¡Castigo al INE!, diputados le quitan 6,000 millones y aprueban dictamen del Presupuesto 2027

Del recorte total de 6,000 millones de pesos; 5,000 millones ya venían reasignados desde el dictamen, y van al tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, al tema de medio ambiente y una parte a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para mantener categoría uno del aeropuerto, explicó la diputada de la bancada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos.

Adicionalmente, hoy, a través de tres reservas, se le quitaron otros 1,000 millones de pesos al INE, para reasignarlos a Educación Pública, Mujeres y Turismo.

La primera reasignación y de mayor monto es para el Ramo de Educación Pública, en específico para el programa U312 Expansión de la Educación Inicial al que se le reasignarán 618 millones 17,896 pesos, así su presupuesto pasará de 866 millones 482,104 a 1,484 millones 500,000 pesos, de acuerdo con la reserva signada por el diputado, Reginaldo Sandoval Flores, y presentada por el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, ambos de la bancada del PT.

"Esta propuesta busca fortalecer la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y los demás servicios de educación inicial, así como ampliar las oportunidades de atención para las niñas y los niños, particularmente en las regiones con mayores necesidades", dijo Ortiz Rodríguez.

Las segunda y tercera redistribuciones, se aprobaron a través de dos reservas presentadas por la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos de la bancada de Morena.

Para el Programa de Atención Integral para el Bienestar de la Mujeres se aumentaron 361 millones 982,104 pesos para elevar su presupuesto a 2,631 millones 390,327 pesos.

"Muchas mujeres todavía enfrentan desigualdades laborales, inseguridad, barreras para acceder a servicios, una carga desproporcionada de las tareas del cuidado. Reconocer sus derechos ha sido un avance histórico. Ahora debemos hacer que se reflejen en su vida cotidiana, en más oportunidades en atención oportuna y en condiciones reales para decidir su futuro. Eso exige respaldo presupuestal", dijo Merilyn Gómez al presentar la reserva.