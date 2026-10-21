Esta cifra fue modificada por la Cámara de Diputados, la cual originalmente contemplaba un monto de 1,334.80 pesos, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda.
También se aprobó la homologación de los costos de las visas a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas a 1,639.80 pesos; el aumento para visas ordinarias es de 66% con un costo actual de 990 pesos, y para las visas de visitante sin permiso de actividades remuneradas de larga duración es de 153% por un costo actual de 648 pesos.
El dictamen de la LFD 2027 fue avalado con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones en la Comisión de Hacienda, y ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, primera.
Condonación de multas y recargos a empresas
También, los senadores en Comisiones avalaron que el próximo año se elimine el límite de ingresos para que contribuyentes deudores de créditos fiscales puedan inscribirse al programa de Regularización Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual este año está topado para empresas con ingresos por hasta 300 millones de pesos, al inscribirse a este programa se pueden reducir hasta 100% las multas, recargos y gastos de ejecución.
Eliminar el límite de ingresos permitirá que poco más de 16,000 grandes empresas accedieran al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. La disposición se encuentra en el dictamen de la LIF, como parte de las reservas que presentó Morena en Diputados, a la propuesta original del Ejecutivo.
Más vigilancia a sindicatos
También en la LIF destaca que para el siguiente año el SAT deberá implementar un programa de verificación y comprobación para el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, entre las que destacan los sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles, instituciones de asistencia, colegios de profesionales, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, incluso gobiernos locales y federal, entre otras, incluidas en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).