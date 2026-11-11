Cómo elegir un buen celular antes del Buen Fin 2026: batería, cámara y almacenamiento

La batería, la cámara y el almacenamiento son tres de los elementos que más influyen en la experiencia diaria. Un teléfono puede tomar buenas fotografías, pero quedarse sin energía antes de terminar el día, o tener un procesador rápido y comenzar a mostrar advertencias de espacio insuficiente después de unos meses.

Por eso, antes de elegir entre modelos de Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola, HONOR u otras marcas, conviene revisar las especificaciones y entender qué significan en el uso cotidiano, porque incluso los megapíxeles no garantizan mejores fotografías, así como una batería de mayor capacidad no siempre se traduce en más horas de autonomía.

¿Cuánta batería debe tener un buen celular?

Para quienes utilizan el teléfono durante varias horas al día, una batería de alrededor de 5,000 miliamperios-hora (mAh) es una referencia habitual entre los dispositivos Android. Esta capacidad puede ser suficiente para una jornada de uso mixto, aunque la duración real depende de la eficiencia del procesador, la pantalla, la conectividad y las aplicaciones abiertas.

Algunos equipos ofrecen capacidades superiores , pero comparar únicamente los mAh puede resultar engañoso y dos teléfonos con baterías similares pueden tener autonomías diferentes, mientras que modelos con baterías más pequeñas pueden compensarlo mediante una mejor optimización del sistema.

La velocidad de carga también importa. Un cargador de 33 Watts, 67 Watts o más puede reducir el tiempo conectado a la corriente, siempre que el teléfono admita esa potencia y también hay que comprobar si el adaptador está incluido en la caja, pues algunas marcas lo venden por separado.

Para alguien que trabaja fuera de casa, utiliza mapas, videollamadas o comparte internet desde su celular, las pruebas de autonomía en condiciones reales pueden ser más útiles que la capacidad anunciada por el fabricante.

Cámara: ¿porqué más megapíxeles no siginifcan mejores fotos?