La deuda será segunda fuente de ingresos

Entre las disposiciones destacables de estos dictámenes para 2027, en la LIF trasciende que la deuda será la segunda fuente de ingresos del erario público, con 1.47 billones de pesos, que representan el 13.9% del total del dinero que se prevé ingresen a las arcas, el cual suma 10.63 billones de pesos.

En tanto, los ingresos por el pago de impuestos aportarán 6.26 billones de pesos, los cuales representan el 58.9% de todos los ingresos públicos. Mientras, los ingresos por venta de bienes como el petróleo y prestación de servicios aportarán 1.45 billones, que representan el 13.7% del total.

El dictamen de la LIF 2027 fue avalado con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones en la Comisión de Hacienda, y ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, primera.

En la presentación del dictamen, Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó que en los Criterios Generales de Política Económica 2027 se prevé un crecimiento real del PIB de entre 1.5% y 2.5%; un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar; y un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación en 61.8 dólares por barril.

Además, se proyecta una Recaudación Federal Participable de 5.7 billones de pesos para estados y municipios. Por igual, se incluyen obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para el seguimiento de los ingresos ante el Congreso de la Unión.

Límite a deducciones de empresas

En la reforma a la LISR, los senadores votaron a favor del límite a las deducciones de las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos anuales, el dictamen ya aprobado en Comisiones, plantea que para el siguiente ejercicio fiscal las empresas con ingresos mayores a los 50 millones de pesos, no puedan solicitar deducciones de más de 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. En tanto, a las empresas que deducen menos de este porcentaje; tendrán un límite de 99%.