Electricidad y transporte aéreo impulsaron la inflación en octubre a 3.75%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en octubre la inflación general se aceleró a 3.75% anual.

Por su parte, la inflación subyacente —aquella que excluye los bienes y servicios más volátiles— cerró octubre con una tasa anual de 3.80%. De esta manera este subíndice rompió ocho meses seguidos de desaceleración.

Al interior, la inflación en mercancías se ubicó en 3.25%, mientras que en los servicios se sitúo en 4.32%.