Sener amplía plazos para proyectos de energía ante dificultades de privados y retos para su revisión

David Rosales, socio de Elevation Ideas, dijo que la prisa del gobierno no significa que automáticamente los procesos ocurran inmediatamente. “Es absurdo pensar que cuando llevas 7 años sin señales (de inversión) quieras que de un día para otro las empresas reaccionen y tengan listos proyectos robustos. Nadie le saca un sí a un consejo de administración de una empresa de un día para otro”, aseguró en entrevista.

Lo que sí se pudo hacer es que aquellos proyectos que ya se tenían “en el cajón”, es decir, aquellos que se habían trabajado y autorizado en años previos pero que fueron pausados, y actualizarlos.

“Ya nadie tiene proyectos en el cajón, se nos acabaron las cosas guardadas y ahora se necesita planear y encontrar los proyectos que sean razonables y funcionen en el sistema; pero sin un análisis adecuado no van a jalar, por eso es necesario tiempo suficiente porque las convocatorias no pueden tener una duración de 3 o 5 semanas”, destacó.

Aplazan calendario dos veces

La segunda convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) alienados a la planeación vinculante, publicada el pasado 11 de mayo, contempla que todos los proyectos que se autoricen deberán estar alineados a la planeación vinculante del sector eléctrico, contribuir con los criterios de confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del sistema eléctrico.

Las centrales deberán operar con energía renovable y con al menos el 30% de almacenamiento de energía según la capacidad instalada de la planta, y con una duración mínimo tres horas.

La convocatoria también señala que se espera que la entrada en operación comercial sea lo más rápida posible, entre 2027 y máximo el primer semestre del 2030.

El calendario inicial contemplaba que el periodo de registro y manifestación de interés sería del 13 al 22 de mayo; la presentación de los resultados de la convocatoria sería el 17 de agosto.