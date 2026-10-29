El nuevo director general de BBVA México, José Luis Elechiguerra, se estrenó en el cargo. Frente a los medios de comunicación, con motivo del informe de resultados del tercer trimestre del 2026, aseguró que la economía nacional crece por debajo de su potencial aunque el Plan México podrá dinamizar la actividad económica.
BBVA México: Crecimiento está por debajo de su potencial, pero Plan México y Ley Digital impulsarán la economía
Es evidente que todavía crecemos y vamos a crecer el año entrante por debajo del potencial que tiene nuestro país. Pero también hay que reconocer las que creo que son las ventajas estructurales que tiene México, empezando desde nuestra ubicación geográfica, la fuerte integración que tenemos en las cadenas productivas con Estados Unidos y Canadá
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía mexicana crecería 1.5% en 2026. Mientras que la Secretaría de Hacienda prevé una expansión de 1.5% a 2.5% este año.
Plan México detonará el crecimiento económico
El nuevo CEO del banco de origen español también aseguró que México tiene una fuerte capacidad en la industria manufacturera. Además de que el país ya cuenta con “una ruta adecuada” para potenciar el potencial de crecimiento económico de la mano del Plan México.
“El Plan México sí marca una ruta adecuada para fortalecer la capacidad productiva de México, atrayendo inversión y de ahí que sea muy importante que se traccione. México necesita más infraestructura, necesita más energía y Plan México busca de manera de manera clara incidir en esas dos necesidades”.
José Luis Elechiguerra fue nombrado Director General y Vicepresidente del Consejo de BBVA México a finales de julio del 2026 , en sustitución de Eduardo Osuna quien tomó el cargo de Presidente del Consejo de Administración.
Economía digital combatirá informalidad
Ante la aprobación del Congreso de la Unión de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, e l nuevo jefe en BBVA México afirmó que ayudará a que más personas se unan a la banca con una cuenta , aunque de manera progresiva.
“La Ley de Economía Digital nos tiene que ayudar a que más personas se bancaricen y se incorporen a la formalidad y eso genera un círculo virtuoso porque no solamente tendrán acceso a más crédito, sino que tendrán servicios de valor agregado a los que puedan acceder”, declaró.
Un día antes de la conferencia de BBVA México, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, adelantó en rueda de prensa que las medidas de adopción serán con plazos y mecanismos adecuados para evitar una disrupción en las formas de pago de los mexicanos.
De acuerdo con la Ley de Economía Digital sólo se establece que, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, la SHCP tendrá 15 días para determinar cuáles son los “sectores claves” que sólo usarán pagos digitales en México.
Caen las utilidades de BBVA México
El reporte financiero de BBVA México informó que la utilidad neta del grupo se ubicó en 84,713 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año 2026, una caída de 1.5% contra el mismo período del año anterior.
El resultado derivó de una actualización de modelos de riesgos implementada en el primer trimestre de 2026.
Por su parte, los recursos totales depositados por los clientes ascendieron a 3.3 billones de pesos , lo que representa un crecimiento anual de 8.3%.
De este monto, la captación a la vista y el ahorro alcanzaron 1.7 billones de pesos, con un incremento de 8.4%. La captación a plazo se ubicó en 353,000 millones de pesos, 10.3% superior a la registrada en 2025; mientras que los recursos administrados en sociedades de inversión llegaron a 1.2 billones de pesos, con un crecimiento anual de 7.8%.