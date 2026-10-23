El descuento o estímulo fiscal a la cuota IEPS de la Magna es de 3.24 pesos o de 48.3%, estímulos menores a los que se ofrecen para la semana que termina este viernes, de acuerdo con la SHCP en el Diario Oficial de la Federación.

Premium tendrá cuota IEPS de 2.78 pesos

En tanto, el litro de gasolina Premium tendrá un cargo por cuota IEPS de 2.78 pesos, un monto mayor a la cuota de 1.91 pesos que aplica para la semana que termina este viernes. El IEPS obedece a un estímulo fiscal de 2.88 pesos, que corresponde al 50.8%.

La cuota máxima que puede cobrar Hacienda este año al litro de gasolina Premium es de 5.66 pesos.

Subsidios al diésel suman 10 pesos

Finalmente, la SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, brindará dos apoyos fiscales al litro de diésel, tras el objetivo de amortizar las alzas en su precio en estaciones de servicio.

Del 24 al 30 de octubre, el litro de diésel tendrá una cuota cero IEPS por un estímulo fiscal de 100% equivalente a 7.36 pesos, más un estímulo complementario de 2.63 pesos; ambos apoyos suman 9.99 pesos por litro.



