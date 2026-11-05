Peso se deprecia por sorpresa de Banxico y analistas prevén mayor debilidad para moneda mexicana

¿Qué sucedió en Banco de México?

A la 1 de la tarde la Junta de Gobierno de Banco de México sorprendió al mercado al bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual y dejarla en 6.25%. La decisión del órgano colegiado fue por mayoría de tres votos a favor y dos en contra.

De acuerdo con la información, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico juzgaron que el proceso desinflacionario ha continuado y valoraron que, ante las condiciones de holgura prevalecientes el traspaso de movimientos cambiarios a los precios sería limitado.

Renato Campos, CEO Greyhound Trading, explicó a Expansión que la decisión del Banxico cambió la narrativa, ya que el recorte fue sorpresivo para el mercado y empujó al dólar hacia los 18.95 pesos en la sesión intradía, registrando su nivel más alto desde agosto de 2025.

El experto explicó que el peso es una moneda de carry trade para los inversionistas y Banxico ha recortado el atractivo para la moneda justo cuando la tasa de Reserva Federal está en un rango de 3.75% - 4%.

“El diferencial se comprime desde ambos lados, y el recorte llega con la inflación repuntando. Ahora bien, el comunicado habla de un ajuste puntual y de mantener la tasa por un periodo prolongado, es por eso que la reacción fue de recomposición de carry, no de huída del peso”, acotó.

