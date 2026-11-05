Se prevé que su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sea el próximo lunes 9 de noviembre. La fecha límite para su aprobación es el próximo 15 de noviembre.

El dictamen aprobado en Comisión refiere que se destinarán 1.6 billones de pesos para el costo financiero de la deuda; 1.5 billones para las Participaciones a entidades federativas; 155,014 millones para el gasto de los Ramos Autónomos y 2.46 billones para las dependencias de gobierno (Ramos Administrativos).

"Sabemos que México enfrenta un escenario internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la política comercial. Sin embargo, como lo expone la proponente en la exposición de motivos, nuestro país cuenta con fortalezas como una economía diversificada, con un sistema financiero sólido y un mercado interno respaldado por el crecimiento de los ingresos laborales", dijo la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos, al presentar y argumentar el dictamen.

Así, para 2027 "se estiman previsiones que demandan prudencia, pero también determinación para impulsar el desarrollo y proteger la economía de las familias", por ejemplo, un crecimiento real entre el 1.5 y el 2.5%, un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril, un tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar y una inflación acumulada de 3%.

El monto total del Presupuesto representa un incremento de 442,804 millones de pesos, que corresponde a 1.3% real, respecto a lo aprobado para 2026. El gasto de inversión ascenderá a 1.13 billones de pesos. De ese monto, "90.5% corresponderá a inversión física, lo que permitirá dotar de recursos en materia de infraestructura, traduciéndose en mayor competitividad y generación de empleos", dijo G+omez Pozos.

Nuevos anexos en el Presupuesto 2027

El dictamen del PPEF también integra dos nuevos anexos transversales; el Anexo 32 de Movilidad y Seguridad Vial con un presupuesto de 175,045 millones de pesos, los cuales permitirán identificar las acciones orientadas a garantizar una movilidad segura, accesible, inclusiva, eficiente y sostenible, además de reducir los siniestros de tránsito y promover sistemas de transporte que favorezcan la inclusión social, así como el desarrollo sostenible.