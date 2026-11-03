México vivirá una ola de envejecimiento si la tendencia de natalidad no vira en el mediano plazo. En esta coyuntura, las aseguradoras sacarán provecho de un país de viejos. En entrevista con Expansión, Pedro Pacheco, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), mencionó que las rentas vitalicias ganan terreno en la industria.
Por envejecimiento de la población, rentas vitalicias tomarán vuelo, advierte la AMIS
La longevidad es uno de los factores de mayor riesgo en todos los países. Cada vez en nuestros núcleos familiares tenemos personas arriba de los 80 años, activos, en buenas condiciones. Algunos con enfermedades, pero el tema es que están viviendo más.
Bajo este cambio en la esperanza de vida, el entrevistado aseguró que ahora se tiene que contar con el dinero suficiente para vivir adecuadamente los años después del retiro y es aquí donde las rentas vitalicias ganan terreno.
“La participación es cada vez más fuerte de nuestro segmento de rentas vitalicias, el cual está siendo también una parte importante para tener un ingreso a la edad avanzada. Ligado a esto es estar buscando adecuadamente qué tipo de cobertura también necesitas en la parte médica”, acotó.
Las palabras de Pedro Pacheco son confirmadas con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Al cierre del segundo trimestre del año la colocación de primas de pensiones creció 7.6% real en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En perspectiva el crecimiento de las primas en el sector de pensiones ha sido mayor que las primas de vida, daños o autos durante el segundo trimestre del año. En el periodo se pagaron primas por pensiones por 23,503 millones de pesos.
Seguros de gastos médicos complementan las rentas vitalicias
La industria de los seguros de gastos médicos en México enfrenta tiempos de bajos vuelos. Más de un millón de pólizas han sido canceladas en un año, de acuerdo con información de la CNSF. No obstante, de cara al envejecimiento poblacional tal servicio de las aseguradoras serán complementarios a las rentas vitalicias.
“De alguna manera esos dos riesgos de longevidad, de cómo mantenerte con ingresos y cómo hacer frente a gastos médicos, son de los temas que constantemente revisamos todas las compañías sacando productos enfocados”, consideró.
Y añadió que algo fundamental en la industria es pensar en el largo plazo para analizar los riesgos que conlleva la vejez.
“Es claro que tenemos que prever y prevenir que va a llegar ese momento y tenemos que estar atentos y alertas a cómo poder resolver los financieramente”, acotó.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al cierre del segundo trimestre de 2026 había 15.2 millones de riesgos asegurados, frente a 16.2 millones un año antes. Lo que se tradujo en una caída de casi 6% anual.
Además de que en el periodo reportado los seguros de gastos médicos concentraron las principales presiones sobre la rentabilidad técnica y la suficiencia de prima del sector.
Educación financiera es clave para los seguros
La entrevista con Pedro Pacheco ocurrió en el marco de la Semana del Seguro en su segunda edición , una iniciativa para que los usuarios entiendan más sobre sus pólizas y por lo tanto de cómo funciona un seguro.
“Los seguros estamos buscando, en la segunda Semana del Seguro, el que exista una mayor conciencia que en diferentes aspectos de nuestra vida tenemos que ir analizando qué es lo que puede pasar, que puede evitar que se cumplan los objetivos”.
En este sentido, mencionó que todos los instrumentos financieros tienen sus características y unos son más fáciles de entender y usar que otros, pero lo importante es que el cliente conozca para que sirven.
“Si tú no estás consciente de los riesgos, no vas a entender para qué comprar un seguro, es decir, y si entiendes que tienes riesgos y luego los dimensionas en monto económico, pues empezarás a pensar en qué instrumento te puede ayudar a evitar que caigas en una situación compleja”, acotó.