Para el siguiente año, el costo financiero sumará 1.58 billones de pesos, un monto 548,500 millones de pesos mayor al presupuesto que se destinará a la inversión física con 1.03 billones de pesos. Esto significa que por cada peso presupuestado para obras e infraestructura física, el sector público destinará cerca de 1.53 pesos para el servicio de la deuda pública.

El sector privado complementará la inversión en infraestructura

El menor dinamismo para la inversión física obedece a la previsión de Hacienda de que será complementada con la participación privada, a través de esquemas de inversión mixta estipulados en la Ley del Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica , según los CGPE.

Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP explicó que para dinamizar la inversión privada se ofrecen estímulos fiscales en el Plan México, en las zonas industriales estratégicas, la región fronteriza norte, y en el propio paquete fiscal para 2027.

“La inversión en infraestructura es fundamental para aumentar el potencial de crecimiento de México. El Plan de Inversión en Infraestructura prevé más de 300,000 millones de dólares en inversión pública y mixta a 2030 en los sectores de la energía, ferrocarril, carreteras, puertos, salud, agua y educación. El Presupuesto de Egresos para 2027 destina lo equivalente a 2.6 % del PIB a infraestructura, complementado con proyectos mixtos público-privados”, dijo Amador Zamora, en la inauguración del Simposio Global de Inversiones del Instituto Milken.

Para 2027, la mayor de las partidas del presupuesto para inversión física será para trenes con 300,750 millones de pesos. Mientras que para la inversión productiva de Pemex y CFE se destinarán 255,529 millones y 60,991 millones, respectivamente.

“Gran parte de la apuesta (en inversión física) se va a trenes, es a lo que le estamos apostando para crecer, y creo que aquí tendríamos que estar preguntándonos si esa es la mejor manera de detonar el crecimiento económico”, comentó Sunny Villa Juárez, directora de Fortalecimiento y Administración del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).