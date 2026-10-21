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Economía

Más deuda, topes a deducciones, condonación de multas a empresas y mayores cobros a turistas avanzan en el Senado

Los senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos dieron el visto bueno a los cambios en materia de ingresos que conforman el Paquete Económico 2027.
mié 21 octubre 2026 01:29 PM
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Senadores participan en la sesión plenaria del Senado de la República en la Ciudad de México.
Los tres dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley Federal de Derechos y reforma al ISR, fueron avalados en Comisiones del Senado, en un solo acto, sin reservas, y con mayoría por la afirmativa. Falta su discusión y votación en el pleno. (Foto: Yuri Cortez/AFP. )

En fast track, los senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, primera, votaron a favor de los tres dictámenes correspondientes a la Ley Federal de Derechos (LFD); a la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), y a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los cuales forman parte del Paquete Económico que entrará en vigor el próximo 2027.

Los tres dictámenes fueron avalados en un solo acto, sin reservas, y con mayoría por la afirmativa.

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La deuda será segunda fuente de ingresos

Entre las disposiciones destacables de estos dictámenes para 2027, en la LIF trasciende que la deuda será la segunda fuente de ingresos del erario público, con 1.47 billones de pesos, que representan el 13.9% del total del dinero que se prevé ingresen a las arcas, el cual suma 10.63 billones de pesos.

En tanto, los ingresos por el pago de impuestos aportarán 6.26 billones de pesos, los cuales representan el 58.9% de todos los ingresos públicos. Mientras, los ingresos por venta de bienes como el petróleo y prestación de servicios aportarán 1.45 billones, que representan el 13.7% del total.

El dictamen de la LIF 2027 fue avalado con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones en la Comisión de Hacienda, y ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, primera.

En la presentación del dictamen, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que en los Criterios Generales de Política Económica 2027 se prevé un crecimiento real del PIB de entre 1.5% y 2.5%; un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar; y un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 61.8 dólares por barril.

Además, se proyecta una Recaudación Federal Participable de 5.7 billones de pesos para estados y municipios. Por igual, se incluyen obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para el seguimiento de los ingresos ante el Congreso de la Unión.

Límite a deducciones de empresas

En la reforma a la LISR, los senadores votaron a favor del límite a las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos anuales, el dictamen ya aprobado en Comisiones, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. En tanto, a las empresas que deducen menos de este porcentaje; tendrán un límite de 99%.

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Yunes Márquez enfatizó que este mecanismo no elimina las deducciones ni las pérdidas de manera general, sino que establece límites y reglas específicas de cálculo para evitar que se reduzca artificialmente la base gravable.

También se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio, pero para evitar que las empresas pierdan ese derecho, amplía de 10 a 20 años el plazo legal para poder deducirlas. Además de montos definidos para el calculo de los pagos provisionales de ISR. Al respecto, abogados y empresas advierten que las disposiciones afectan el flujo de efectivo de las empresas, en conjunto con otras disposiciones que avanzan, como la jornada laboral de 40 horas, la última reforma a la Ley Aduanera, y una mayor fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como parte de la lucha antifactureras.

Al respecto, abogados analizan la posibilidad de ampararse ante estos cambios, bajo el argumento de que atentan los derechos humanos en materia tributaria.

El dictamen de la reforma a la LISR fue avalado con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones en la Comisión de Hacienda, y ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, primera.

Mayores cobros a turistas

En los cambios destacables en la LFD se aprobó un aumento de 17.8% a la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Derecho de No Residente, DNR), que aplica a turistas y visitantes extranjeros de corta estancia. El precio actual es de 983 pesos, y se propone incrementarlo a 1,158 pesos. Este sería el segundo aumento anual consecutivo. De 2025 a 2026 esta cuota pasó de 860.56 pesos a 983 pesos.

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Esta cifra fue modificada por la Cámara de Diputados, la cual originalmente contemplaba un monto de 1,334.80 pesos, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda.

También se aprobó la homologación de los costos de las visas a personas extranjeras en oficinas consulares y embajadas a 1,639.80 pesos; el aumento para visas ordinarias es de 66% con un costo actual de 990 pesos, y para las visas de visitante sin permiso de actividades remuneradas de larga duración es de 153% por un costo actual de 648 pesos.

El dictamen de la LFD 2027 fue avalado con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones en la Comisión de Hacienda, y ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, primera.

Condonación de multas y recargos a empresas

También, los senadores en Comisiones avalaron que el próximo año se elimine el límite de ingresos para que contribuyentes deudores de créditos fiscales puedan inscribirse al programa de Regularización Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual este año está topado para empresas con ingresos por hasta 300 millones de pesos, al inscribirse a este programa se pueden reducir hasta 100% las multas, recargos y gastos de ejecución.

Eliminar el límite de ingresos permitirá que poco más de 16,000 grandes empresas accedieran al programa, las cuales aportan al erario más de dos billones 300,000 millones de pesos. La disposición se encuentra en el dictamen de la LIF, como parte de las reservas que presentó Morena en Diputados, a la propuesta original del Ejecutivo.

Más vigilancia a sindicatos

También en la LIF destaca que para el siguiente año el SAT deberá implementar un programa de verificación y comprobación para el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, entre las que destacan los sindicatos, partidos políticos, asociaciones civiles, instituciones de asistencia, colegios de profesionales, asociaciones patronales, cámaras de comercio e industria, incluso gobiernos locales y federal, entre otras, incluidas en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Paquete Económico ISR

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