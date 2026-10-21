La Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron que las empresas, incluidas las más grandes, no paguen multas y recargos generados por un crédito fiscal dictaminado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Un sector que puede beneficiarse es el sistema financiero, que debe más del doble al SAT desde que se incrementó la vigilancia bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Crecen créditos fiscales del sector financiero con el SAT; acumulan 99,674 mdp
Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que los créditos fiscales del sector financiero, es decir bancos, Afores, aseguradoras, casas de bolsa, bolsas de valores, entre otros, se ubicaron en 99,674 millones de pesos, al cierre de junio; el dato representó un aumento real de 185% en comparación con la primera mitad del 2019.
Los datos oficiales de la SHCP arrojaron en la primera mitad del 2019 los adeudos fiscales del sector financiero y asegurador sumaron la cantidad de 24,803 millones de pesos.
Jesús Rodríguez Ambriz, experto en temas fiscales y expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores PúblicoS (AMCP), mencionó a Expansión que el incremento en los adeudos del sistema financiero y aseguradoras es consecuencia de la fiscalización profunda del SAT a falta de una reforma fiscal.
“La lógica fue que ante la imposibilidad de una reforma fiscal integral se recurrió a la fiscalización intensiva, especialmente a grandes contribuyentes, para aumentar la recaudación y combatir la elusión”, consideró.
El experto explicó que el fisco federal —dirigido por Antonio Martínez Dagnino— revisa principalmente el cumplimiento sustantivo de las empresas, aunque con mayor énfasis en los grandes contribuyentes y en sectores clave como lo es el sistema financiero.
Rodríguez Ambriz también mencionó que, al momento de acreditar un adeudo, el SAT revisa el fondo del asunto, es decir si efectivamente se omitieron contribuciones del ISR o IVA, si las deducciones son improcedentes o si hay planeaciones fiscales agresivas.
Para acreditar un adeudo además el fisco revisa el cumplimiento de obligaciones formales como la presentación de declaraciones, información de proveedores y retenciones, acotó.
ABM y Amafore aseguran cumplir ante el SAT
De cara a un nueva regla en materia fiscal, Expansión recopiló declaraciones de algunos representantes del sector financiero mexicano. El consenso de la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) fue que pagan puntualmente sus impuestos ante el SAT.
Emilio Romano, presidente de la ABM, mencionó al término de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera que la banca comercial se caracteriza por la cautela y cumplimiento en materia de impuestos.
“Lo más importante (de la medida) no es tanto el efecto para banca sino que el gobierno esté dando dando pasos para asegurar finanzas públicas sanas”, dijo.
Por su parte, Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, aseguró en rueda de prensa que la asociación está “al corriente” con el fisco. Sin embargo, no sabe cuál es el estatus puntual de las nueve Afores que forman la institución que dirige.
“No sé cómo estén cada una de las Afores, ni otros, pero la medida hay que entenderla en la dimensión. Hay muchos juicios pendientes y lo que están diciendo es si las empresas acuerdan pagar les van a hacer ciertas condonaciones y es de tratar de limpiar todo de expedientes”, declaró.
Asofom mantiene el compromiso fiscal
A la par de los comentarios de ABM y Amafore, Rafael Álvarez, vicepresidente regional del noreste en Asofom aseguró a Expansión que el gremio mantiene un firme compromiso con el cumplimiento del marco normativo y fiscal aplicable, así como con el respeto a las atribuciones de las autoridades correspondientes.
No obstante, matizó en que la asociación no cuenta, por el momento, con información consolidada que permita emitir una posición institucional sobre los procesos de auditoría fiscal, sus alcances o los posibles créditos fiscales de sus asociados.
“Cualquier determinación relacionada con obligaciones tributarias o con los programas y disposiciones fiscales vigentes corresponde a cada institución, en función de su situación particular y conforme a la normatividad aplicable”, puntualizó.
ASF confirmó beneficios para los bancos
En el 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el SAT lanzó un programa de regularización fiscal: Ponte al Corriente, cual permitió a los contribuyentes obtener la condonación total o parcial de multas, recargos y adeudos fiscales.
La iniciativa de último gobierno priista condonó miles de millones de pesos a las grandes empresas. De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a las personas morales les condonaron 159,620 millones de pesos; es decir el 95% del total condonado.
Y no solo eso. En el detalle se observa cómo la banca comercial fue el sector más beneficiado dentro de las personas morales. La información de la ASF arrojó que hubo una condonación de 20,722 millones de pesos a la banca con Enrique Peña Nieto, el 13% del total.
Además de la banca comercial, televisoras y alimentos fueron los sectores más beneficiados del programa Ponte al Corriente. En total, esos tres rubros económicos, acapararon el 30% del beneficio fiscal.