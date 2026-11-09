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Ley de Economía Digital desempolva a CoDi: bancos facilitarán su uso a partir de diciembre

Con solamente tres pasos, los usuarios podrán acceder a CoDi en su teléfono móvil. Se busca el uso masivo de operaciones con códigos QR y muy pocos usuarios saben que pueden hacerlo desde su app bancaria.
lun 09 noviembre 2026 02:36 PM
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Una persona realiza el pago a través de su teléfono móvil de una compra en una ferretería
Ante su baja difusión, CoDi prácticamente es desconocido entre los usuarios que realizan operaciones desde su teléfono móvil. La ley de Economía Digital busca incrementar su uso. (Antonio Diaz/Getty Images)

Como parte de la estrategia para impulsar los pagos digitales en México y reducir el uso de efectivo, los bancos deberán implementar cambios en sus aplicaciones móviles para facilitar las operaciones mediante CoDi, la plataforma de cobros digitales desarrollada por el Banco de México.

Las instituciones financieras tienen hasta el 14 de diciembre para realizar las adecuaciones previstas por el Banco de México, cuyo objetivo principal es hacer el uso de CoDi mucho más sencillo, además de que esta opción ya no esté escondida dentro de las aplicaciones bancarias.

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De acuerdo con el banco central, el objetivo es simplificar las transferencias electrónicas, facilitar el acceso a los pagos mediante códigos QR y homologar los procedimientos entre las distintas aplicaciones bancarias.

Uno de los principales cambios será la simplificación de los pagos con CoDi para que los usuarios puedan completar las operaciones en tres pasos. La intención es facilitar su utilización en comercios y pequeños establecimientos, que podrán recibir transferencias directamente en sus cuentas bancarias sin necesidad de contratar una terminal punto de venta.

El uso de CoDi es limitado en México, debido principalmente a la falta de promoción por parte de los bancos y lo complicado que es encontrarlo dentro de las aplicaciones bancarias. Datos del Banco de México al cierre de octubre pasado, muestran que solamente 35 millones 270 mil personas lo han activado en México; sin embargo, apenas se realizan poco más de 4 millones de operaciones.

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¿Cómo será el uso de CoDi en las aplicaciones bancarias?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, las instituciones bancarias deberán estar listas antes de fin de año para hacer mucho más sencillo el uso de CoDi, reduciendo a tres simples pasos su operación entre la población.

De acuerdo con las disposiciones de Banxico el uso de CoDi se simplificará tres pasos:

1. Ingreso a la app bancaria y seleccionar la opción de pago. Aquí deberá encontrarse en la pantalla inicial de la aplicación la opción de CoDi.

2. Seleccionar la cuenta de origen. Una vez que se seleccionó CoDi para realizar pagos, se deberá escoger la cuenta de origen en caso de tener más de una.

3. Escanear el Codigo QR del negocio. Al seleccionar CoDi como medio de pago, se habilitará en automático la cámara del teléfono para escanear el QR del negocio y realizar la transacción.

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México paga digital; la campaña que promoverán los bancos para disminuir el uso de efectivo

A la par, la banca mexicana comenzará durante noviembre una campaña nacional para promover el uso de pagos digitales entre la población, mediante acciones de difusión en bancos, medios de comunicación y empresas, con el objetivo de incrementar las operaciones electrónicas y reducir la dependencia del efectivo.

La iniciativa, denominada México Paga Digital, estará encabezada por la Asociación de Bancos de México (ABM) y buscará familiarizar a los usuarios con herramientas como Cuenta Fácil, CoDi y las tarjetas de débito, además de explicar las ventajas de realizar operaciones desde teléfonos celulares y aplicaciones bancarias.

La ABM explicó hace un par de semanas que durante noviembre comenzarán las activaciones de la campaña a través de las instituciones financieras y de la propia asociación, mientras que en diciembre se intensificarán las acciones de promoción, una vez que los bancos concluyan los ajustes tecnológicos previstos para facilitar el uso de CoDi.

"En el mes de noviembre van a empezar a ver ya las activaciones, como les dicen los mercadólogos, a través de cada uno de los Bancos y a través de la Asociación de Bancos, a través de los medios de comunicación", dijo la ABM el pasado 28 de octubre.

La primera etapa estará enfocada en dar a conocer Cuenta Fácil, un producto bancario que permite abrir una cuenta de manera remota, sin necesidad de presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como las opciones disponibles para pagar mediante CoDi, tarjetas de débito y dispositivos móviles.

La campaña también buscará atender las principales razones por las que los consumidores mantienen su preferencia por el efectivo, entre ellas la desconfianza hacia las operaciones electrónicas, el desconocimiento de las herramientas disponibles y los hábitos de pago.

De acuerdo con Romano, la digitalización permite mantener un registro automático de las operaciones, facilita la administración de los ingresos y genera información que puede utilizarse para evaluar la capacidad de pago de personas y pequeños negocios, con el propósito de ampliar su acceso al financiamiento.

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CoDi dinero-movil-dimo Victoria Rodríguez

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