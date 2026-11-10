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Economía

Secretaría de Hacienda busca mayor inversión en Plan México y las Afores jugarían un papel relevante

Édgar Amador dijo en el encuentro Amafore 2026 que el desarrollo de infraestructura y el ahorro pensionario son socios naturales, con lo que las Afore son fuente de financiamiento a largo plazo
mar 10 noviembre 2026 01:24 PM
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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, lanzó un guiño al gremio de las Afore
Édgar Amador, secretario de Hacienda, durante la inauguración del Encuentro Amafore 2026 (SHCP)

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, lanzó un guiño al gremio de las Afores, el principal inversionista institucional del país, para que inviertan los recursos de los trabajadores en proyectos ligados al Plan México y la creación de infraestructura.

Durante el Encuentro Amafore 2026 , el funcionario mencionó que entre los objetivos del Plan México está elevar la inversión pública y privada por encima de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2026 y superar el 28% en 2030.

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Amador Zamora agregó que para alcanzar las metas se necesita fortalecer las fuentes de financiamiento y movilizar el ahorro nacional en proyectos que eleven metro capacidad propia de México.

En esta tarea, el ahorro institucional y particularmente los recursos administrados por las Afores pueden desempeñar un papel relevante. Su horizonte de inversión de largo plazo representa una oportunidad para acompañar el desarrollo de infraestructura, energía, transporte, vivienda, industrial y otros sectores que son fundamentales para elevar la competitividad del país
Édgar Amador, Secretario de Hacienda.


Durante su discurso inaugural, el secretario de Hacienda aseguró que la infraestructura y el ahorro pensionario son socios naturales toda ve que a creación de obras requiere financiamiento de largo plazo.

El funcionario informó que las Afores ya invierten en infraestructura mediante los vehículos estructurados, los cuales ya suman un 8% de los activos de las administradoras de fondos.

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No se obliga ninguna Afore a invertir

Además de apuntar cuánto invierten las Afores, Édgar Amador mencionó que la Ley para el Fomento de la Inversión en el Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar contempla la inversión de los ahorros pensionarios, pero sin modificar el marco que las obliga a someter cada proyecto a evaluación financieras, legales, operativas y de riesgo que protegen el patrimonio a los ahorradores.

“Permítanme subrayarlo. Ésta ley no obliga a ninguna Afore a invertir en ningún proyecto. No se trata de utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar obras públicas, sino de generar más y mejores opciones y la oportunidades de inversión”.

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Inversión y ahorro puede ayudar al país

No obstante, les ha invitado a los fondos de pensiones a identificar nuevas oportunidades de inversión y utilizar las Fibras o los CKDs “para consolidar un mercado en capitales más sólido”.

“La vinculación entre ahorro, inversión y desarrollo productivo puede contribuir a que una mayor proporción de los recursos generados en México se traduzcan nuevas capacidades productivas y empleos de calidad”.

De acuerdo con información de la Consar, las administradoras de fondos para el retiro manejan más de 9 billones de pesos y de los cuales un 58% proviene de rendimientos.

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Afore Secretaría de Hacienda y Crédito Público Inversión

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