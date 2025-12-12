¿Si aumenta el salario mínimo aumenta mi sueldo?

El nuevo salario, que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos a partir del 1 de enero de 2026 beneficia directamente a las personas que perciben el salario mínimo y aquellas cuyos contratos están indexados a este, una cláusula cada vez menos común en los contratos de trabajo.

Los sectores económicos como la agricultura, el comercio minorista, la hostelería y los servicios básicos están entre los que perciben el salario mínimo. Aproximadamente 70% de los trabajadores formales ganan por encima de esa cantidad, por lo que es poco probable que su ingreso aumente significativamente. Cabe recordar que para este grupo, los ajustes salariales se negocian individual o colectivamente, o se realizan para compensar la inflación, que actualmente es de 3.8%.

Ante la pregunta de si los trabajadores que ganan más que un salario mínimo tendrán acceso a un incremento de 13%, Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Grupo Financiero Monex, lo considera "poco probable".

Lee más: Aumento al salario mínimo está llegando al límite, advierten economistas

¿Qué trabajadores serán los más beneficiados del incremento al salario mínimo en 2026?

Quienes se benefician de manera directa del incremento al salario mínimo general son los siguientes:

1) Las personas que efectivamente perciben un salario mínimo.

2) Empleados que tienen contratos donde el salario está indexado al salario mínimo (una cláusula cada vez menos común en México).

Quienes ganan más de un salario mínimo, es poco probable que su sueldo aumente de manera significativa solo porque aumentó el salario mínimo Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex,

Janneth Quiroz explica que en la mayoría de los casos, los ajustes salariales se realizan únicamente para compensar la inflación o se negocian de forma individual o colectiva.

“En México no existe ninguna legalidad que obligue a las empresas a aumentar los sueldos por encima del salario mínimo salvo cuando lo establecen los contratos colectivos. Por ello, a pesar de que el salario mínimo suba, tu sueldo solo cambia si tu empleador lo ajusta, si existe una negociación contractual, o si tu empresa decide aplicar incrementos por inflación o desempeño”, comenta en entrevista con Expansión.