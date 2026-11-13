



Te cobran por un trámite gratuito: el "fraude" por el retiro de desempleo

Al acercarse a preguntar sobre el retiro por desempleo de las Afore, un asesor, de la empresa explica de forma sencilla el procedimiento.

“Tienes que tener más de 40 mil pesos en tu Afore. Te registramos con un salario de 1,200 pesos en el IMSS y te ayudamos a retirar 35,193 pesos”, expone.

Hasta ahí, la oferta suena atractiva. Sin embargo, el servicio no es gratuito. “Tu Casa Vale” se queda con una comisión de 11,000 pesos, lo que representa 30% del retiro por desempleo que realizará una persona de su cuenta de ahorro.

El servicio no se queda ahí. Se ofrece también buscar el número de semanas cotizadas e incluso cambio de Afore para actualizar el expediente biométrico, el cual es indispensable para realizar el trámite del retiro por desempleo de la Afore.

El negocio es bastante sencillo. El gestor o “coyote” solamente necesita el número de seguridad social y las semanas cotizadas del trabajador y otros datos personales para registrarlo con el salario más alto ante el IMSS. Al paso de 47 días hábiles, recibirá una transferencia bancaria de 35 mil 193 pesos, de la cual, 11 mil se quedarán en su bolsa.

Si bien esta práctica no está penalizada en México. Los “coyotes” operan gracias a un vacío legal e irregularidades en los registros del IMSS que les permiten ajustar la cotización del trabajador. Al final, la pérdida de dinero es directamente contra la cuenta de ahorro del solicitante, que puede tardar años en reponer las semanas cotizadas que le supone el retiro por desempleo de su Afore.

Se debe resaltar que este trámite es totalmente gratuito y puede realizarse ya sea de forma presencial o incluso desde la aplicación de AforeMóvil, sin necesidad de ayuda de terceros.

Lamentablemente, la falta de información por parte de las autoridades y las mismas Afore ha contribuido a que florezca este negocio de falsos gestores o "coyotes".