“La mayoría de los integrantes de la Junta destacó la incertidumbre asociada al entorno internacional. Uno especificó que los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones sobre la inflación en ambos lados del balance. La mayoría subrayó los riesgos al alza asociados con los conflictos geopolíticos. Algunos indicaron sus afectaciones en el mercado de energéticos.”, destacó el documento.

En tanto, un integrante resaltó la persistencia en la inflación de servicios . Agregó que esta sigue siendo uno de los principales retos para llevar la inflación a su meta hacia fines del año entrante. Observó que los aumentos salariales dificultan romper dicha inercia, pues el crecimiento de los salarios reales por encima de su promedio histórico, asociado con los incrementos del salario mínimo, genera presiones estructurales de costos fuera del alcance de la política monetaria.

También persisten riesgos de afectaciones climáticas, como la probable intensificación del fenómeno "Super Niño" durante la segunda mitad del año. También destacan los aumentos estacionales de fin de año y apuntó que la constante aparición de choques en la inflación no subyacente podría originar continuas revisiones al alza en el pronóstico.

Por otro lado, un integrante precisó que, en vista de lo recientemente observado, la reversión de los precios de los energéticos en el nivel global y el proceso de negociación hacia un acuerdo de paz duradero podrían acelerarse respecto de lo anteriormente previsto, con implicaciones favorables sobre los precios domésticos.

“Respecto de otros riesgos al alza, algunos destacaron la persistencia de la inflación subyacente. Señalaron un posible aumento en los precios de las mercancías. Al respecto, uno expresó que, ante la rápida depreciación del peso de las últimas semanas, podría comenzar a revertirse el efecto favorable que su apreciación previa había tenido sobre las presiones de costos”, destacó la Minuta.