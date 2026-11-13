Vamos tras los coyotes: Consar
Julio César Cervantes Parra, presidente de la Consar, mencionó en entrevista con Expansión que, al margen de la nueva legislación que combata el "coyotaje" de los retiros por desempleo, el organismo que preside irá tras estos gestores que brindan servicio a las personas en los retiros por desempleo.
La Consar ha reconocido que el "coyotaje" en las Afore es responsable de 70% de las elevadas cifras de retiro por desempleo de las Afore en México. De enero a septiembre del año en curso, un millón 664 mil personas retiraron por desempleo de su Afore, 18% más respecto del mismo periodo previo.
En monto, esta actividad alcanzó los 36,222 millones de pesos, 23.5% en términos reales por arriba de lo registrado en su comparativa anual.
“Lo que estamos haciendo, junto con el IMSS es buscar a los coyotes que están modificando el salario del trabajador. El objetivo de ir tras de ellos es verificar que efectivamente estén pagando las contribuciones del trabajador. Un derecho se tiene que calcular con base en las aportaciones efectivamente pagadas”, mencionó.
De acuerdo con el funcionario, la acción no solo inmiscuye al IMSS, también el SAT está en el grupo de trabajo para evitar las prácticas inadecuadas.
“Tenemos un grupo de trabajo con el IMSS y con el SAT para combatir prácticas inadecuadas, sobre todo en el coyotaje, donde están modificando el salario del trabajador sin sustento”, acotó.
El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, su artículo 191 para limitar los retiros por desempleo de las Afores, pero sobre todo frenar a los “gestores”.
La iniciativa aprobada busca atacar tres factores: restricción del monto, prohibición a intermediarios y validación obligatoria.
Respecto a la restricción del monto se podrá retirar el menor entre 30 días del promedio salarial de las últimas 150 semanas o el 11.5 % del saldo de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Si bien la medida ya fue aprobada por diputados, aún está en la congeladora del Senado.
Al respecto, Cervantes Parra mencionó que la iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Pero que por la agenda legislativa “abultada” aún se encuentra en análisis previo a iniciar el trámite legislativo.