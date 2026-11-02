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Economía

México concluye evaluación del GAFI sobre lavado de dinero, pero aún falta conocer su calificación

La Secretaría de Hacienda informó que concluyó la revisión internacional sobre los mecanismos de México para prevenir el lavado de dinero. Los resultados se publicarán el 17 de diciembre.
lun 02 noviembre 2026 06:21 PM
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México concluyó la evaluación internacional sobre sus mecanismos contra el lavado de dinero, aunque las calificaciones del GAFI se conocerán hasta diciembre. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Sin embargo, el país deberá esperar hasta diciembre para conocer las calificaciones que determinarán qué tan efectivo resulta su sistema de prevención.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos de la plenaria del organismo concluyeron el 30 de octubre, después de un proceso de revisión que involucró a distintas dependencias federales, autoridades financieras y representantes del sector privado.

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La evaluación analiza tanto el cumplimiento de las recomendaciones internacionales como la capacidad de las autoridades para identificar operaciones sospechosas, investigar delitos financieros y aplicar medidas contra el lavado de dinero.

De acuerdo con Hacienda, México desarrolló una estrategia de interlocución internacional para presentar los avances del país, responder a las observaciones de otras delegaciones y fortalecer el respaldo de los integrantes del GAFI.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó los trabajos técnicos mediante la recopilación de información y evidencias sobre las acciones de las instituciones mexicanas para combatir los delitos financieros.

En el proceso participaron el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras dependencias.

¿Qué significa la evaluación del GAFI para México?

El GAFI es un organismo internacional que establece recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus evaluaciones permiten identificar las fortalezas y debilidades de los sistemas financieros y regulatorios de los países miembros.

En el caso de México, la revisión resulta relevante porque permite determinar si las normas nacionales cumplen con los estándares internacionales y, sobre todo, si las autoridades consiguen resultados concretos en la detección, investigación y sanción de operaciones financieras ilícitas.

El proceso contempla dos grandes componentes: el cumplimiento técnico, que examina la existencia de leyes, regulaciones e instituciones adecuadas, y la efectividad, que analiza los resultados de su aplicación.

Estas evaluaciones también tienen implicaciones para las instituciones financieras y las empresas, pues sus conclusiones pueden orientar cambios en los mecanismos de identificación de clientes, supervisión de operaciones y prevención de riesgos.

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Los resultados se conocerán en diciembre

Aunque Hacienda destacó los esfuerzos de coordinación entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales, el comunicado no detalló las calificaciones obtenidas por México ni las posibles deficiencias que identificaron los evaluadores.

El Informe de Evaluación Mutua se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026. En ese documento se conocerán los resultados del cumplimiento técnico y la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero.

Las conclusiones permitirán identificar las áreas en las que México deberá fortalecer sus controles y las acciones que podrían requerir ajustes regulatorios o institucionales.

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Lavado de dinero Economía

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