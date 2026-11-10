Secretaría de Hacienda busca mayor inversión en Plan México y las Afores jugarían un papel relevante

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, lanzó un guiño al gremio de las Afores, el principal inversionista institucional del país, para que inviertan los recursos de los trabajadores en proyectos ligados al Plan México y la creación de infraestructura.

Durante el Encuentro Amafore 2026 , el funcionario mencionó que entre los objetivos del Plan México está elevar la inversión pública y privada por encima de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2026 y superar el 28% en 2030.