La Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) sorprendió al mercado al bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual y dejarla en 6.25%. La decisión del órgano colegiado fue por mayoría de tres votos a favor y dos en contra.
Banco de México sorprende y recorta su tasa de interés a 6.25%
De acuerdo con la información, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico juzgaron que el proceso desinflacionario ha continuado y valoraron que, ante las condiciones de holgura prevalecientes el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.
También aseguraron que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando.
Recientemente, el Inegi informó que la economía creció 0.9% en el tercer trimestre respecto del trimestre anterior. En comparación anual, el Producto Interno Bruto creció 3.2% en le periodo informado.
La tasa en 6.25% combatirá la inflación
El comunicado también informó que, hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa en 6.25% por un tiempo prolongado apoyará la convergencia de la inflación a su meta de 3% anual y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos.
En sus decisiones tomará en cuenta el comportamiento observado y esperado de la inflación y sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación
La inflación general general cerró la primera quincena de octubre en 3.62%, mientras que la inflación subyacente cerró la primera mitad del décimo mes en 3.78%.
De acuerdo con los pronósticos de Banxico, la inflación general y subyacente llegarán a 3% en el último trimestre del 2027.
A favor de bajar la tasa de interés votaron la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. En contra del movimiento votaron: Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.
El mercado no esperaba cambios
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Citi, la mayoría de los participantes no esperaba movimientos en la tasa de interés.
De los 36 encuestados, 20 no proyectaron ningún movimiento para la decisión de política monetaria de noviembre y 10 no esperaban movimientos en todo el 2026. Sólo seis instituciones pronosticaron un descenso en la tasa de interés este jueves 5 de noviembre: Bankaool, Barclays, Bradesco BBI, Finamex, Itau BBA y UBS.
Con el recorte, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos alcanza un nuevo mínimo histórico de 225 puntos base.