
Los proyectos que se desarrollarán son de energías renovables y sistemas de almacenamiento. (KE ZHUANG/Getty Images)

Las segundas convocatorias emitidas por la Secretaría de Energía (Sener) para el desarrollo centrales de generación, fueron aplazadas ante la presión que generaba los cortos tiempos para que los privados pudieran cumplir con los calendarios establecidos por el gobierno.

Además, para las mismas autoridades se ha convertido en un reto poder atender las múltiples solicitudes y poder validar todos los requerimientos de información o trámites que piden a las empresas interesadas.

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David Rosales, socio de Elevation Ideas, dijo que la prisa del gobierno no significa que automáticamente los procesos ocurran inmediatamente. “Es absurdo pensar que cuando llevas 7 años sin señales (de inversión) quieras que de un día para otro las empresas reaccionen y tengan listos proyectos robustos. Nadie le saca un sí a un consejo de administración de una empresa de un día para otro”, aseguró en entrevista.

Lo que sí se pudo hacer es que aquellos proyectos que ya se tenían “en el cajón”, es decir, aquellos que se habían trabajado y autorizado en años previos pero que fueron pausados, y actualizarlos.

“Ya nadie tiene proyectos en el cajón, se nos acabaron las cosas guardadas y ahora se necesita planear y encontrar los proyectos que sean razonables y funcionen en el sistema; pero sin un análisis adecuado no van a jalar, por eso es necesario tiempo suficiente porque las convocatorias no pueden tener una duración de 3 o 5 semanas”, destacó.

Aplazan calendario dos veces

La segunda convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) alienados a la planeación vinculante, publicada el pasado 11 de mayo, contempla que todos los proyectos que se autoricen deberán estar alineados a la planeación vinculante del sector eléctrico, contribuir con los criterios de confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema eléctrico.

Las centrales deberán operar con energía renovable y con al menos el 30% de almacenamiento de energía según la capacidad instalada de la planta, y con una duración mínimo tres horas.

La convocatoria también señala que se espera que la entrada en operación comercial sea lo más rápida posible, entre 2027 y máximo el primer semestre del 2030.

El calendario inicial contemplaba que el periodo de registro y manifestación de interés sería del 13 al 22 de mayo; la presentación de los resultados de la convocatoria sería el 17 de agosto.

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Pero en la modificación al calendario publicada el pasado 26 de mayo, considera que el registro de interés se extiende hasta el 29 de mayo y la publicación de los resultados de la convocatoria sería hasta el 24 de agosto.

Sin embargo, se registró una segunda modificación al calendario, la cual se publicó el pasado 8 de junio y en la que se contemplan nuevas fechas, aunque no en todo el calendario.

Los cambios de fechas aplican a partir de la prevención por parte del Cenace en caso de que las solicitudes no cuenten con todos los requisitos aplicables, lo cual se realizará del 11 al 19 de junio.

En cuanto a la publicación de los resultados de la convocatoria ahora se tendrán hasta el 23 de septiembre y se notificará la emisión de los títulos de permiso el 24 de septiembre.

“Con el propósito de asegurar la adecuada integración y análisis de los registros de manifestación de interés y las solicitudes correspondientes, así como garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad, se considera oportuno modificar las fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la convocatoria”, justificó la Sener en la última publicación.

Si bien el aplazamiento de las fechas permitirá tener un mejor análisis y resultado de las convocatorias, también implica que la ejecución y entrada en operación de los proyectos tomará más tiempo.

Otro procedimiento aplazado

Respecto a la convocatoria de Proyectos estratégicos de generación y almacenamiento de energía eléctrica alineados a la planeación vinculante, la cual se lanzó el pasado 15 de mayo y contemplaba la manifestación de interés entre el 25 de mayo y el 25 de agosto, también ha cambiado sus fechas.

De inicio, estos proyectos pueden ser centrales de generación renovable o sistemas de almacenamiento de energía no asociados superiores a 700 kilowatts; además podrán ser realizados en coordinación con la CFE, ya sea bajo el esquema de desarrollo mixto o de asociación con la empresas estatal.

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En este caso, el calendario marca las fechas puntuales para el registro de manifestación de interés y solicitud de estudios de conexión previamente mencionados, pero para el resto de las etapas se establecen plazos por días, es decir, 2 o 4 días hábiles posteriores a que se resuelva la etapa previa.

Por ejemplo, la manifestación de interés se cierra el 25 de agosto y la notificación de permisos aprobados se realizaría 129 días hábiles después.

Sin embargo, para el 26 de mayo se publicó la modificación de la convocatoria, en la que ahora se señala que el registro de interés se realizará del 2 de junio al 2 de septiembre, y el resto del programa, condicionado al cumplimiento de la etapa previa y días hábiles, que pueden alcanzar los 129 días, también se recorre para conocer a permisos aprobados.

“Que derivado del interés manifestado por las personas participantes y con el propósito de favorecer una mayor participación en la Convocatoria, se considera oportuno modificar las fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la convocatoria”, expuso la Sener en el DOF.

Al respecto, Rosanety Barrios, experta en el sector energético, destacó que México sí es atractivo para la inversión en materia energética y eso lo reconoce el gobierno, el cual no tiene recursos pero tiene que desarrollar infraestructura eléctrica y por eso emite esas convocatorias.

No obstante, existen pendientes o incertidumbre que se mantienen desde la primera convocatoria, pero el gobierno decidió lanzar la siguiente porque las necesidades energéticas del país son mayores.

Seguirá el interés en participar, pero en menor medida y no todos los que se requieren. Siempre hay jugadores dispuestos a entrar con las reglas que hoy se tienen porque no hay otras. El interés dependerá de estas dos primeras convocatorias, la meta es colocar 32 gigawatts y se harán más procesos en tanto no se cubra esa cuota”, añadió.

Rosales agregó que es importante que si el gobierno contempla nuevas convocatorias –aunque sean para finales del año o incluso para 2027 se anuncien de forma anticipada, a fin de que los interesados puedan tener un mayor tiempo de planeación y una mejor propuesta al momento de que se publiquen las fechas de planeación.

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Energías renovables

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