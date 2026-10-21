Crecen créditos fiscales del sector financiero con el SAT; acumulan 99,674 mdp

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que los créditos fiscales del sector financiero, es decir bancos, Afores, aseguradoras, casas de bolsa, bolsas de valores, entre otros, se ubicaron en 99,674 millones de pesos, al cierre de junio; el dato representó un aumento real de 185% en comparación con la primera mitad del 2019.

Los datos oficiales de la SHCP arrojaron en la primera mitad del 2019 los adeudos fiscales del sector financiero y asegurador sumaron la cantidad de 24,803 millones de pesos.

Jesús Rodríguez Ambriz, experto en temas fiscales y expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores PúblicoS (AMCP), mencionó a Expansión que el incremento en los adeudos del sistema financiero y aseguradoras es consecuencia de la fiscalización profunda del SAT a falta de una reforma fiscal.

“La lógica fue que ante la imposibilidad de una reforma fiscal integral se recurrió a la fiscalización intensiva, especialmente a grandes contribuyentes, para aumentar la recaudación y combatir la elusión”, consideró.

El experto explicó que el fisco federal —dirigido por Antonio Martínez Dagnino— revisa principalmente el cumplimiento sustantivo de las empresas, aunque con mayor énfasis en los grandes contribuyentes y en sectores clave como lo es el sistema financiero.

Rodríguez Ambriz también mencionó que, al momento de acreditar un adeudo, el SAT revisa el fondo del asunto, es decir si efectivamente se omitieron contribuciones del ISR o IVA, si las deducciones son improcedentes o si hay planeaciones fiscales agresivas.

Para acreditar un adeudo además el fisco revisa el cumplimiento de obligaciones formales como la presentación de declaraciones, información de proveedores y retenciones, acotó.