Horas después de que ciberdelincuentes norcoreanos robaron 6,300 millones de dólares en activos a Binance, Richard Teng, Co-CEO de la firma de criptodivisas, informó que han recuperado una parte del dinero sustraído. El alto ejecutivo aseguró que el dinero de los usuarios no se vio afectado.
Binance admite robo de fondos en la hot wallet por ciberataque; anuncia plan para recuperar el dinero
Los fondos de los clientes no se vieron afectados. Lo que se vio afectado en este incidente fue la hot wallet propia de Binance
En este sentido, confirmó que los activos de los usuarios se mantienen bajo la arquitectura de seguridad establecida de Binance.
“La gran mayoría se encuentra en cold wallets, y solo se mueve a una hot wallet cuando un usuario realiza un retiro”, afirmó.
Binance reservó 6,349 millones de dólares
A través de un posicionamiento, Binance explicó que ha reservado más de 6,340 millones de dólares de fondos de la compañía para cubrir los activos involucrados.
De hecho suman 5,000 millones de dólares de los fondos reservados que ya se mantienen en los mismos activos tokenizados que fueron afectados, como USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, entre otros.
“Gran parte de lo que ganamos en las operaciones diarias se mantiene en criptoactivos. Hemos conservado muchos de ellos dentro de la compañía y los hemos reinvertido, tanto en el negocio como en seguridad”, afirmó.
Acusan ataque complejo
Además de informar sobre las acciones para recuperar el dinero, Richard Teng dijo que el ataque fue llevado a cabo por más de una sola persona y fue una operación suicida en materia de programación.
“Se trató de un ataque complejo. El atacante también utilizó un mecanismo de autodestrucción que eliminó herramientas y rastros a medida que avanzaba, lo que dificultó aún más nuestro trabajo de rastreo e investigación”.
Al margen del análisis post hackeo, el Co-CEO de Binance aseguró que están reconstruyendo el servicio de retiros y no se volverá a activar hasta que supere pruebas rigurosas.
“Tenemos muchas esperanzas de que los usuarios puedan retirar antes de nuestro plazo del domingo, que sigue encaminado a cumplirse dentro de 40 horas”.