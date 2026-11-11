La discusión sobre el salario mínimo de 2027 ya tiene tres propuestas para uno de los componentes del aumento. Los representantes patronales ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) quieren conservar el Monto Independiente de Recuperación (MIR) en la zona del salario mínimo general y dejar de aplicarlo en la frontera norte. El sector obrero pide eliminarlo y el gobierno propone reducir su peso de manera gradual.
Patrones y trabajadores chocan por el MIR del salario mínimo de 2027
Las posturas están en el informe final de la Comisión Consultiva 2026 y comparten el objetivo de que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana, que mide cuánto necesita una persona para cubrir una canasta de alimentos y otros bienes y servicios básicos. La diferencia está en cómo llegar a esa meta y cuánto del próximo aumento debe venir de una suma fija en pesos.
Qué es el MIR y cómo se aplica al salario mínimo
El MIR es una cantidad en pesos que se agrega al salario mínimo diario. Sobre el monto resultante se aplica el aumento porcentual que acuerda la Conasami, conocido como incremento por fijación.
La suma fija se creó para elevar el poder de compra de quienes ganan el mínimo.
Los salarios pactados entre sindicatos y empresas se revisan en negociaciones propias.
La primera vez que se usó, en 2017, el mínimo general era de 73.04 pesos diarios. Se le añadieron 4 pesos de MIR, con lo que llegó a 77.04 pesos. A esa cantidad se le aplicó un aumento de 3.9% y el salario quedó en 80.04 pesos diarios.
Si se elimina el MIR en una fijación futura, desaparece la suma adicional en pesos de ese año. El salario puede seguir subiendo mediante el ajuste porcentual.
Por qué los patrones quieren mantener el MIR
Los representantes patronales defienden la fórmula de combinar un ajuste por inflación con una cantidad fija para recuperar poder adquisitivo. En su presentación señalan que el salario mínimo general creció 173% en términos reales entre diciembre de 2016 y mayo de 2026.
Es decir, una vez descontada la inflación, su capacidad de compra fue casi 2.7 veces la que tenía al inicio del periodo.
A juicio del sector patronal, el MIR permitió concentrar la recuperación en quienes ganan el mínimo y limitar el llamado efecto faro, que ocurre cuando el aumento al mínimo se toma como referencia para subir otros salarios.
Su análisis señala que los salarios contractuales de jurisdicción federal crecieron durante el periodo sin generar presiones inflacionarias adicionales.
Banxico advierte en el mismo informe que las revisiones salariales son ahora más sensibles al aumento total anunciado, aun cuando se publique por separado cuánto corresponde al MIR y cuánto al ajuste porcentual.
Con datos a mayo de 2026, el salario mínimo general cubría 78% de la meta, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el mínimo ya la superaba en 9%. Ante esto, los representantes empresariales consideran que la suma fija todavía tiene una función en la zona general y que en la frontera el objetivo que justificaba su aplicación ya se cumplió.
El sector pide que el ritmo de los próximos aumentos tome en cuenta el bajo crecimiento de la economía, la caída de la inversión fija, la contracción manufacturera y la menor generación de empleo formal. Su recomendación deja abiertos tanto el monto en pesos del MIR como el porcentaje de aumento para 2027.
Por qué los trabajadores piden eliminarlo
Los representantes obreros sostienen que la suma fija ha contribuido a la compresión salarial, es decir, a que se reduzca la distancia entre el mínimo y lo que perciben personas con mayor capacitación, experiencia o responsabilidad.
Por eso piden eliminar el MIR y continuar la recuperación mediante incrementos porcentuales suficientes para alcanzar la meta de 2030. También plantean que la política salarial preserve las diferencias de remuneración entre puestos.
El sector patronal reconoce que esa distancia se ha acortado, pero considera que el diagnóstico debe tomar en cuenta la debilidad de la economía y el menor margen para absorber aumentos. Los estudios reunidos por la Comisión también reconocen la compresión salarial, aunque ofrecen distintas explicaciones sobre su origen.
Cómo se reduciría el MIR de forma gradual
La recomendación del sector gobierno es disminuir la aportación del MIR en los próximos años y llevarla a cero después de que se alcance la meta de 2.5 veces la línea de pobreza urbana. La Secretaría del Trabajo plantea trasladar gradualmente ese peso al ajuste porcentual hasta que este explique todo el aumento.
La Facultad de Economía de la UNAM puso sobre la mesa un calendario, pues para 2027, propone que el MIR equivalga a 75% del monto aplicado en 2026. Para 2028 sería la mitad del monto de 2027 y para 2029, una cuarta parte del de 2028. En 2030 llegaría a cero. El mecanismo seguiría disponible para volver a usarse si las condiciones lo justifican.
El informe reúne recomendaciones, pero es al Consejo de Representantes de la Conasami le corresponde decidir cuánto subirá el salario mínimo de 2027 y qué parte de ese aumento, si la hay, se aplicará mediante el MIR.