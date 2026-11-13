Desde el viernes 13 y hasta el martes 17 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de El Buen Fin y con ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sugirió a los mexicanos usar de manera responsable su tarjeta de crédito.
Buen fin 2026: Guía para evitar deudas con la tarjeta de crédito, según Condusef
A través de la guía práctica para usar tu tarjeta de crédito en el Buen Fin, la Condusef aseguró que la regla de oro es comprar lo que necesitas, aprovecha lo que te conviene y paga lo que puedes.
“Que las ofertas no se conviertan en deudas para todo el año o más allá del tiempo de vida de lo que compraste”, aseguró.
La tarjeta de crédito no es tu dinero
En este sentido, explicó que antes de comprar se tiene que tomar en consideración que la tarjeta de crédito no es dinero extra, es dinero que tendrás que pagar.
El organismo que preside Óscar Rosado informó que antes de comprar hay que generar un presupuesto, es decir definir cuánto se puede gastar sin afectar los gastos básicos.
También señaló la importancia de comparar precios porque a veces no “todas las ofertas son ofertas”. De la misma manera instó a revisar la capacidad de pago, lo cual se traduce en en cuánto debes y cuánto se tiene que pagar al mes.
Un punto indispensable y que la Condusef remarcó fue no comprar por impulso.
“Pregúntate si realmente lo necesitas o si sólo te atrajo el descuento. Revisa la fecha de corte y de pago. Así sabrás cuándo tendrás que pagar tus compras”, se lee en la guía.
Ojo al momento de comprar
Una ve que revisaste las ofertas llegó el momento de pagar. En este paso, la Condusef recomendó algo importante no confundir crédito disponible con dinero disponible.
“Que tengas saldo en tu tarjeta no significa que puedas gastarlo y prefiere meses sin intereses sólo si puedes cubrir las mensualidades”.
Sin embargo, instó a no acumular tantos compras a meses sin intereses. De hecho las mensualidades pequeñas también se suman.
En dado caso que tengas el dinero suficiente, mejor revisa el precio de contado y compara si realmente te convienen los meses sin intereses.
También la dependencia, que está adscrita a la Secretaría de Hacienda, hace un llamado a nunca compartir el NIP, CVV ni contraseñas.
Después de comprar… qué sigue
Ya con la compra hecha y con el ticket a la mano, la Condusef sugirió ser totalero, es decir pagar el total de la deuda y no solo dar el pago mínimo porque ello genera intereses y prolonga la deuda.
Paga antes de la fecha límite para evitar intereses moratorios y cargos adicionales. Guarda tus comprobantes porque te servirán para aclaraciones o reclamaciones”.
Asimismo verifica que los cargos correspondan a tus compras y sobre todo no uses una tarjeta para pagar otra.