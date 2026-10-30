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Economía

PIB de México crece 0.9% en tercer trimestre: Inegi

En su comparación anual, la economía registró un crecimiento de 3.2%, mientras que en el acumulado de enero a septiembre avanzó 1.9% respecto al mismo periodo de 2025.
vie 30 octubre 2026 08:52 AM
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Monedas y billetes mexicanos.
De acuerdo con el Inegi, el PIB de México creció 0.9% en el tercer trimestre del 2026. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña. )

La economía mexicana creció 0.9% durante el tercer trimestre de 2026 respecto a los tres meses anteriores, una desaceleración frente al avance de 1.4% registrado entre abril y junio, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, el PIB acumuló tres trimestres consecutivos de crecimiento, impulsado principalmente por las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios, así como por el desempeño de la industria.

En su comparación anual, la economía registró un crecimiento de 3.2%, mientras que en el acumulado de enero a septiembre avanzó 1.9% respecto al mismo periodo de 2025, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Las actividades terciarias registraron el mayor crecimiento trimestral, con una tasa de 1.1%, aunque por debajo del avance de 1.4% observado en el segundo trimestre.

Por su parte, las actividades secundarias, que comprenden las manufacturas, la construcción, la minería y la generación de electricidad, aumentaron 0.8% trimestral, frente al crecimiento de 1.6% registrado entre abril y junio.

En contraste, las actividades primarias, relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca, registraron una contracción trimestral de 0.4%, después de haber avanzado 2.4% en el periodo anterior.

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Industria y servicios moderan su crecimiento

La estimación oportuna del Inegi muestra que los tres grandes grupos de actividad económica registraron un menor dinamismo durante el tercer trimestre respecto al periodo de abril a junio.

El comercio y los servicios mantuvieron el mayor avance trimestral, con un crecimiento de 1.1%, mientras que la industria aumentó 0.8%. Ambos sectores continuaron en terreno positivo, aunque a un ritmo inferior al registrado durante el segundo trimestre.

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Por su parte, las actividades agropecuarias fueron el único componente de la economía que presentó una caída trimestral, de 0.4%.

A tasa anual, las actividades terciarias crecieron 3.3%, seguidas de las secundarias, con 3.1%, y las primarias, con 1.8%.

Las cifras corresponden a la estimación oportuna del PIB del tercer trimestre de 2026 y están sujetas a revisión.

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Producto Interno Bruto (PIB) PIB UNESCO

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