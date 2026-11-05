Después de que Banco de México (Banxico) redujo su tasa de interés, el peso mexicano cerró la sesión del jueves con una depreciación de 0.81% frente al dólar, de acuerdo con información de Bloomberg.
Peso se deprecia por sorpresa de Banxico y analistas prevén mayor debilidad para moneda mexicana
De esta forma el tipo de cambio cerró las operaciones en 18.77 pesos por dólar en los mercados internacionales.
Un análisis de Banco Base refiere que la depreciación del peso mexicano sí fue originada, parcialmente, por el recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de Banxico y ubicarse en 6.25%
No obstante, también fue originada por la aversión al riesgo en los mercados de capitales de Estados Unidos, lo que ocasionó pérdidas en los principales índices y nerviosismo en el resto de los mercados financieros.
El peso se depreció 10% en dos meses: Banamex
Por su parte, el equipo de analistas de Banamex explicó en un análisis que el peso mexicano se ha depreciado 10% desde inicios de septiembre hasta el cierre del 5 de noviembre.
La pérdida de valor de la moneda ha sido de tal magnitud que ya eliminó la apreciación acumulada en el año hasta antes de septiembre.
De ahí que los economistas de Banamex proyecten que un dólar cueste 18.7 pesos al cierre del 2026 y para 2027 rebote hasta 19.1 unidades por billete verde, “aunque con riesgos al alza ante la sorpresa de Banxico de hoy que monitoreamos para calibrar la magnitud del ajuste esperado hacia delante”.
¿Qué sucedió en Banco de México?
A la 1 de la tarde la Junta de Gobierno de Banco de México sorprendió al mercado al bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual y dejarla en 6.25%. La decisión del órgano colegiado fue por mayoría de tres votos a favor y dos en contra.
De acuerdo con la información, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico juzgaron que el proceso desinflacionario ha continuado y valoraron que, ante las condiciones de holgura prevalecientes el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.
Renato Campos, CEO Greyhound Trading, explicó a Expansión que la decisión del Banxico cambió la narrativa, ya que el recorte fue sorpresivo para el mercado y empujó al dólar hacia los 18.95 pesos en la sesión intradía, registrando su nivel más alto desde agosto de 2025.
El experto explicó que el peso es una moneda de carry trade para los inversionistas y Banxico ha recortado el atractivo para la moneda justo cuando la tasa de Reserva Federal está en un rango de 3.75% - 4%.
“El diferencial se comprime desde ambos lados, y el recorte llega con la inflación repuntando. Ahora bien, el comunicado habla de un ajuste puntual y de mantener la tasa por un periodo prolongado, es por eso que la reacción fue de recomposición de carry, no de huída del peso”, acotó.
Mercados en México suben por banco central
La decisión de Banxico también repercutió en las bolsas mexicanas. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.38% en la sesión del jueves. Mientras que el FTSE BIVA Index de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) subió 0.50%.
Dentro del S&P/BMV IPC, Chedraui, Bimbo, Kimberly-Clark, Grupo BMV y Banorte fueron las emisoras que más ganaron.
Al norte del Río Bravo la realidad fue diferente. El Dow Jones registró una pérdida de 3.44%. El Nasdaq Composite mostró una caída de 5.52% y el S&P 500 cayó 4.35%. Los tres índices insignia tuvieron su mayor caída desde el 4 de abril.