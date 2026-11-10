¿El Buen fin tiene algún efecto en la inflación? esto dicen especialistas y Banco de México

Los datos del Inegi muestran que noviembre puede combinar bajas en determinadas mercancías con aumentos en el índice general. En noviembre de 2024, los precios de las mercancías no alimenticias disminuyeron 0.70% frente al mes anterior. En el mismo mes de 2025 bajaron 0.11%.

Sin embargo, la inflación general mensual fue de 0.44% y 0.66%, respectivamente. Los descuentos en algunos productos no implican que disminuya el costo del conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares. Estas cifras tampoco permiten atribuir toda la variación de las mercancías a El Buen Fin.

Qué ocurre cuando terminan las promociones

Banco de México documentó el efecto del término de las ofertas en el anexo de su minuta 114, correspondiente a la decisión de política monetaria del 6 de febrero de 2025.

El análisis señaló que la conclusión del Buen Fin de noviembre de 2024 influyó en el incremento posterior de la inflación de mercancías.

Entre noviembre de 2024 y la primera quincena de enero de 2025, la inflación anual de las mercancías no alimenticias pasó de 1.19% a 1.68%. En ese mismo periodo, la inflación subyacente aumentó de 3.58% a 3.72%. El documento identifica el fin de las promociones como un factor del movimiento de mercancías, sin atribuirle todo el aumento.

Otro estudio de Banxico, publicado en marzo de 2021, analizó la edición de 2020, cuando la campaña se extendió a 12 días. Ese noviembre, los precios de las mercancías no alimenticias disminuyeron 0.78% mensual, con contribuciones de ropa, muebles, aparatos domésticos y artículos de entretenimiento.

En tanto, en diciembre de 2025, la gobernadora del banco central, Victoria Rodíguez, recalcó que el impacto de las ofertas es pasajero.

“Dada la naturaleza de estas ofertas, se esperaría que los efectos sobre la inflación sea transitorio que no refleje cambios en el proceso de formación de precios hacia delante”, dijo la funcionaria al presentar el reporte de Estabilidad Financiera 2025.

Las ofertas también coinciden con movimientos de precios ajenos a la campaña comercial. En noviembre de 2025, la electricidad aumentó 20.70% mensual y aportó 0.280 puntos porcentuales a la inflación general. El Inegi reportó que ese mes terminó la vigencia de las tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades.