A través de la guía práctica para usar tu tarjeta de crédito en el Buen Fin, la Condusef aseguró que la regla de oro es comprar lo que necesitas, aprovecha lo que te conviene y paga lo que puedes.

“Que las ofertas no se conviertan en deudas para todo el año o más allá del tiempo de vida de lo que compraste”, aseguró.

La tarjeta de crédito no es tu dinero

En este sentido, explicó que antes de comprar se tiene que tomar en consideración que la tarjeta de crédito no es dinero extra, es dinero que tendrás que pagar.

El organismo que preside Óscar Rosado informó que antes de comprar hay que generar un presupuesto, es decir definir cuánto se puede gastar sin afectar los gastos básicos.

También señaló la importancia de comparar precios porque a veces no “todas las ofertas son ofertas”. De la misma manera instó a revisar la capacidad de pago, lo cual se traduce en en cuánto debes y cuánto se tiene que pagar al mes.

Un punto indispensable y que la Condusef remarcó fue no comprar por impulso.

“Pregúntate si realmente lo necesitas o si sólo te atrajo el descuento. Revisa la fecha de corte y de pago. Así sabrás cuándo tendrás que pagar tus compras”, se lee en la guía.

