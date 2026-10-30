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Economía

Cuota cero IEPS del diésel va por su octava semana consecutiva, mientras sube carga por impuesto a gasolinas

La cuota IEPS para la gasolina Magna será de 3.78 pesos para la semana del 31 de octubre al seis de noviembre, un monto mayor al que aplica para la semana que termina este viernes 30.
vie 30 octubre 2026 05:48 PM
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Imagen de una estación de servicio de combustibles en México.
Las cuotas para las gasolinas Magna y Premium suben para la semana del 31 de octubre al seis de noviembre. (Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro. )

La cuota cero del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, va por su octava semana consecutiva, mientras las cuotas para las gasolinas Magna y Premium suben para la semana del 31 de octubre al seis de noviembre.

Hacienda informó que el estímulo fiscal para el litro de diésel será de 100%, por lo que no se cobrarán 7.36 pesos por litro por el impuesto IEPS, más un estímulo complementario de 2.60 pesos. Los apoyos totales que tendrá este combustible suman 9.97 pesos por litro.

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Registros de Expansión refieren que esta será la octava semana consecutiva en la que el diésel tiene cuota cero IEPS, mientras por tercera consecutiva Hacienda redujo sus apoyos fiscales para las gasolinas Magna y Premium.

De acuerdo con Hacienda, la cuota IEPS para la gasolina Magna será de 3.78 pesos, mayor a la de 3.46 pesos que aplica hasta este viernes. Esto por un subsidio de 2.92 pesos correspondientes al 43.56%.

Mientras, la cuota para el litro de gasolina Premium será de 3.09 pesos, cuando la que aplica hasta hoy viernes es de 2.78 pesos por litro.

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Tags

Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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