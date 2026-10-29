BBVA México: Crecimiento está por debajo de su potencial, pero Plan México y Ley Digital impulsarán la economía

Es evidente que todavía crecemos y vamos a crecer el año entrante por debajo del potencial que tiene nuestro país. Pero también hay que reconocer las que creo que son las ventajas estructurales que tiene México, empezando desde nuestra ubicación geográfica, la fuerte integración que tenemos en las cadenas productivas con Estados Unidos y Canadá José Luis Elechiguerra CEO de BBVA México



De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mexicana crecería 1.5% en 2026. Mientras que la Secretaría de Hacienda prevé una expansión de 1.5% a 2.5% este año.

Plan México detonará el crecimiento económico

El nuevo CEO del banco de origen español también aseguró que México tiene una fuerte capacidad en la industria manufacturera. Además de que el país ya cuenta con “una ruta adecuada” para potenciar el potencial de crecimiento económico de la mano del Plan México.

“El Plan México sí marca una ruta adecuada para fortalecer la capacidad productiva de México, atrayendo inversión y de ahí que sea muy importante que se traccione. México necesita más infraestructura, necesita más energía y Plan México busca de manera de manera clara incidir en esas dos necesidades”.

José Luis Elechiguerra fue nombrado Director General y Vicepresidente del Consejo de BBVA México a finales de julio del 2026 , en sustitución de Eduardo Osuna quien tomó el cargo de Presidente del Consejo de Administración.