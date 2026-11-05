Banco de México sorprende y recorta su tasa de interés a 6.25%

De acuerdo con la información, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico juzgaron que el proceso desinflacionario ha continuado y valoraron que, ante las condiciones de holgura prevalecientes el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.

También aseguraron que actualmente no se perciben presiones de demanda en la economía y que el grado de restricción monetaria implementado aún sigue operando.

Recientemente, el Inegi informó que la economía creció 0.9% en el tercer trimestre respecto del trimestre anterior. En comparación anual, el Producto Interno Bruto creció 3.2% en le periodo informado.