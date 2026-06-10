Sener amplía plazos para proyectos de energía ante dificultades de privados y retos para su revisión

En este caso, el calendario marca las fechas puntuales para el registro de manifestación de interés y solicitud de estudios de conexión previamente mencionados, pero para el resto de las etapas se establecen plazos por días, es decir, 2 o 4 días hábiles posteriores a que se resuelva la etapa previa.
Por ejemplo, la manifestación de interés se cierra el 25 de agosto y la notificación de permisos aprobados se realizaría 129 días hábiles después.
Sin embargo, para el 26 de mayo se publicó la modificación de la convocatoria, en la que ahora se señala que el registro de interés se realizará del 2 de junio al 2 de septiembre, y el resto del programa, condicionado al cumplimiento de la etapa previa y días hábiles, que pueden alcanzar los 129 días, también se recorre para conocer a permisos aprobados.
“Que derivado del interés manifestado por las personas participantes y con el propósito de favorecer una mayor participación en la Convocatoria, se considera oportuno modificar las fechas y plazos previstos en el calendario contenido en la convocatoria”, expuso la Sener en el DOF.
Al respecto, Rosanety Barrios, experta en el sector energético, destacó que México sí es atractivo para la inversión en materia energética y eso lo reconoce el gobierno, el cual no tiene recursos pero tiene que desarrollar infraestructura eléctrica y por eso emite esas convocatorias.
No obstante, existen pendientes o incertidumbre que se mantienen desde la primera convocatoria, pero el gobierno decidió lanzar la siguiente porque las necesidades energéticas del país son mayores.
“Seguirá el interés en participar, pero en menor medida y no todos los que se requieren. Siempre hay jugadores dispuestos a entrar con las reglas que hoy se tienen porque no hay otras. El interés dependerá de estas dos primeras convocatorias, la meta es colocar 32 gigawatts y se harán más procesos en tanto no se cubra esa cuota”, añadió.
Rosales agregó que es importante que si el gobierno contempla nuevas convocatorias –aunque sean para finales del año o incluso para 2027– se anuncien de forma anticipada, a fin de que los interesados puedan tener un mayor tiempo de planeación y una mejor propuesta al momento de que se publiquen las fechas de planeación.