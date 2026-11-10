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Economía

Consar alista ajuste regulatorio para Afores; busca evitar malas prácticas y enfrentar amenazas informáticas

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes, informó que en 2026 las plusvalías ya superan los 700,000 millones de pesos
mar 10 noviembre 2026 11:34 AM
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En la imagen, cuentahabientes de Afore XXI Banorte realizan trámites presenciales.
El organismo regulador de las Afore busca que el trabajador esté en el centro de los cambios regulatorios que se preparan para el sector. (Jesús Almazán)

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) modificará la regulación de las Afores para evitar malas prácticas en los fondos de pensiones, una industria que ya mueve más de 9 billones de pesos de los trabajadores.

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Consar, mencionó en el Encuentro Amafore 2026 que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) requiere de mecanismos sólidos de detección y respuesta ante amenazas informáticas.

Ante el reto, explicó que la ciberseguridad debe formar parte de la gobernanza y de la gestión interna de riesgos de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

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Administrar más de 9 billones de pesos, exige estar a la altura de la confianza que millones de trabajadores han depositado en el sistema. Por ello, desde la Consar, impulsamos una agenda regulatoria de supervisión orientada entre prioridades fundamentales
Julio César Cervantes, presidente de Consar.

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Nueva regulación para las Afores, anuncia Consar

Cervantes Parra explicó a los integrantes de la industria de las Afores que la nueva regulación de la Consar primero fortalecerá la gobernanza, la gestión integral de riesgos y la supervisión.

“Debemos asegurar que las decisiones de inversión estén respaldadas por estructuras del gobierno corporativos robustos, procesos de análisis independientes, controles ejecutivos y una adecuada identificación, medición y administración de salud”, consideró.

Un segundo aspecto del nuevo marco regulatorio será promover la transparencia a la educación financiera y la protección del ahorrador. En palabras de Julio César Cervantes, el trabajador debe estar en el centro de las decisiones de las Afores.

“Esto implica garantizar que cuente con información clara, suficiente y oportuna sobre su recursos. Los rendimientos que obtienen y las condiciones de su ahorro”.

En un tercer punto, la Consar buscará “elevar la calidad del servicio” y por ello “las afores deben fortalecer su eficiencia operativa, simplificar trámites, reducir los tiempos de atención y garantizar un trato cercano”.

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Plusvalías suman 700,000 millones de pesos

En el Encuentro Amafore 2026, la Consar también informó que las plusvalías de las administradoras de fondos han rebasado los 700,000 millones de pesos en 2026. El aumento en el valor del ahorro de los trabajadores se ha dado ante la guerra en Irán y la volatilidad financiera del mercado.

El presidente de Comisión aseguró que en un año marcado por episodios de volatilidad financiera y ajustes en los mercados internacionales, el SAR ha mostrado resiliencia.

“La diversificación de los portafolios, la gestión profesional de las inversiones y la misión de largo plazo han permitido generar poco más de 700,000 millones de pesos en plusvalías. Este resultado refleja el trabajo de las Afores, sus comités de inversión y del sar en su conjunto”.

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Afore Pensiones Retiro

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