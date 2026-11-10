Consar alista ajuste regulatorio para Afores; busca evitar malas prácticas y enfrentar amenazas informáticas

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) modificará la regulación de las Afores para evitar malas prácticas en los fondos de pensiones, una industria que ya mueve más de 9 billones de pesos de los trabajadores.

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Consar, mencionó en el Encuentro Amafore 2026 que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) requiere de mecanismos sólidos de detección y respuesta ante amenazas informáticas.

Ante el reto, explicó que la ciberseguridad debe formar parte de la gobernanza y de la gestión interna de riesgos de las Administradoras de Fondos para el Retiro.