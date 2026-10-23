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Economía

Gasolinas tendrán mayores cuotas por IEPS y los subsidios al diésel llegan a los 10 pesos

Para la semana del 24 al 30 de octubre, la SHCP otorgó menos subsidios a las gasolinas, mientras el diésel tendrá cuota cero por sexta semana consecutiva.
vie 23 octubre 2026 05:49 PM
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Un trabajador llena de gasolina un automóvil en una estación de servicio.
Del 24 al 30 de octubre, la cuota IEPS para el litro de gasolina Magna será de 3.46 pesos, cuando la que aplicó hasta el 23 de octubre fue de 2.71 pesos. (Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images.)

Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó las cuotas que cobrará por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas Magna y Premium, para la semana del 24 al 30 de octubre. Mientras cada litro de diésel vendido en México tendrá una cuota cero IEPS por séptima semana consecutiva, por estímulos fiscales que casi llegan a los 10 pesos.

La cuota IEPS para el litro de gasolina Magna será de 3.46 pesos, cuando la que aplica hasta el 23 de octubre es de 2.71 pesos. Esta es la segunda semana consecutiva que la cuota se ajusta al alza, la tasa máxima que puede cobrar Hacienda este año es de 6.70 pesos por litro.

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El descuento o estímulo fiscal a la cuota IEPS de la Magna es de 3.24 pesos o de 48.3%, estímulos menores a los que se ofrecen para la semana que termina este viernes, de acuerdo con la SHCP en el Diario Oficial de la Federación.

Premium tendrá cuota IEPS de 2.78 pesos

En tanto, el litro de gasolina Premium tendrá un cargo por cuota IEPS de 2.78 pesos, un monto mayor a la cuota de 1.91 pesos que aplica para la semana que termina este viernes. El IEPS obedece a un estímulo fiscal de 2.88 pesos, que corresponde al 50.8%.

La cuota máxima que puede cobrar Hacienda este año al litro de gasolina Premium es de 5.66 pesos.

Subsidios al diésel suman 10 pesos

Finalmente, la SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, brindará dos apoyos fiscales al litro de diésel, tras el objetivo de amortizar las alzas en su precio en estaciones de servicio.

Del 24 al 30 de octubre, el litro de diésel tendrá una cuota cero IEPS por un estímulo fiscal de 100% equivalente a 7.36 pesos, más un estímulo complementario de 2.63 pesos; ambos apoyos suman 9.99 pesos por litro.


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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gasolina

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