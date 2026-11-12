La solicitud de las las autoridades de México considerando que los riesgos externos se han moderando, sumado a la resiliencia de las exportaciones, el nivel adeucado de reservas internacionales y la solidez del marco de políticas económicas.

El gobierno mexicano confirmó su intención de seguir asignando al acuerdo un "carácter precautorio".

"México continúa cumpliendo con los criterios de acceso a la LCF gracias a la gran solidez de sus fundamentos y marcos institucionales de política económica y la trayectoria de desempeño económico e implementación de políticas públicas. En el contexto de esta resiliencia y en línea con el diagnóstico del personal técnico del FMI de que los riesgos extremos se han moderado, las autoridades solicitaron una reducción del nivel de acceso en el marco del acuerdo (a 150% de la cuota), al que tienen intención de seguir asignando carácter precautorio", detalló el informe.

El FMI destacó que la actividad económica se ha fortalecido durante 2026 pese a la elevada incertidumbre.

Respaldado por políticas internas menos restrictivas y el dinamismo de las exportaciones, se proyecta que el crecimiento del PIB real se acelere de 0.5% en 2025 a 1.5% en 2026, y que se fortalezca aún más hasta alcanzar 1.8% en 2027, conforme disminuya la incertidumbre y se recupere la inversión. La inflación general ha disminuido y se encuentra cercana a la meta del Banco de México, aunque presiones subyacentes sobre los precios y las expectativas de inflación por encima de la meta retrasan la convergencia hacia el objetivo de 3%.

Además, el déficit fiscal se redujo considerablemente en 2025 y se prevé que disminuya aún más en 2026.

No obstante, "se espera que la consolidación gradual prevista para los próximos años mantenga la deuda pública en una trayectoria moderadamente ascendente, antes de estabilizarse hacia 2031. Tras relajar la política monetaria a principios de año, el Banco de México ha mantenido adecuadamente la tasa de política monetaria en un nivel moderadamente restrictivo", comunicó.