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Economía

Servicios de salud privados en México subirán 12.8% en 2027; envejecimiento y tecnología disparan la inflación médica

Durante los últimos 18 meses, el cáncer de mama, el colorrectal y el de próstata figuraron como los padecimientos que tienen la mayor presión en precios, dice WTW.
lun 09 noviembre 2026 03:56 PM
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En la imagen una trabajadora de la salud atiende a un paciente en Monterrey, Nuevo León.
Según el 49% de las aseguradoras a nivel global, las tendencias médicas altas permanecerán por lo menos los próximos tres años, impulsadas por las nuevas tecnologías médicas a nivel mundial, seguidas del aumento de las tarifas de los proveedores y los avances en productos farmacéuticos.
 (Jesús Almazán)

México registrará una inflación médica superior al promedio mundial en 2026 y 2027, según estimaciones de WTW. La firma prevé que los costos de atención médica, medicamentos y dispositivos aumenten 13.5% este año y 12.8% en 2027.

En 2026, la inflación médica en México alcanzó un máximo de 17.8%.

Según el estudio Global Medical Trends de WTW, ambas estimaciones son mayores que el pronosticado a nivel global pues para cierre de este año se espera en 10.3% y para el 2027 un 10.8%.

"Los costos médicos seguirán incrementándose en 2027, por lo que se espera que la inflación médica se mantenga como un desafío estructural persistente en lugar de una interrupción temporal", dice el documento.

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Según WTW, 49% de las aseguradoras a nivel global, las tendencias médicas altas permanecerán por lo menos los próximos tres años, impulsadas por las nuevas tecnologías médicas a nivel mundial, seguidas del aumento de las tarifas de los proveedores y los avances en productos farmacéuticos.

La encuesta señala nuevamente al cáncer como uno de las principales enfermedades que influyen en los altos costos, siendo los medicamentos especializados el factor que más contribuyen a ello, seguido de las nuevas tecnologías, la asistencia hospitalaria, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Encarecimiento de servicios hospitalarios: un desafío

El reporte explicó que la inflación médica del país sigue siendo elevada y continúa representando un desafío significativo para la viabilidad a largo plazo de los planes de salud corporativos.

Ante las presiones inflacionarias, puntualizó WTW, muchos patrones están considerando cambios en sus planes, tales como el uso de redes de proveedores preferidos y el aumento de la división de costos por parte de los empleados mediante deducibles o coaseguros más altos.

De igual forma, las empresas apuestan por la implementación de programas de bienestar diseñados para mejorar la experiencia general de los empleados, señaló la consultoría.

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Inflación médica impulsada por envejecimiento de la población

Lisa Balboa, senior director de Salud de WTW, dijo que la inflación médica mexicana también parte del mayor envejecimiento de la población y los problemas de salud que aquejan a este segmento poblacional.

La población está envejeciendo mucho más rápido en América Latina y las personas tienes más enfermedades crónicas y normalmente esto aumenta la inflación médica y hace más importante la necesidad de implementar servicios antes de que las enfermedades se agraven
Lisa Balboa, senior director de Salud de WTW.

Balboa también acotó que la competencia del sector hospitalario no necesariamente es un problema para la inflación médica, pero es muy importante el diálogo entre las aseguradoras y los hospitales para que los precios sean asequibles.

El reporte de la consultoría también señaló que desde el 2024, y hasta el cierre del 2027, lo que ha impulsado a la inflación médica ha sido el uso de la tecnología. En un segundo y tercer lugar, el aumento en los honorarios de proveedores y los avances farmacéuticos, respectivamente.

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Honorarios encarecen pólizas de seguros

Por su parte, información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señaló que un gran porcentaje de la póliza de seguros de gastos médicos fue pagado a los hospitales, aunque los honorarios médicos son el gasto que más crece.

La información de la AMIS arrojó que las aseguradoras destinaron 89% del costo total de pólizas individuales a gastos hospitalarios y honorarios del médico en 2025. El porcentaje se elevó en un par de años: en 2023 la industria de seguros destinó 81 de cada 100 pesos a ese rubro.

Tags

Inflación Seguros de salud dispositivos médicos

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