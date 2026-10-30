Cuota cero IEPS del diésel va por su octava semana consecutiva, mientras sube carga por impuesto a gasolinas

La cuota cero del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, va por su octava semana consecutiva, mientras las cuotas para las gasolinas Magna y Premium suben para la semana del 31 de octubre al seis de noviembre.
Hacienda informó que el estímulo fiscal para el litro de diésel será de 100%, por lo que no se cobrarán 7.36 pesos por litro por el impuesto IEPS, más un estímulo complementario de 2.60 pesos. Los apoyos totales que tendrá este combustible suman 9.97 pesos por litro.