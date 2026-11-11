Seguros de gastos médicos seguirán caros; siniestros consumen casi todo lo que cobran las aseguradoras

Cáncer y medicamentos especializados elevan los costos médicos

Las perspectivas para 2027 apuntan a que el encarecimiento de la atención médica continuará siendo uno de los principales desafíos para las aseguradoras, y por ende, impactarán el precio que pagan los usuarios.

De acuerdo con la encuesta Tendencias Médicas Globales 2027: La perspectiva del asegurador, elaborada por WTW, la inflación médica en México disminuiría de 17.8% en 2026 a 12.8% en 2027.

A pesar de la desaceleración, el incremento previsto para México superaría la inflación médica mundial estimada en 10.2% para el próximo año.

WTW considera que el aumento de los costos médicos se ha convertido en un problema estructural para la industria aseguradora, más que en una presión temporal.

La encuesta, realizada entre junio y agosto de 2026 entre 393 aseguradoras de 92 países, encontró que 49% de las compañías considera que las elevadas tendencias de costos médicos persistirán por lo menos durante los próximos tres años.

Entre los principales factores que explican esta situación se encuentran las nuevas tecnologías médicas, el aumento de las tarifas de los proveedores de servicios de salud y los avances en productos farmacéuticos.

El estudio identifica nuevamente al cáncer como una de las enfermedades que más influyen en los costos de atención, principalmente por el uso de medicamentos especializados, nuevas tecnologías y servicios hospitalarios.

Entre los padecimientos oncológicos que registraron los mayores incrementos durante los últimos 18 meses destacan el cáncer de mama, el colorrectal y el de próstata.

Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes también figuran entre los padecimientos que contribuyen al encarecimiento de la atención médica.

Este comportamiento representa una presión para los seguros de gastos médicos mayores, debido a que el aumento de los costos de tratamientos y hospitalizaciones puede elevar el monto de las reclamaciones que deben cubrir las compañías.

A estas condiciones se suman los cambios fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el cual ya no puede acreditarse ante el SAT a partir de este año.

Swiss Re señala que las modificaciones que restringen la recuperación de este impuesto sobre bienes y servicios utilizados para reparar o reemplazar daños han incrementado el costo efectivo de los siniestros en los seguros de automóviles, propiedades y salud.

Aunque el informe no cuantifica el impacto específico de esta modificación sobre los gastos médicos mayores, identifica el cambio fiscal como un factor adicional de presión sobre los costos de las aseguradoras.