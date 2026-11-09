La inflación general en México volvió a repuntar por tercer mes consecutivo por el vencimiento de las tarifas veraniegas sobre el precio de la luz.
Electricidad y transporte aéreo impulsaron la inflación en octubre a 3.75%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en octubre la inflación general se aceleró a 3.75% anual.
Por su parte, la inflación subyacente —aquella que excluye los bienes y servicios más volátiles— cerró octubre con una tasa anual de 3.80%. De esta manera este subíndice rompió ocho meses seguidos de desaceleración.
Al interior, la inflación en mercancías se ubicó en 3.25%, mientras que en los servicios se sitúo en 4.32%.
Inflación en frutas y verduras presiona bolsillos
En tanto la inflación no subyacente cerró el décimo mes del año en 3.59% y confirmó un tercer mes consecutivo a la alza.
En el detalle se observa que la inflación en frutas y verduras se ubicó en 13.19% en el mes de referencia. En tanto que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron una inflación de 4%.
¿Qué impulsó la inflación en octubre?
Los bienes y servicios que presionaron la inflación en octubre fueron la electricidad, el transporte aéreo, el jitomate, el gas LP, el tomate verde, la vivienda y la calabacita.
El Inegi, que dirige Graciela Márquez, explicó que en el caso particular de la electricidad el programa de tarifas de temporada cálida terminó su periodo de vigencia en octubre en Mérida, Monterrey, Acapulco, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Cd. Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.
Por el contrario, los productos con menor presión sobre la inflación en octubre fueron los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, papa y otros tubérculos, limón, naranja, automóviles, plátanos, chile serrano, aguacate, taxis y leche.
Inflación llegará a 3% a finales del 2027
Si bien la inflación siguió con una tendencia a la alza, el Índice Nacional de Precios al Consumidor continúa dentro del objetivo de Banco de México (Banxico) de 3% +- 1 punto porcentual.
En la última decisión de política monetaria, Banxico prevé que la inflación general y subyacente llegarán a 3% en el último trimestre del 2027.
Pese a las presiones inflacionarias, el banco central mexicano decidió recortar en 25 puntos base su tasa de interés para dejarla en 6.25%.