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Economía

En puente, Hacienda aumenta IEPS a combustibles: deja en 0.02 pesos el estimulo para Magna y se lo quita a la Premium

Para la semana del 14 al 20 de noviembre, la gasolina Magna tendrá una cuota IEPS de 6.68 pesos por litro, mientras que para la Premium será de 5.66 pesos por litro.
vie 13 noviembre 2026 05:53 PM
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Gasolinas tendrán mayor cuota por impuesto IEPS
Cuando Hacienda reduce los estímulos fiscales a las gasolinas es porque los precios internacionales bajan o se mantienen, y así puede recaudar dinero por este impuesto. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajó a 0.28 pesos el estimulo fiscal o subsidio para la gasolina Magna y dejó en cero el de la Premium, mientras el litro de diésel gozará de un apoyo de 100% al mamtener en cero su cuota por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Para la semana del 14 al 20 de noviembre, la cuota IEPS para la gasolina Magna será de 6.68 pesos, lo que representa un incremento de 1.72 pesos con respecto a la que aplicó esta semana que termina el viernes 13 de noviembre. Esto por un subsidio de 0.02 pesos correspondiente a 0.28%.

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Así, el monto queda a unos centavos de cobrar la cuota máxima que se puede aplicar a la gasolina Magna este año que es de 6.70 pesos.

Cuota IEPS de 5.66 pesos para la Premium

Mientras, la cuota para el litro de gasolina Premium será de 5.66 pesos, cuando la que aplica hasta hoy viernes es de 4.27 pesos pesos por litro. Esta ya es la cuota máxima por IEPS que se puede cobrar a la gasolina Premium este año.


Cuota cero para diésel

En tanto, Hacienda detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la cuota cero IEPS al diésel, gozará de su décima semana consecutiva, por un estímulo fiscal de 100%, por lo que no se cobrarán 7.36 pesos por litro por el impuesto IEPS.

Además, otorgará un estímulo complementario de 0.04 pesos. Los apoyos totales que tendrá este combustible suman 7.41 pesos por litro.

La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, ajusta cada semana las cuotas IEPS a combustibles, el objetivo de reducirlas es evitar alzas abruptas en sus precios en estaciones de servicio, por mayores precios en el mercado internacional. Cuando las ajusta a la baja es porque los precios internacionales bajan o se mantienen, y así puede recaudar dinero por este impuesto. Esto tiene sus efectos en la inflación general.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público IEPS Gasolina

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