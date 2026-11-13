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Economía

Los "coyotes" de las Afore se instalan en el Metro y cobran hasta 11,000 pesos por los retiros de desempleo

Dentro de la estación El Rosario asesores persuaden a los usuarios para realizar un trámite que es gratuito; la Consar y el SAT implementarán acciones para combatir el fraude.
vie 13 noviembre 2026 05:55 AM
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Una persona realiza un trámite de su Afore en una feria en la Ciudad de México.
La Consar ha reconocido que el coyotaje en las Afore es responsable de 70% de las elevadas cifras de retiro por desempleo de las Afore en México. (Moisés Pablo Nava)

Los retiros por desempleo de las Afore se instalaron en el Metro de la Ciudad de México. En varias estaciones de la línea 7 se ubican módulos, donde falsos gestores o “coyotes” ofrecen asesoría para sacar más de 35 mil pesos de la cuenta de ahorro.

Uno de los que más llama la atención es el ubicado en la plaza de la estación del metro El Rosario. En un local establecido, la empresa “Tu casa Vale” utiliza pancartas y volantes que invitan a las personas a sacar el ahorro de la afore sin explicar que se puede afectar el monto de la pensión y las semanas de cotización.

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Te cobran por un trámite gratuito: el "fraude" por el retiro de desempleo

Al acercarse a preguntar sobre el retiro por desempleo de las Afore, un asesor, de la empresa explica de forma sencilla el procedimiento.

“Tienes que tener más de 40 mil pesos en tu Afore. Te registramos con un salario de 1,200 pesos en el IMSS y te ayudamos a retirar 35,193 pesos”, expone.

Hasta ahí, la oferta suena atractiva. Sin embargo, el servicio no es gratuito. “Tu Casa Vale” se queda con una comisión de 11,000 pesos, lo que representa 30% del retiro por desempleo que realizará una persona de su cuenta de ahorro.

El servicio no se queda ahí. Se ofrece también buscar el número de semanas cotizadas e incluso cambio de Afore para actualizar el expediente biométrico, el cual es indispensable para realizar el trámite del retiro por desempleo de la Afore.

El negocio es bastante sencillo. El gestor o “coyote” solamente necesita el número de seguridad social y las semanas cotizadas del trabajador y otros datos personales para registrarlo con el salario más alto ante el IMSS. Al paso de 47 días hábiles, recibirá una transferencia bancaria de 35 mil 193 pesos, de la cual, 11 mil se quedarán en su bolsa.

Si bien esta práctica no está penalizada en México. Los “coyotes” operan gracias a un vacío legal e irregularidades en los registros del IMSS que les permiten ajustar la cotización del trabajador. Al final, la pérdida de dinero es directamente contra la cuenta de ahorro del solicitante, que puede tardar años en reponer las semanas cotizadas que le supone el retiro por desempleo de su Afore.

Se debe resaltar que este trámite es totalmente gratuito y puede realizarse ya sea de forma presencial o incluso desde la aplicación de AforeMóvil, sin necesidad de ayuda de terceros.

Lamentablemente, la falta de información por parte de las autoridades y las mismas Afore ha contribuido a que florezca este negocio de falsos gestores o "coyotes".

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Vamos tras los coyotes: Consar

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Consar, mencionó en entrevista con Expansión que, al margen de la nueva legislación que combata el "coyotaje" de los retiros por desempleo, el organismo que preside irá tras estos gestores que brindan servicio a las personas en los retiros por desempleo.

La Consar ha reconocido que el "coyotaje" en las Afore es responsable de 70% de las elevadas cifras de retiro por desempleo de las Afore en México. De enero a septiembre del año en curso, un millón 664 mil personas retiraron por desempleo de su Afore, 18% más respecto del mismo periodo previo.

En monto, esta actividad alcanzó los 36,222 millones de pesos, 23.5% en términos reales por arriba de lo registrado en su comparativa anual.

“Lo que estamos haciendo, junto con el IMSS es buscar a los coyotes que están modificando el salario del trabajador. El objetivo de ir tras de ellos es verificar que efectivamente estén pagando las contribuciones del trabajador. Un derecho se tiene que calcular con base en las aportaciones efectivamente pagadas”, mencionó.

De acuerdo con el funcionario, la acción no solo inmiscuye al IMSS, también el SAT está en el grupo de trabajo para evitar las prácticas inadecuadas.

“Tenemos un grupo de trabajo con el IMSS y con el SAT para combatir prácticas inadecuadas, sobre todo en el coyotaje, donde están modificando el salario del trabajador sin sustento”, acotó.

El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, su artículo 191 para limitar los retiros por desempleo de las Afores, pero sobre todo frenar a los “gestores”.

La iniciativa aprobada busca atacar tres factores: restricción del monto, prohibición a intermediarios y validación obligatoria.

Respecto a la restricción del monto se podrá retirar el menor entre 30 días del promedio salarial de las últimas 150 semanas o el 11.5 % del saldo de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Si bien la medida ya fue aprobada por diputados, aún está en la congeladora del Senado.

Al respecto, Cervantes Parra mencionó que la iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Pero que por la agenda legislativa “abultada” aún se encuentra en análisis previo a iniciar el trámite legislativo.

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Crece lento la creación de empleo en México

El combate al “coyotaje” en las Afore ocurre en un contexto de crecimiento del empleo formal, aunque con un ritmo moderado en su comparación anual. De acuerdo con el IMSS, al cierre de octubre de 2026 se tenían registrados 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo, la cifra más alta de la que se tiene registro.

Durante ese mes se generaron 161 mil 77 empleos, mientras que la creación acumulada entre enero y octubre alcanzó 571 mil 277 plazas. En los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 299 mil 180 puestos, equivalente a un avance anual de 1.3%.

El instituto también reportó que 86.8% de los puestos registrados son permanentes y 13.2% eventuales. El salario base de cotización promedio se ubicó en 664.7 pesos diarios, por debajo de los 1,200 pesos con los que los gestores consultados por Expansión ofrecen registrar a los trabajadores para incrementar el monto de sus retiros por desempleo.

¿Cómo tramitar el retiro por desempleo de la Afore?

El retiro por desempleo es un trámite gratuito que permite a los trabajadores disponer de una parte de los recursos acumulados en su Afore. Para solicitarlo, es necesario tener al menos 46 días sin empleo, contar con una cuenta individual registrada en una Afore y no haber realizado otro retiro por desempleo durante los últimos cinco años.

El trámite puede realizarse directamente en la Afore correspondiente o desde la aplicación AforeMóvil. El trabajador debe tener actualizado su expediente de identificación y proporcionar los datos y documentos que solicite su administradora. Una vez presentada la solicitud, la Afore verifica con el IMSS que se cumplan los requisitos.

La Consar advierte que retirar dinero por desempleo reduce el saldo de la cuenta individual y las semanas cotizadas ante el IMSS, lo que puede afectar la pensión. Las semanas descontadas pueden recuperarse mediante el reintegro de los recursos retirados.

Simulador para calcular el retiro por desempleo

El monto que puede retirar un trabajador de su Afore depende de su salario registrado ante el IMSS, las semanas cotizadas y el dinero acumulado en su cuenta individual. La Consar establece dos modalidades para calcularlo.

En la modalidad A se pueden retirar hasta 30 días del último salario base de cotización, sujeto a un límite legal. En la modalidad B se entrega la cantidad menor entre 90 días del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5% del ahorro acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Para conocer el monto que le corresponde, el trabajador puede ingresar a AforeMóvil, seleccionar la opción de retiro por desempleo y consultar la modalidad para la que cumple los requisitos. La aplicación permite revisar las condiciones del retiro antes de confirmar la solicitud. El plazo oficial máximo de resolución es de 15 días hábiles.

Distintas Afores ofrecen algunas calculadoras en su sitio web para estimar el monto de retiro por desempleo dependiendo el último salario antes de perder el trabajo.

Tags

Afore Desempleo Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Instituto Mexicano del Seguro Social

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