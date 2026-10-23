Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó las cuotas que cobrará por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas Magna y Premium, para la semana del 24 al 30 de octubre. Mientras cada litro de diésel vendido en México tendrá una cuota cero IEPS por séptima semana consecutiva, por estímulos fiscales que casi llegan a los 10 pesos.
La cuota IEPS para el litro de gasolina Magna será de 3.46 pesos, cuando la que aplica hasta el 23 de octubre es de 2.71 pesos. Esta es la segunda semana consecutiva que la cuota se ajusta al alza, la tasa máxima que puede cobrar Hacienda este año es de 6.70 pesos por litro.