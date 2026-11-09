Servicios de salud privados en México subirán 12.8% en 2027; envejecimiento y tecnología disparan la inflación médica

México registrará una inflación médica superior al promedio mundial en 2026 y 2027, según estimaciones de WTW. La firma prevé que los costos de atención médica, medicamentos y dispositivos aumenten 13.5% este año y 12.8% en 2027.

En 2026, la inflación médica en México alcanzó un máximo de 17.8%.

Según el estudio Global Medical Trends de WTW, ambas estimaciones son mayores que el pronosticado a nivel global pues para cierre de este año se espera en 10.3% y para el 2027 un 10.8%.

"Los costos médicos seguirán incrementándose en 2027, por lo que se espera que la inflación médica se mantenga como un desafío estructural persistente en lugar de una interrupción temporal", dice el documento.