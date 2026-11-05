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Economía

De cada 100 pesos del gasto público en 2027, 14 provendrán de deuda

El gobierno federal recurre cada vez más a este tipo de financiamiento ante un menor crecimiento de los ingresos y un mayor gasto.
jue 05 noviembre 2026 05:55 PM
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Foto del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, con la imagen de una gráfica de barras en ascenso.
La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora, refiere que el financiamiento es una medida prudente para dar soporte al presupuesto de egresos, especialmente para dar continuidad a programas sociales y del bienestar. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro/ChatGPT. ) (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro/ChatGPT. )

El gobierno federal no escatima al momento de endeudarse. Para el próximo año, de cada 100 pesos del gasto público, 14 provendrán del endeudamiento en mercados financieros internacionales.

De un gasto público total previsto de 10.63 billones de pesos, 1.48 billones provendrán de financiamientos, indica el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), a discutirse en Diputados, y la Ley de Ingresos de la Federación 2027, ya aprobada por el Congreso de la Unión.

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Esta proporción de deuda se ha elevado en los últimos años, por un menor ritmo en la generación de ingresos respecto de las necesidades del presupuesto con gastos obligatorios y crecientes año con año, como las pensiones, subsidios a la Comisión Federal de Electricidad, apoyos financieros para Pemex.

Al haber rebasado el gasto público, la capacidad fiscal y de recaudación del gobierno, este se ve obligado a recurrir a la contratación de más deuda para cubrir sus obligaciones, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Registros de Hacienda refieren que la proporción de los ingresos provenientes de financiamientos fue de 9.3% respecto al gasto neto total en 2019, cuando se aprobaron ingresos derivados de financiamientos por 539,871 millones de pesos, y se reportó un gasto público total de 5.80 billones de pesos.

La proporción máxima se alcanzó en 2024, con ingresos derivados de financiamientos por 1.74 billones de pesos, los cuales representaron casi el 19% de un gasto de 9.20 billones de pesos. En 2025 bajó la proporción, para el cierre de 2026 se prevé que quede en 14.4%, para bajar a 13.9% el siguiente año, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


“Mientras los requerimientos financieros (deuda) permanezcan elevados, seguirán acumulándose obligaciones para el futuro. Y cuando el costo financiero absorbe una proporción creciente de los recursos, la política fiscal pierde capacidad para usar el gasto en impulsar el crecimiento y atender las demandas de la población”, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un análisis.

Cifras de Hacienda detallan, que en promedio cada año, el gasto creció 3.0% de 2019 a 2025, mientras los ingresos crecieron a un ritmo promedio de 2.0%.

Proyecto de Presupuesto 2027 se discutirá en Diputados

Para este jueves, se espera que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la Cámara de Diputados discuta y apruebe el dictamen del PPEF en general y sin reservas.

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El objetivo es que inicie su discusión y votación con reservas en el pleno a partir del lunes 9 de noviembre. La fecha límite para que esto suceda es el 15 de noviembre.

En la discusión de la primera parte del Paquete Económico 2027, legisladores de la oposición señalaron que el gobierno está contratando nueva deuda, principalmente para cubrir el gasto corriente, y para pagar los intereses y comisiones de la deuda acumulada en el pasado.

“Si la deuda se contratara para generar obra, yo les aseguro que yo sería el primero en estar aquí y votar a favor. Lamentablemente, lo que viene propuesto para ingresar en 2027, es menos de lo que se va a pedir prestado y menos de lo que va a ocupar el gobierno para el pago de la tarjeta de crédito; más de 1.4 billones de pesos es lo que el gobierno le va a pedir al banco para pagar el gasto corriente del propio gobierno, y menos de un billón de pesos es lo que invertirá este gobierno en inversión pública para el próximo año”, dijo el diputado Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI.

De acuerdo con proyecciones de Hacienda, el total de la deuda pública llegaría a 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55% del PIB, por esa deuda total se prevé pagar 1.6 billones solo por el costo financiero de la deuda o de intereses, por lo que su pago, sería incluso mayor al de los propios ingresos que llegarán por endeudamiento.

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“Un mayor costo de la deuda reduce el espacio fiscal disponible para atender otras necesidades. Además, coincide con una transición demográfica que implica una mayor demanda de gasto social y una menor población en edades productivas. El reto es una estrategia que combine mayores ingresos, una trayectoria descendente de los Requerimientos Financieros del Sector Público y un manejo prudente de la deuda, preservando espacio fiscal para las futuras necesidades”, determinó el análisis del CIEP

La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, en reunión con la Comisión de Presupuesto la semana pasada, explicó que el financiamiento es una medida prudente para dar soporte al presupuesto de egresos, especialmente para dar continuidad a programas sociales y del bienestar, además de garantizar inversiones en sectores estratégicos como el energético, ferroviario y de agua.

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