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Economía

Diputados aprueban en lo general y en Comisión el proyecto del gasto público para 2027

Mañana viernes continuará la sesión en Comisión para discutir y votar reservas. Se prevé que el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación comience su discusión en el pleno el próximo lunes 9 de noviembre.
jue 05 noviembre 2026 05:16 PM
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Imagen de billetes de México, en la que destaca la bandera mexicana.
El gasto público de México para 2027 prevé un total de 10.64 billones de pesos, de los cuales más del 80% ya está comprometido para gastos ineludibles como el costo financiero de la deuda, pensiones y transferencias para los estados. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña. )

Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública discutieron y votaron a favor del dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, el cual estipula un gasto neto total por 10.64 billones de pesos, de los cuales más del 80% ya está comprometido para gastos ineludibles como el costo financiero de la deuda, pensiones y transferencias para los estados.

El dictamen fue aprobado en lo general y sin reservas, con 33 votos a favor; 12 votos en contra, y cero abstenciones. La Comisión decretó un receso y convocó para mañana viernes 5 de noviembre a sesión para discutir y votar reservas.

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Se prevé que su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sea el próximo lunes 9 de noviembre. La fecha límite para su aprobación es el próximo 15 de noviembre.

El dictamen aprobado en Comisión refiere que se destinarán 1.6 billones de pesos para el costo financiero de la deuda; 1.5 billones para las Participaciones a entidades federativas; 155,014 millones para el gasto de los Ramos Autónomos y 2.46 billones para las dependencias de gobierno (Ramos Administrativos).

"Sabemos que México enfrenta un escenario internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la política comercial. Sin embargo, como lo expone la proponente en la exposición de motivos, nuestro país cuenta con fortalezas como una economía diversificada, con un sistema financiero sólido y un mercado interno respaldado por el crecimiento de los ingresos laborales", dijo la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, al presentar y argumentar el dictamen.

Así, para 2027 "se estiman previsiones que demandan prudencia, pero también determinación para impulsar el desarrollo y proteger la economía de las familias", por ejemplo, un crecimiento real entre el 1.5 y el 2.5%, un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril, un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar y una inflación acumulada de 3%.

El monto total del Presupuesto representa un incremento de 442,804 millones de pesos, que corresponde a 1.3% real, respecto a lo aprobado para 2026. El gasto de inversión ascenderá a 1.13 billones de pesos. De ese monto, "90.5% corresponderá a inversión física, lo que permitirá dotar de recursos en materia de infraestructura, traduciéndose en mayor competitividad y generación de empleos", dijo G+omez Pozos.

Nuevos anexos en el Presupuesto 2027

El dictamen del PPEF también integra dos nuevos anexos transversales; el Anexo 32 de Movilidad y Seguridad Vial con un presupuesto de 175,045 millones de pesos, los cuales permitirán identificar las acciones orientadas a garantizar una movilidad segura, accesible, inclusiva, eficiente y sostenible, además de reducir los siniestros de tránsito y promover sistemas de transporte que favorezcan la inclusión social, así como el desarrollo sostenible.

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El segundo nuevo Anexo, es el 33 de Diversidad Sexual y de Género, el cual prevé una asignación de 43,369 millones de pesos, que permitirá identificar y dar seguimiento a los programas que contribuyen a cerrar las brechas de desigualdad y discriminación que enfrentan la población LGBTTTIQ.

Cambios para acueducto de Guadalajara

Al manifestar su posicionamiento en contra, Mario Zamora Gastelum del grupo parlamentario del PRI, dijo que fueron pocos los cambios que los diputados de la Comisión hicieron a la propuesta del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Después de semanas de trabajos, de foros y 46 opiniones de comisiones solo movieron un peso de cada 2,000, cuando la chamba que le corresponde a los diputados es representar a la gente, representar a los lugares y a los territorios de donde la mayoría de nosotros venimos, representar el sentir de la gente y no solo levantar el dedo representando un partido político. Además de lo que se modificó, lo reconozco, cerca de 6,500 millones serán para el acueducto de Guadalajara. Me da gusto que hayan volteado a ver ese problema y que se esté pensando en resolverlo", dijo Zamora Gastelum.

Detalló que del presupuesto de más de 10.6 billones, solo ingresarán al erario 9.2 billones, por lo que la deuda se incrementará, además de que "se destinarán 1.6 billones solo por intereses de la deuda; se va a pagar casi el doble de lo que suman la Secretaría de Educación Pública, la de Salud y el Bienestar. De ese tamaño es lo que nos estamos endeudando", explicó el diputado del PRI.

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Reginaldo Sandoval Flores de la bancada del Partido del Trabajo, aseveró que el presupuesto está en el marco de derechos, que es lo que ha ayudado a que millones de mexicanos salgan de la pobreza.

Bajo este sentido, para el sector educativo hay 579,000 millones de pesos; con un incremento de 7.2%. En el tema de salud, el IMSS Bienestar trae 194,000 millones, lo que representa un incremento de 9.9% para fortalecer el sistema de salud universal. El presupuesto de agricultura y desarrollo rural registra un crecimiento de 13.4%. En ciencias y humanidades 9.5% y en infraestructura, comunicaciones y transporte 5.9%.

"Yo no tengo ninguna duda de que vamos por el camino correcto en términos de justicia, y también en términos de inversión en la infraestructura para avanzar en el planteamiento de lo que es el Plan México porque ahí reconocemos autocríticamente que ni el modelo neoliberal, ni el de la 4T, nos ha sacado del maleficio de la falta de crecimiento", comentó Sandoval Flores.

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