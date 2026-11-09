Ley de Economía digital: México puede reducir a 50% el uso de efectivo, prevé Openbank

El efectivo sigue siendo el medio de pago más frecuente, en particular en las compras de menor monto; según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 85.2% de la población de 18 a 70 años lo señaló como su forma habitual de pagar compras de hasta 500 pesos, frente a 90.1% en 2021.

En compras de 501 pesos o más, la proporción bajó de 78.7% a 73.5%. La encuesta mide el medio de pago que las personas dicen usar con mayor frecuencia.

En este contexto, Galnares sostuvo que usar menos efectivo puede ampliar el acceso al crédito. Y señaló que cuando una persona empieza a pagar o recibir dinero por medios digitales, esas operaciones generan un historial que las instituciones financieras pueden considerar al evaluar una solicitud de financiamiento.



De este modo, el directivo planteó el 50% como una meta realista, aunque en el encuentro quedaron por precisar el plazo y la forma de medirla.

Openbank plantea reducir las comisiones por aceptar pagos digitales

Por otro lado, Prabhu propuso reducir o eliminar las comisiones de adquirencia, es decir, los cargos que pagan los comercios por aceptar y procesar pagos electrónicos. Su argumento es que, si a un negocio le cuesta menos aceptar esos pagos, puede registrar más ventas por esa vía y generar un historial de ingresos que un prestamista pueda usar para evaluar un crédito para capital de trabajo.

El ejecutivo presentó la reducción de comisiones como una medida para impulsar la adopción de pagos digitales; aunque no precisó quién absorbería el costo de procesar los pagos y si Santander aplicaría la medida a los comercios que ya atiende.

La competencia entre los bancos digitales en México, por lo tanto, se dan en un contexto donde todavía la mayoría de las personas usa efectivo. En este sentido, Prabhu señaló que el acceso a la red de cajeros de Santander le da una ventaja en México. Ya que para el banco, impulsar los pagos digitales y dar a sus clientes acceso al efectivo son dos necesidades que conviven en el mismo mercado.





Prevé una dura competencia por la digitalización

Según su último reporte, Openbank reportó 1.6 millones de clientes en México y Prabhu explicó que el banco entró al país con una cuenta de ahorro de alto rendimiento y ha añadido funciones para el gasto cotidiano, como las recargas telefónicas; lo cual forma parte de su estrategia de expansión.

Por otro lado, Galnares situó a la operación mexicana en la etapa de captación de clientes y dijo que el siguiente paso es que más personas usen Openbank como su cuenta principal y que el negocio avance hacia la rentabilidad. "No creo que haya un solo jugador que tenga la receta secreta que se pueda quedar con el mercado en su totalidad. Va a haber unos buenos tres, cuatro jugadores con un gran espacio para poder competir en México", señaló.

La estrategia de Openbank difiere de otros competidores en el sentido de que no buscan participar de una "guera de tasas" que, además, en el contexto de relajación monetaria en México, parece una opción menos viable. "No somos el banco que ofrece las tasas de interés más altas... queremos crear transaccionalidad con propósito", señaló Prabhu.