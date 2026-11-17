La presidenta Claudia Sheinbaum calculó que el salario mínimo tendría que subir cerca de 11% anual para que en 2030 alcanzara para comprar 2.5 canastas básicas. Para 2027, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de Coparmex quieren bajar el ritmo. Han planteado ajustes ligados a la inflación que, con el dato de octubre como referencia, se ubicarían alrededor de 5% a 6% si se añade uno o dos puntos porcentuales.
Empresarios ya no aguantan el ritmo a Sheinbaum con el salario mínimo
El salario mínimo general subió 12% en 2025 y 13% en 2026 , por encima del ritmo del compromiso de la presidenta en sus 100 pasos para la Transformación. El primer ajuste acordado tras su llegada a la presidencia en octubre de 2024 elevó el mínimo general de 248.93 a 278.80 pesos diarios. El segundo lo llevó a 315.04 pesos.
En dos años, el piso salarial subió 26.6% en pesos corrientes. Aun con esos incrementos, el informe de la Comisión Consultiva de la Conasami muestra que la meta de 2030 sigue pendiente en la mayor parte del país.
Detrás de la petición del sector empresarial hay argumentos, ya que el CCE considera que los aumentos extraordinarios ya cumplieron el objetivo que el organismo se había fijado respecto a la línea de bienestar familiar. Coparmex advierte que otra alza de dos dígitos, junto con la reducción de la jornada laboral, presionaría los costos de las empresas más pequeñas
El salario mínimo cubre 78% de la meta
Con los precios de mayo de 2026, el salario mínimo general cubría 78% del ingreso necesario para comprar 2.5 canastas básicas, según el análisis de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) incluido en el informe.
Es decir, alcanzaba para alrededor de 1.95 canastas. La referencia es la línea de pobreza por ingresos urbana, que incluye alimentos y otros bienes y servicios básicos. Como su costo se actualiza cada mes, la distancia a la meta puede cambiar incluso cuando el salario diario permanece fijo.
En la Zona Libre de la Frontera Norte, la meta ya se rebasó, pues el mínimo llegó a 440.87 pesos diarios en 2026, tras un aumento de 5%, con lo que supera en 9% el umbral de las 2.5 canastas.
En el resto del país, donde el mínimo es de 315.04 pesos, todavía faltaba cubrir 22% del valor de la meta. El mismo ajuste de 5% tendría, por tanto, un efecto distinto en cada zona. En la frontera serviría para sostener una meta ya alcanzada y en la zona general dejaría buena parte de la brecha por cerrar.
Medina Mora se refiere a otro umbral cuando dice que los empresarios ya alcanzaron su objetivo. La meta que describe el presidente del CCE es que, en una familia de cuatro personas, dos trabajadores que ganen el mínimo puedan cubrir juntos las necesidades del hogar.
A su juicio, ese objetivo de bienestar familiar se alcanzó en 2026, tras una década de recuperación. La meta de Sheinbaum mide cuánto puede comprar un salario mínimo frente al costo de 2.5 canastas y esa es la brecha que la Conasami todavía identifica fuera de la frontera.
El empleo también pesa en la postura del CCE, porque Medina Mora sostiene que ha crecido poco y que la ocupación informal ha ganado terreno. Con ese diagnóstico, pidió que la comisión valore cuánto puede subir el salario mínimo sin dificultar la creación de puestos formales .
Moderar el aumento mientras repunta la economía
Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, considera que las empresas tienen menos margen para absorber otro aumento de dos dígitos en una economía que crece poco. A la presión sobre la nómina suma los costos que prevé por la reducción de la jornada laboral.
Para Sierra, la combinación puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos o más informalidad. Su propuesta de sumar dos puntos a la inflación sería temporal. Si la economía recupera el crecimiento, dijo, habría condiciones para discutir aumentos mayores.
Estima que entre 90% y 95% de las empresas afiliadas a los 71 centros empresariales de la Coparmex son micro, pequeñas y medianas. Citó las encuestas del organismo para describir cómo cambiaron sus prioridades. “La empresa en México pasó de expandirse a resistir”, dijo.
También señaló que algunas compañías han optado por subir los sueldos de manera voluntaria como parte de una iniciativa del organismo. En esos casos, cada negocio puede decidir cuánto aumentar y cuándo hacerlo.
Cuánto tendría que subir el mínimo para llegar a 2030
Un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM incluido en el informe de la Conasami calculó que el mínimo general equivalía a 1.98 canastas en enero de 2026. A partir de ese dato, estimó que, para llegar a 2.5 en 2030, el salario tendría que ganar alrededor de 6% anual frente al costo de la canasta en los cuatro ajustes que faltan. Esa ganancia se mide después de descontar lo que suba la canasta.
Una de las rutas que simuló la UNAM contempla un aumento de 13.1% en 2027, seguido de 11.5% en 2028, 10.5% en 2029 y 8.5% en 2030. El ejercicio supone una inflación esperada de 4.22% y que la canasta se encarece un poco más que los precios en general. Bajo esas condiciones, concentrar los incrementos más fuertes al principio permitiría llegar a la meta y moderar el ritmo en los últimos años.
También está en discusión cómo aplicar el aumento , pues en 2026, al mínimo general se le sumaron 17.01 pesos por concepto del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y, sobre ese resultado, se aplicó un incremento de 6.5%.
El MIR es una cantidad fija en pesos que se añade al salario mínimo para recuperar su poder de compra. En la frontera, donde ya se rebasó la meta, el aumento de 5% se aplicó sin ese componente.
Sheinbaum ya adelantó que habrá un aumento al salario mínimo en 2027 y que su tamaño se negociará. La presidenta ha defendido que los incrementos se ubiquen por encima de la inflación y ha reiterado la meta de que, al final de su gobierno, un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas.