Ley de Economía Digital desempolva a CoDi: bancos facilitarán su uso a partir de diciembre

México paga digital; la campaña que promoverán los bancos para disminuir el uso de efectivo

A la par, la banca mexicana comenzará durante noviembre una campaña nacional para promover el uso de pagos digitales entre la población, mediante acciones de difusión en bancos, medios de comunicación y empresas, con el objetivo de incrementar las operaciones electrónicas y reducir la dependencia del efectivo.

La iniciativa, denominada México Paga Digital, estará encabezada por la Asociación de Bancos de México (ABM) y buscará familiarizar a los usuarios con herramientas como Cuenta Fácil, CoDi y las tarjetas de débito, además de explicar las ventajas de realizar operaciones desde teléfonos celulares y aplicaciones bancarias.

La ABM explicó hace un par de semanas que durante noviembre comenzarán las activaciones de la campaña a través de las instituciones financieras y de la propia asociación, mientras que en diciembre se intensificarán las acciones de promoción, una vez que los bancos concluyan los ajustes tecnológicos previstos para facilitar el uso de CoDi.

"En el mes de noviembre van a empezar a ver ya las activaciones, como les dicen los mercadólogos, a través de cada uno de los Bancos y a través de la Asociación de Bancos, a través de los medios de comunicación", dijo la ABM el pasado 28 de octubre.

La primera etapa estará enfocada en dar a conocer Cuenta Fácil, un producto bancario que permite abrir una cuenta de manera remota, sin necesidad de presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como las opciones disponibles para pagar mediante CoDi, tarjetas de débito y dispositivos móviles.

La campaña también buscará atender las principales razones por las que los consumidores mantienen su preferencia por el efectivo, entre ellas la desconfianza hacia las operaciones electrónicas, el desconocimiento de las herramientas disponibles y los hábitos de pago.

De acuerdo con Romano, la digitalización permite mantener un registro automático de las operaciones, facilita la administración de los ingresos y genera información que puede utilizarse para evaluar la capacidad de pago de personas y pequeños negocios, con el propósito de ampliar su acceso al financiamiento.