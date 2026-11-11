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BBVA, Banamex, Nu y más promociones bancarias del Buen Fin 2026: qué ofrecen y en cuáles te debes inscribir

Los bancos y fintech preparan bonificaciones, meses sin intereses y descuentos para El Buen Fin, pero los beneficios cambian según el tipo de tarjeta, el monto de compra y los requisitos de cada promoción.
mié 11 noviembre 2026 04:11 PM
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Persona pagando en una termina con contacless.
Antes de comprar en El Buen Fin 2026, revisa qué te ofrece tu tarjeta de crédito. (Expansión/Meta AI)

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, por esto los consumidores podrán aprovechar promociones en sus tarjetas de crédito BBVA, Banamex, HSBC, Nu y Mercado Pago.

Sin embargo, no todas las promociones funcionan de la misma manera: mientras unos ofrecen devoluciones, otros establecen montos mínimos de compra, plazos específicos o registros obligatorios para acceder a los beneficios. Aquí te decimos cuáles serán los de cada banca y fintech.

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Promociones BBVA en el Buen Fin

BBVA contempla dos esquemas de beneficios para sus tarjetas de crédito durante El Buen Fin:

  • Compras en una sola exhibición y comenzar a pagarlas hasta marzo de 2027, a tres meses sin intereses.

Para esto se necesita compra mínima de 3,500 pesos por operación en comercios nacionales, entre el 13 y el 17 de noviembre.

Activar la promoción desde la aplicación BBVA, antes del evento, del 3 al 12 de noviembre, o posteriormente, del 18 de noviembre al 9 de diciembre.

El beneficio aplica para tarjetas de crédito físicas y digitales participantes, entre ellas Azul, Oro, Platinum, Vive, Rayados, Educación, IPN, Afinidad UNAM, Infinite y Start. Dependiendo de la fecha de corte, el primer pago podría reflejarse en febrero de 2027 y no en marzo.

  • Ofrece hasta 15% de bonificación en compras a meses sin intereses en establecimientos participantes.

Esto aplicará en compras realizadas a 12, 18 o 24 meses sin intereses en comercios participantes, solo el 13 de noviembre, no requiere registro previo y tiene un límite de 2,500 pesos de bonificación por día y por cliente.

Entre los establecimientos participantes se encuentran Bodega Aurrera, Walmart Supercenter, Sam's Club y Chedraui, aunque cada comercio puede establecer un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.

Ilustración digital de un robot de inteligencia artificial que selecciona unos tenis en una tienda en línea durante el Buen Fin, mientras una mujer observa la compra desde su computadora portátil con luz azul.
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Banamex ofrece hasta 30% de bonificación

Banamex ofrece una bonificación base de 10% para los clientes que realicen compras acumuladas por al menos 10,000 pesos a partir de 12 meses sin intereses en establecimientos participantes.

El porcentaje puede aumentar si el usuario tiene otros productos financieros contratados con el banco, como una cuenta de nómina, un crédito hipotecario o una Afore.

Así quedan los niveles de bonificación:

  • 10% si tienes únicamente una tarjeta de crédito Banamex.
  • 15% si tienes tu tarjeta de crédito y un producto adicional.
  • 20% si tienes tu tarjeta de crédito y dos productos adicionales.
  • 30% si tienes tu tarjeta de crédito y tres productos adicionales.
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Los productos adicionales participantes son Nómina Banamex, Crédito Hipotecario Banamex y Afore Banamex. Solo cuenta un producto por categoría.

La institución también contempla las llamadas Horas Banamex, que ofrecen entre 5% y 10% adicional en comercios seleccionados durante dos ventanas de horario: de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Para participar, los clientes deben registrarse entre el 3 y el 17 de noviembre desde la aplicación del banco o su micrositio web. La bonificación tiene un tope de 10,000 pesos por cliente.

HSBC ofrece hasta 25% de devolución en compras

HSBC ofrece devoluciones y los beneficios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 25% para clientes HSBC Premier o Premier Elite.
  • 20% para clientes One HSBC.
  • 10% para clientes que no pertenecen a las categorías Premier ni One.
  • 5% adicional si realizan una transferencia de saldo de al menos 50,000 pesos de otros bancos a su tarjeta de crédito HSBC, bajo las condiciones de la promoción.

Se deben acumular al menos 15,000 pesos en compras a meses sin intereses, en plazos de seis a 24 meses, en establecimientos participantes.

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También es obligatorio registrarse entre el 3 y el 17 de noviembre desde la aplicación HSBC México, en la sección Benefit Hub, o mediante el sitio web del banco. Las compras deben realizarse del 13 al 17 de noviembre.

El monto máximo de devolución es de 7,000 pesos por cliente. El abono se reflejará en el estado de cuenta a más tardar el 29 de enero de 2027, bajo la leyenda “DEVOLUCION BUEN FIN HSBC”.

En Amazon México, la promoción tiene una condición adicional: únicamente participan los artículos que indiquen la leyenda “Vendido y enviado por Amazon México”.

Nu ofrece premios de hasta 100,000 pesos

Nu tendrá un beneficio que consiste en recibir 1,000 pesos de bonificación al realizar una sola compra de al menos 10,000 pesos a seis meses sin intereses o más.

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La compra debe efectuarse entre el 13 y el 17 de noviembre y el beneficio está sujeto a disponibilidad hasta agotar existencias.

Además, los clientes pueden obtener un Pase Morado por cada 3,000 pesos acumulados en compras realizadas a seis meses sin intereses o más. Estos pases permiten participar por diferentes recompensas, entre ellas un premio de 100,000 pesos, uno de 25,000 pesos, uno de 10,000 pesos y miles de premios adicionales.

Para participar es necesario inscribirse en Nuviembre desde la aplicación antes de realizar las compras. La acumulación de Pases Morados estará vigente del 13 al 30 de noviembre, con un límite de cinco pases por cliente.

Las compras pueden tardar hasta tres días en aparecer en la aplicación y Nu dará a conocer a los ganadores a más tardar el 18 de diciembre.

Mercado Pago ofrece descuentos y meses sin intereses

Mercado Pago contempla que en la tarjeta de crédito Mercado Pago, los consumidores pueden acceder hasta a 24 meses sin intereses o 15% de descuento en compras realizadas en Mercado Libre.

Para compras en tiendas físicas, la promoción contempla 15% de bonificación o hasta 2,000 pesos de devolución, además de descuentos de 10% en establecimientos participantes.

Mercado Crédito ofrece acceso a descuentos de hasta 40% y tres meses sin intereses en Mercado Libre y cientos de tiendas en línea.

Otra de las promociones consiste en obtener 10% de descuento al ingresar el cupón BFINMP al momento de pagar, siempre que se seleccione Mercado Pago como medio de pago. El beneficio aplica al utilizar tarjeta de crédito, Mercado Crédito o saldo en cuenta.

Santander ofrece hasta 35% de cashback

Santander ofrecerá hasta 35% de cashback a sus clientes durante el Buen Fin, este beneficio aplica en compras de al menos 10 mil pesos, realizadas a seis meses sin intereses o plazos mayores en comercios participantes.

El reembolso base será de 10%, pero puede aumentar durante los llamados Días Turbo. En esas fechas, los clientes recibirán 20% adicional para alcanzar 30% de cashback. Quienes tengan su nómina en Santander o realicen la portabilidad podrán obtener 25% adicional y llegar al máximo de 35%.

Los Días Turbo se distribuirán de la siguiente manera:

Viernes 13: comercio electrónico, con Amazon.

Sábado 14: supermercados, como Walmart, Bodega Aurrera, Sam's Club, Chedraui, Soriana y City Club.

Domingo 15: departamentales y tecnología, con Liverpool, Sears, El Palacio de Hierro, LG, Samsung, MacStore y The Home Depot.

Lunes 16: viajes, con Aeroméxico, Iberia, Volaris, PriceTravel, BestDay y Despegar.

Martes 17: comercio electrónico, con Mercado Libre.

El banco estableció un límite de 7 mil pesos de cashback por cliente, que se depositará en la tarjeta de crédito participante con la que haya acumulado el mayor monto de compras durante la campaña.

Es necesario registrarse en el portal de promociones de Santander y las compras realizadas antes de la inscripción no participan.

BanCoppel ofrece hasta 20% de bonificación

BanCoppel ofrecerá hasta 20% de bonificación a sus clientes durante el Buen Fin, esto aplica para compras físicas y en línea, siempre que los usuarios se registren previamente en la aplicación del banco y alcancen los montos mínimos de gasto.

Los porcentajes dependen del tipo de tarjeta:

Tarjetas de débito y nómina:

10% al gastar de 2,000 a 3,000 pesos.

15% al gastar de 3,000.01 a 6,000 pesos.

20% al gastar más de 6 mil pesos.

Tarjetas de crédito:

10% al gastar de 3,000 a 4,500 pesos.

15% al gastar de 4,500.01 a 8,500 pesos.

20% al gastar más de 8,500 pesos.

El tope de bonificación es de 1,500 pesos para débito y nómina, y de 2 mil 200 pesos para crédito.

Además, los clientes con tarjeta de crédito BanCoppel también podrán diferir sus compras en tiendas físicas y en coppel.com:

3 meses sin intereses: compras de 3 mil 500 a 5 mil 499 pesos.

6 meses sin intereses: compras desde 5 mil 500 pesos.

Este beneficio se aplica automáticamente, además las compras se analizarán el 18 de noviembre y el diferimiento se reflejará el día 19.

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BBVA Bancomer Banamex Tarjeta de Crédito HSBC, banca-digital, finanzas-personales Nubank mercado pago Buen Fin

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