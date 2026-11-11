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Economía

Seguros de gastos médicos seguirán caros; siniestros consumen casi todo lo que cobran las aseguradoras

De acuerdo con un análisis de Swiss Re, el aumento de los costos hospitalarios, tratamientos y reclamaciones reduce los márgenes de las aseguradoras en México.
mié 11 noviembre 2026 03:22 PM
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Seguro de gastos médicos caros en México
El cáncer se ha posicionado como una de las enfermedades que más influyen en los costos médicos, principalmente por el uso de medicamentos especializados, nuevas tecnologías y servicios hospitalarios. (IMSS/Cuartoscuro)

El encarecimiento de los servicios de salud y el aumento de las reclamaciones de gastos médicos mayores están reduciendo los márgenes de rentabilidad de las aseguradoras en México.

Según el informe Latin America Market Report 2026, de Swiss Re Institute, el índice combinado de los seguros de gastos médicos se ubicó en 99.1% durante el primer semestre de 2026, debido al aumento tanto en la frecuencia como en la severidad de las reclamaciones.

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Esto significa que por cada 100 pesos obtenidos mediante primas, las aseguradoras destinaron aproximadamente 99.10 pesos a cubrir siniestros y gastos técnicos asociados con su operación, dejando un margen de apenas 90 centavos antes de considerar los ingresos por inversiones y otros resultados financieros.

El indicador muestra la presión que enfrentan las compañías para mantener la rentabilidad de los seguros de salud, uno de los segmentos que continúa creciendo dentro del mercado asegurador mexicano.

Durante el primer semestre de 2026, las primas de gastos médicos mayores aumentaron 5.8% real anual, impulsadas tanto por un mayor número de asegurados como por el incremento en las primas promedio, según Swiss Re.

En conjunto, las primas de accidentes y enfermedades registraron un crecimiento real de 5.3%, en contraste con la contracción observada en otros segmentos de la industria.

Sin embargo, el crecimiento de los ingresos por primas ocurre al mismo tiempo que aumentan los costos de las reclamaciones, lo que limita los márgenes técnicos de las aseguradoras.

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Caen ganancias de aseguradoras en México

Las presiones sobre los gastos médicos forman parte de un deterioro más amplio en los resultados del sector. Swiss Re reportó que las utilidades de la industria aseguradora mexicana alcanzaron 43,300 millones de pesos durante el primer semestre de 2026, una disminución de 1.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Se trata de la primera caída anual de las ganancias desde 2022, después de un periodo en el que las utilidades habían crecido a una tasa nominal promedio de 18.9% anual.

Aunque el resultado representó una mejora frente a la contracción de 6% registrada durante el primer trimestre, la reaseguradora advirtió que los costos de los siniestros continúan aumentando, aunque a un ritmo más moderado.

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Cáncer y medicamentos especializados elevan los costos médicos

Las perspectivas para 2027 apuntan a que el encarecimiento de la atención médica continuará siendo uno de los principales desafíos para las aseguradoras, y por ende, impactarán el precio que pagan los usuarios.

De acuerdo con la encuesta Tendencias Médicas Globales 2027: La perspectiva del asegurador, elaborada por WTW, la inflación médica en México disminuiría de 17.8% en 2026 a 12.8% en 2027.

A pesar de la desaceleración, el incremento previsto para México superaría la inflación médica mundial estimada en 10.2% para el próximo año.

WTW considera que el aumento de los costos médicos se ha convertido en un problema estructural para la industria aseguradora, más que en una presión temporal.

La encuesta, realizada entre junio y agosto de 2026 entre 393 aseguradoras de 92 países, encontró que 49% de las compañías considera que las elevadas tendencias de costos médicos persistirán por lo menos durante los próximos tres años.

Entre los principales factores que explican esta situación se encuentran las nuevas tecnologías médicas, el aumento de las tarifas de los proveedores de servicios de salud y los avances en productos farmacéuticos.

El estudio identifica nuevamente al cáncer como una de las enfermedades que más influyen en los costos de atención, principalmente por el uso de medicamentos especializados, nuevas tecnologías y servicios hospitalarios.

Entre los padecimientos oncológicos que registraron los mayores incrementos durante los últimos 18 meses destacan el cáncer de mama, el colorrectal y el de próstata.

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes también figuran entre los padecimientos que contribuyen al encarecimiento de la atención médica.

Este comportamiento representa una presión para los seguros de gastos médicos mayores, debido a que el aumento de los costos de tratamientos y hospitalizaciones puede elevar el monto de las reclamaciones que deben cubrir las compañías.

A estas condiciones se suman los cambios fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el cual ya no puede acreditarse ante el SAT a partir de este año.

Swiss Re señala que las modificaciones que restringen la recuperación de este impuesto sobre bienes y servicios utilizados para reparar o reemplazar daños han incrementado el costo efectivo de los siniestros en los seguros de automóviles, propiedades y salud.

Aunque el informe no cuantifica el impacto específico de esta modificación sobre los gastos médicos mayores, identifica el cambio fiscal como un factor adicional de presión sobre los costos de las aseguradoras.

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Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Secretaría de Salud Gasto Hospitales y clínicas

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