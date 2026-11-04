Santander conectará México y Estados Unidos a través de Openbank

Botín señaló que Santander ya atiende estos flujos a través de sus sucursales, pero busca facilitar las operaciones mediante la conexión de Openbank en ambos mercados. Aunque no precisó una fecha de lanzamiento, indicó que el desarrollo requerirá unos meses adicionales.

“La ventaja de Santander es que estamos regulados en ambos lados de la frontera”, expresó.

La apuesta también responde a la integración comercial e industrial entre México y Estados Unidos. Botín destacó oportunidades en sectores como los centros de datos y señaló que México incorpora cada vez más valor a sus actividades productivas y cuenta con empresas más sofisticadas.

Pese al avance de los servicios digitales, añadió que Santander mantendrá opciones de atención física en México por la preferencia de parte de la población por el efectivo.

Openbank alcanza 1.6 millones de clientes en México

Openbank cuenta con 1.6 millones de clientes en México y suma entre 2,000 y 3,000 nuevos usuarios al día, de acuerdo con las cifras presentadas por Botín. La ejecutiva sostuvo que ese ritmo de captación supera al de la mayoría de los neobancos del mercado mexicano.

La expansión se apoya en una plataforma tecnológica global que, según explicó, reduce los costos por cliente y permite competir con instituciones digitales como Nubank y Revolut.

Botín afirmó que operar sin una red de sucursales propias permite a Openbank ofrecer tasas de interés competitivas para captar depósitos y atender de manera rentable a clientes con distintos niveles de ahorro.

En México, agregó, la estrategia digital también se apoya en el negocio de financiamiento automotriz de Santander, aunque ambas operaciones están separadas legalmente.

Tras su llegada a México y Estados Unidos, el grupo contempla expandir Openbank a Colombia y Perú y, posteriormente, a Brasil.

Santander busca duplicar su negocio en México

Botín destacó a México como uno de los mercados de mayor importancia estratégica para Santander. Señaló que el banco tiene alrededor de 22 millones de clientes y una cartera de crédito de un billón de pesos, y reiteró su ambición de duplicar el negocio en el país durante los próximos años.

La ejecutiva identificó oportunidades para ampliar el acceso a servicios financieros entre quienes participan en la economía formal y financiar proyectos productivos y energéticos, incluidos proyectos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También destacó el potencial del ahorro administrado por las Afores para financiar inversiones de largo plazo.

México es el único país de América Latina donde Santander cuenta con dos licencias bancarias, una para su operación tradicional y otra para Openbank, resaltó.

Para Botín, la población joven, el talento y la cercanía con Estados Unidos colocan al país entre los mercados más atractivos para el grupo, en un entorno de mayor integración económica en Norteamérica.