Patrones y trabajadores chocan por el MIR del salario mínimo de 2027

Las posturas están en el informe final de la Comisión Consultiva 2026 y comparten el objetivo de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana, que mide cuánto necesita una persona para cubrir una canasta de alimentos y otros bienes y servicios básicos. La diferencia está en cómo llegar a esa meta y cuánto del próximo aumento debe venir de una suma fija en pesos.

Qué es el MIR y cómo se aplica al salario mínimo

El MIR es una cantidad en pesos que se agrega al salario mínimo diario. Sobre el monto resultante se aplica el aumento porcentual que acuerda la Conasami, conocido como incremento por fijación.

La suma fija se creó para elevar el poder de compra de quienes ganan el mínimo.

Los salarios pactados entre sindicatos y empresas se revisan en negociaciones propias.

La primera vez que se usó, en 2017, el mínimo general era de 73.04 pesos diarios. Se le añadieron 4 pesos de MIR, con lo que llegó a 77.04 pesos. A esa cantidad se le aplicó un aumento de 3.9% y el salario quedó en 80.04 pesos diarios.

Si se elimina el MIR en una fijación futura, desaparece la suma adicional en pesos de ese año. El salario puede seguir subiendo mediante el ajuste porcentual.

Por qué los patrones quieren mantener el MIR

Los representantes patronales defienden la fórmula de combinar un ajuste por inflación con una cantidad fija para recuperar poder adquisitivo. En su presentación señalan que el salario mínimo general creció 173% en términos reales entre diciembre de 2016 y mayo de 2026.

Es decir, una vez descontada la inflación, su capacidad de compra fue casi 2.7 veces la que tenía al inicio del periodo.

A juicio del sector patronal, el MIR permitió concentrar la recuperación en quienes ganan el mínimo y limitar el llamado efecto faro, que ocurre cuando el aumento al mínimo se toma como referencia para subir otros salarios.

Su análisis señala que los salarios contractuales de jurisdicción federal crecieron durante el periodo sin generar presiones inflacionarias adicionales.