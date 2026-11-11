BBVA, Banamex, Nu y más promociones bancarias del Buen Fin 2026: qué ofrecen y en cuáles te debes inscribir

Santander ofrece hasta 35% de cashback
Santander ofrecerá hasta 35% de cashback a sus clientes durante el Buen Fin, este beneficio aplica en compras de al menos 10 mil pesos, realizadas a seis meses sin intereses o plazos mayores en comercios participantes.
El reembolso base será de 10%, pero puede aumentar durante los llamados Días Turbo. En esas fechas, los clientes recibirán 20% adicional para alcanzar 30% de cashback. Quienes tengan su nómina en Santander o realicen la portabilidad podrán obtener 25% adicional y llegar al máximo de 35%.
Los Días Turbo se distribuirán de la siguiente manera:
Viernes 13: comercio electrónico, con Amazon.
Sábado 14: supermercados, como Walmart, Bodega Aurrera, Sam's Club, Chedraui, Soriana y City Club.
Domingo 15: departamentales y tecnología, con Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, LG, Samsung, MacStore y The Home Depot.
Lunes 16: viajes, con Aeroméxico, Iberia, Volaris, PriceTravel, BestDay y Despegar.
Martes 17: comercio electrónico, con Mercado Libre.
El banco estableció un límite de 7 mil pesos de cashback por cliente, que se depositará en la tarjeta de crédito participante con la que haya acumulado el mayor monto de compras durante la campaña.
Es necesario registrarse en el portal de promociones de Santander y las compras realizadas antes de la inscripción no participan.
BanCoppel ofrece hasta 20% de bonificación
BanCoppel ofrecerá hasta 20% de bonificación a sus clientes durante el Buen Fin, esto aplica para compras físicas y en línea, siempre que los usuarios se registren previamente en la aplicación del banco y alcancen los montos mínimos de gasto.
Los porcentajes dependen del tipo de tarjeta:
Tarjetas de débito y nómina:
10% al gastar de 2,000 a 3,000 pesos.
15% al gastar de 3,000.01 a 6,000 pesos.
20% al gastar más de 6 mil pesos.
Tarjetas de crédito:
10% al gastar de 3,000 a 4,500 pesos.
15% al gastar de 4,500.01 a 8,500 pesos.
20% al gastar más de 8,500 pesos.
El tope de bonificación es de 1,500 pesos para débito y nómina, y de 2 mil 200 pesos para crédito.
Además, los clientes con tarjeta de crédito BanCoppel también podrán diferir sus compras en tiendas físicas y en coppel.com:
3 meses sin intereses: compras de 3 mil 500 a 5 mil 499 pesos.
6 meses sin intereses: compras desde 5 mil 500 pesos.
Este beneficio se aplica automáticamente, además las compras se analizarán el 18 de noviembre y el diferimiento se reflejará el día 19.