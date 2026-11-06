Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

En 2027, México enfrentará un doble riesgo para la inversión entre reglas del T-MEC y cambios internos

El acuerdo comercial puede abrir espacio a más proveedores mexicanos, pero la IP advierte que reglas de origen más estrictas pueden desalentar los capitales foráneos.
vie 06 noviembre 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
Fotoarte con un mapa translúcido de México sobre una línea de ensamble automotriz y una fila de tráileres en un cruce fronterizo. En primer plano, unas manos miden una pieza metálica con un calibrador digital.
La inversión industrial en México depende tanto del entorno de negocios como de las condiciones del comercio exterior. (Fotos: Anylú Hinojosa/PeñaJesús Almazán/Carlos Sánchez Colunga-Cuartoscuro. Imagen generada con IA)

México tiene una tarea que no se resuelve únicamente en la mesa de negociación del T-MEC, ya que conseguir que más empresas produzcan en el país dependerá tanto de las nuevas reglas comerciales de América del Norte como de las condiciones que encuentren para operar dentro de sus fronteras.

La industria advierte que endurecer demasiado las reglas de origen del T-MEC puede elevar los costos de producción y desalentar inversiones. El representante comercial de EU, Jamieson Greer, adelantó que la negociación sobre esas reglas se abordaría en 2027. Para ese mismo año, México prevé cambios fiscales, aduaneros y laborales que plantean dudas sobre la estabilidad que necesitan las empresas para desarrollar proyectos de largo plazo.

Publicidad

Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), y Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), expusieron ambos desafíos a los que enfrenta el país.

Smith advirtió que la búsqueda de una mayor integración regional debe tener límites para evitar que las nuevas exigencias comerciales terminen por afectar a la industria automotriz.

“La línea roja es no generar una desinversión en el sector”, señaló.

Las reglas de origen establecen qué proporción de un vehículo debe producirse en América del Norte para recibir los beneficios arancelarios del tratado. Elevar esos requisitos puede llevar a los fabricantes a comprar más componentes regionales o instalar nuevas operaciones, pero también implica modificar proveedores y asumir costos adicionales.

Para Smith, la negociación debe favorecer una mayor integración productiva sin imponer condiciones que resten competitividad a la región.

Las reglas que atrajeron inversiones

Francisco González recordó que México ya experimentó los efectos de unas reglas de origen más exigentes.

El paso del TLCAN al T-MEC impulsó lo que denominó T-MEC shoring, inversiones motivadas por la necesidad de producir una mayor proporción de componentes dentro de América del Norte.

Empresas extranjeras instalaron o ampliaron operaciones en México para abastecer a fabricantes que necesitaban cumplir con los nuevos requisitos del acuerdo. El siguiente desafío consiste en que esa integración alcance a más empresas mexicanas .

González describió la estructura de proveedores de autopartes como un diamante, con grandes participantes, pero con una base relativamente estrecha de proveedores en los niveles inferiores.

La intención es transformarla en una pirámide mediante la incorporación de más pequeñas y medianas empresas, con apoyo en capacitación, certificaciones y financiamiento.

También será necesario fortalecer la trazabilidad de las mercancías para demostrar el origen de los componentes utilizados en la fabricación. Las nuevas reglas pueden convertirse en una oportunidad para desarrollar proveedores nacionales. Sin embargo, como advirtió Smith, su diseño también debe considerar los costos que enfrentarán las empresas.

Publicidad

La incertidumbre no termina en la frontera

Para González, las condiciones comerciales son apenas una parte de las decisiones de inversión.

El industrial señaló que las empresas necesitan certeza jurídica de largo plazo, tanto en sus relaciones internacionales como en las disposiciones que regulan sus operaciones dentro de México.

Entre estas últimas mencionó los cambios fiscales , aduaneros, laborales y relacionados con la inversión.

Su preocupación se concentra en la estabilidad de las condiciones bajo las cuales las compañías desarrollan proyectos que requieren inversiones importantes y varios años de operación.

El planteamiento encuentra un punto de coincidencia con la última encuesta de expectativas del Banco de México que corresponde a octubre.

De acuerdo con Banxico, apenas 13% de los especialistas consultados considera que actualmente es un buen momento para que las empresas realicen inversiones. En contraste, 39% opina que es un mal momento y 47% no está seguro.

Aunque la percepción mejoró frente a septiembre, cuando 46% consideraba desfavorable la coyuntura para invertir, la proporción de analistas que identifica condiciones favorables sigue siendo minoritaria.

La política de comercio exterior y la inseguridad pública encabezaron los factores específicos que podrían obstaculizar el crecimiento económico durante los próximos seis meses, cada uno con 15% de las respuestas.

Les siguieron la ausencia de cambio estructural en México, con 11%, y otros problemas relacionados con la falta de Estado de derecho, con 8%.

Al agrupar las respuestas, los factores asociados con la gobernanza concentraron 38%, por encima de las condiciones externas, con 33%, y las condiciones económicas internas, con 23%.

banxico-inversion-mexico-octubre-2026.jpg

Publicidad

Los obstáculos para hacer negocios

El diagnóstico de Banxico también permite observar las dificultades que los especialistas perciben para desarrollar actividades empresariales en México.

El crimen concentró 24% de las respuestas sobre los principales obstáculos para hacer negocios, seguido de la falta de Estado de derecho, con 22%, y la corrupción, con 20%.

La encuesta también examinó las condiciones de competencia en los mercados mexicanos.

Los especialistas otorgaron una calificación promedio de 3.18 puntos, en una escala de uno a siete, a las condiciones de competencia como factor que obstaculiza el crecimiento. En esta medición, uno significa que lo obstaculizan severamente y siete que no representan ningún obstáculo.

Al evaluar la intensidad de la competencia en los mercados nacionales, la calificación promedio fue de 2.95 puntos, también en una escala de uno a siete, donde los valores más bajos indican menor competencia.

Entre los sectores identificados con ausencia o bajos niveles de competencia destacaron la energía, que incluye petróleo, gasolina y gas, con 31% de las respuestas; la electricidad, con 29%, y las telecomunicaciones e internet, con 14%.

Estos resultados reflejan que las empresas no solo necesitan acceso preferencial a Estados Unidos, sino también condiciones adecuadas para producir y desarrollar sus cadenas de suministro.

Tags

Inversiones Revisión T-MEC 2026 Obligaciones fiscales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad