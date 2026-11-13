Así, el monto queda a unos centavos de cobrar la cuota máxima que se puede aplicar a la gasolina Magna este año que es de 6.70 pesos.

Cuota IEPS de 5.66 pesos para la Premium

Mientras, la cuota para el litro de gasolina Premium será de 5.66 pesos, cuando la que aplica hasta hoy viernes es de 4.27 pesos pesos por litro. Esta ya es la cuota máxima por IEPS que se puede cobrar a la gasolina Premium este año.





Cuota cero para diésel

En tanto, Hacienda detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la cuota cero IEPS al diésel, gozará de su décima semana consecutiva, por un estímulo fiscal de 100%, por lo que no se cobrarán 7.36 pesos por litro por el impuesto IEPS.

Además, otorgará un estímulo complementario de 0.04 pesos. Los apoyos totales que tendrá este combustible suman 7.41 pesos por litro.

La SHCP, a cargo de Édgar Amador Zamora, ajusta cada semana las cuotas IEPS a combustibles, el objetivo de reducirlas es evitar alzas abruptas en sus precios en estaciones de servicio, por mayores precios en el mercado internacional. Cuando las ajusta a la baja es porque los precios internacionales bajan o se mantienen, y así puede recaudar dinero por este impuesto. Esto tiene sus efectos en la inflación general.