Binance reservó 6,349 millones de dólares

A través de un posicionamiento, Binance explicó que ha reservado más de 6,340 millones de dólares de fondos de la compañía para cubrir los activos involucrados.

De hecho suman 5,000 millones de dólares de los fondos reservados que ya se mantienen en los mismos activos tokenizados que fueron afectados, como USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, entre otros.

“Gran parte de lo que ganamos en las operaciones diarias se mantiene en criptoactivos. Hemos conservado muchos de ellos dentro de la compañía y los hemos reinvertido, tanto en el negocio como en seguridad”, afirmó.

