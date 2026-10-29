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Economía

Presupuesto 2027 tendrá inversión pública estancada e intereses de la deuda en ascenso

Para 2032, Hacienda proyecta que el costo financiero ascenderá a 3.7% del PIB, un porcentaje menor al de 2027, pero 2.4 veces mayor al dinero para obra pública, estimado en 1.5% del PIB.
jue 29 octubre 2026 05:55 AM
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Fotografía de Raúl Bolaños Cacho, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, acompañado de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, quienes saludaron a los medios de comunicación ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Los diputados de la Comisión de Presupuesto están citados para el jueves 5 de noviembre, para avanzar en el análisis del Proyecto presentado por el secretario de Hacienda. La fecha límite para su discusión y aprobación en el pleno es el 15 de noviembre. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro. )

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 anticipa una inversión pública en infraestructura menor al pago por intereses de la deuda pública, una tendencia que inició en 2022 y que continuará y ampliará su diferencia hacia 2032.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera que la inversión física represente 2.6% del PIB al cierre de 2026 y de 2027, mientras el costo financiero de la deuda pasará de 3.7% en 2026 a 4.0% en 2027, refieren los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2027.

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Para el siguiente año, el costo financiero sumará 1.58 billones de pesos, un monto 548,500 millones de pesos mayor al presupuesto que se destinará a la inversión física con 1.03 billones de pesos. Esto significa que por cada peso presupuestado para obras e infraestructura física, el sector público destinará cerca de 1.53 pesos para el servicio de la deuda pública.

El sector privado complementará la inversión en infraestructura

El menor dinamismo para la inversión física obedece a la previsión de Hacienda de que será complementada con la participación privada, a través de esquemas de inversión mixta estipulados en la Ley del Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica , según los CGPE.

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP explicó que para dinamizar la inversión privada se ofrecen estímulos fiscales en el Plan México, en las zonas industriales estratégicas, la región fronteriza norte, y en el propio paquete fiscal para 2027.

“La inversión en infraestructura es fundamental para aumentar el potencial de crecimiento de México. El Plan de Inversión en Infraestructura prevé más de 300,000 millones de dólares en inversión pública y mixta a 2030 en los sectores de la energía, ferrocarril, carreteras, puertos, salud, agua y educación. El Presupuesto de Egresos para 2027 destina lo equivalente a 2.6 % del PIB a infraestructura, complementado con proyectos mixtos público-privados”, dijo Amador Zamora, en la inauguración del Simposio Global de Inversiones del Instituto Milken.

Para 2027, la mayor de las partidas del presupuesto para inversión física será para trenes con 300,750 millones de pesos. Mientras que para la inversión productiva de Pemex y CFE se destinarán 255,529 millones y 60,991 millones, respectivamente.

“Gran parte de la apuesta (en inversión física) se va a trenes, es a lo que le estamos apostando para crecer, y creo que aquí tendríamos que estar preguntándonos si esa es la mejor manera de detonar el crecimiento económico”, comentó Sunny Villa Juárez, directora de Fortalecimiento y Administración del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

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Más por intereses de la deuda

En paralelo, el incremento en el pago de intereses se relaciona con un mayor saldo de la deuda púbica o de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el cual pasará de 54% del PIB a 55%, de acuerdo con estimaciones de Hacienda, lo cual amplía la base para calcular el pago de intereses y comisiones. En tanto, Fitch Ratings prevé que esta se ubique en 58% del PIB al cierre de este 2026.

Por igual, influye la perspectiva de un tipo de cambio más elevado en 18 pesos por dólar, lo que incrementa la valuación en pesos de la deuda contratada en dólares.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, entregó el paquete económico para el el ejercicio fiscal 2027 a Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.
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Cifra récord: el pago de intereses de la deuda de México será el más alto desde 1990

Además está latente un periodo de alzas en la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED).

“Si la FED sube la tasa, todo mundo sube la tasa, eso puede impactar, el paquete está vulnerable a alzas en las tasas de interés, y está vulnerable a que no se cumpla la producción petrolera”, comentó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

Si bien las deudas externa e interna están mayormente contratadas a tasas fijas, lo que evita alzas inmediatas en el costo financiero, este puede elevarse para la contratación de nuevos financiamientos, detalló José Luis Clavellina, economista en jefe en el CIEP.

El pago de intereses de la deuda será más del doble del gasto en inversión en 2032

La SHCP adelanta que la diferencia entre ambos conceptos será mayor en 2032, con una proyección de 1.5% del PIB para la Inversión Física del sector público; 1.1 puntos del PIB menos que en 2026. Mientras, para el costo financiero de la deuda se prevé 3.7% del PIB, un porcentaje menor al de 2027, pero que será 2.4 veces mayor que el dinero que se destinará para el desarrollo de infraestructura pública.

Hacienda detalló que en el mediano plazo, el gasto en inversión física se ajusta para alcanzar los objetivos de déficit. Por lo que, entre 2028 y 2032 se ubicará en 1.7% del PIB en promedio.

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Cabe destacar que el análisis del PPEF avanza en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ayer martes celebró reunión con la subsecretaria de Egresos , Bertha Gómez Castro, en la que explicó que el PPEF está formulado con plena responsabilidad, lo que incluye una estricta disciplina en el manejo de la deuda. Detalló que el costo financiero para 2027 representa una disminución real de 2.9% en comparación con lo aprobado para 2026.

Los diputados de la Comisión están citados para el jueves cinco de noviembre, para avanzar en el análisis del Proyecto presentado por Hacienda el pasado 8 de septiembre. La fecha límite para su discusión y aprobación en el pleno es el 15 de noviembre.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Deuda pública

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