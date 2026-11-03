Por envejecimiento de la población, rentas vitalicias tomarán vuelo, advierte la AMIS

La longevidad es uno de los factores de mayor riesgo en todos los países. Cada vez en nuestros núcleos familiares tenemos personas arriba de los 80 años, activos, en buenas condiciones. Algunos con enfermedades, pero el tema es que están viviendo más. Pedro Pacheco, presidente de la AMIS.



Bajo este cambio en la esperanza de vida, el entrevistado aseguró que ahora se tiene que contar con el dinero suficiente para vivir adecuadamente los años después del retiro y es aquí donde las rentas vitalicias ganan terreno.

“La participación es cada vez más fuerte de nuestro segmento de rentas vitalicias, el cual está siendo también una parte importante para tener un ingreso a la edad avanzada. Ligado a esto es estar buscando adecuadamente qué tipo de cobertura también necesitas en la parte médica”, acotó.

Las palabras de Pedro Pacheco son confirmadas con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Al cierre del segundo trimestre del año la colocación de primas de pensiones creció 7.6% real en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En perspectiva el crecimiento de las primas en el sector de pensiones ha sido mayor que las primas de vida, daños o autos durante el segundo trimestre del año. En el periodo se pagaron primas por pensiones por 23,503 millones de pesos.