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¡Castigo al INE!, diputados le quitan 6,000 millones y aprueban dictamen del Presupuesto 2027

Los legisladores de la Comisión de Presupuesto aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen del gasto público 2027, el cual iniciará su discusión en el pleno el próximo lunes.
vie 06 noviembre 2026 04:55 PM
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Recorte al INE de 6,000 millones de pesos
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos informó que el dictamen del Presupuesto 2027 iniciará el próximo lunes 9 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados. (Foto: Mery Pozos/Facebook.)

Los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron en lo general y particular el dictamen para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, en el que aplicaron una reducción extra de 1,000 millones de pesos, que se suman a una reducción previa de 5,000 millones de pesos, como parte de los cambios al proyecto original del Ejecutivo, para el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta original del Ejecutivo para el PEF 2027 contemplaba un presupuesto de 42,275 millones de pesos , y que quedó en 36,275 millones en el dictamen ya aprobado en Comisión, en lo general y en lo particular.

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Del recorte total de 6,000 millones de pesos; 5,000 millones ya venían reasignados desde el dictamen, y van al tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, al tema de medio ambiente y una parte a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para mantener categoría uno del aeropuerto, explicó la diputada de la bancada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos.

Adicionalmente, hoy, a través de tres reservas, se le quitaron otros 1,000 millones de pesos al INE, para reasignarlos a Educación Pública, Mujeres y Turismo.

La primera reasignación y de mayor monto es para el Ramo de Educación Pública, en específico para el programa U312 Expansión de la Educación Inicial al que se le reasignarán 618 millones 17,896 pesos, así su presupuesto pasará de 866 millones 482,104 a 1,484 millones 500,000 pesos, de acuerdo con la reserva signada por el diputado, Reginaldo Sandoval Flores, y presentada por el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, ambos de la bancada del PT.

"Esta propuesta busca fortalecer la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y los demás servicios de educación inicial, así como ampliar las oportunidades de atención para las niñas y los niños, particularmente en las regiones con mayores necesidades", dijo Ortiz Rodríguez.

Las segunda y tercera redistribuciones, se aprobaron a través de dos reservas presentadas por la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos de la bancada de Morena.

Para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de la Mujeres se aumentaron 361 millones 982,104 pesos para elevar su presupuesto a 2,631 millones 390,327 pesos.

"Muchas mujeres todavía enfrentan desigualdades laborales, inseguridad, barreras para acceder a servicios, una carga desproporcionada de las tareas del cuidado. Reconocer sus derechos ha sido un avance histórico. Ahora debemos hacer que se reflejen en su vida cotidiana, en más oportunidades en atención oportuna y en condiciones reales para decidir su futuro. Eso exige respaldo presupuestal", dijo Merilyn Gómez al presentar la reserva.

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En tanto, se aprobó una ampliación de 20 millones de pesos para el programa F025 Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, a cargo de la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, así el presupuesto pasará de 1,851 millones 348,379 que era la propuesta original a 1,871 millones 348,379 pesos para 2027.

"El turismo genera empleos, ingresos para comerciantes, artesanos, prestadores de servicios y pequeños negocios. Cuando crece con responsabilidad, sus beneficios llegan a más familias y fortalecen a nuestras comunidades. Por eso, también propongo una reasignación de 20 millones de pesos", dijo la presidenta de la Comisión.

Reserva para el Poder Judicial

También se aprobó una reserva, a efecto de modificar la estructura del Anexo 1. Gasto Neto Total, A: Ramos Autónomos, Gasto Programable, Ramo 03 Poder Judicial, para incorporar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Órgano de Administración Judicial, con el objetivo de que los recursos asignados no sean integrados como actividad institucional, sino como unidades responsables.

Gómez Pozos explicó que con la reserva se modifica la presentación de este apartado para identificar de manera clara y desagregada las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Órgano de Administración Judicial, al Tribunal de Disciplina Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con ello, “facilitamos la fiscalización y el seguimiento del gasto público, elementos indispensables para garantizar la transparencia en el ejercicio”.

El dictamen que estipula un gasto público total por 10.64 billones de pesos, fue aprobado con 30 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones. Se espera que su discusión y votación en el pleno inicie el próximo lunes nueve de noviembre.

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