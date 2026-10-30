PIB de México crece 0.9% en tercer trimestre: Inegi

La economía mexicana creció 0.9% durante el tercer trimestre de 2026 respecto a los tres meses anteriores, una desaceleración frente al avance de 1.4% registrado entre abril y junio, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, el PIB acumuló tres trimestres consecutivos de crecimiento, impulsado principalmente por las actividades terciarias, que incluyen el comercio y los servicios, así como por el desempeño de la industria.

En su comparación anual, la economía registró un crecimiento de 3.2%, mientras que en el acumulado de enero a septiembre avanzó 1.9% respecto al mismo periodo de 2025, con cifras ajustadas por estacionalidad.

Las actividades terciarias registraron el mayor crecimiento trimestral, con una tasa de 1.1%, aunque por debajo del avance de 1.4% observado en el segundo trimestre.

Por su parte, las actividades secundarias, que comprenden las manufacturas, la construcción, la minería y la generación de electricidad, aumentaron 0.8% trimestral, frente al crecimiento de 1.6% registrado entre abril y junio.

En contraste, las actividades primarias, relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca, registraron una contracción trimestral de 0.4%, después de haber avanzado 2.4% en el periodo anterior.

