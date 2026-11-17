El salario mínimo general subió 12% en 2025 y 13% en 2026 , por encima del ritmo del compromiso de la presidenta en sus 100 pasos para la Transformación. El primer ajuste acordado tras su llegada a la presidencia en octubre de 2024 elevó el mínimo general de 248.93 a 278.80 pesos diarios. El segundo lo llevó a 315.04 pesos.

En dos años, el piso salarial subió 26.6% en pesos corrientes. Aun con esos incrementos, el informe de la Comisión Consultiva de la Conasami muestra que la meta de 2030 sigue pendiente en la mayor parte del país.

Detrás de la petición del sector empresarial hay argumentos, ya que el CCE considera que los aumentos extraordinarios ya cumplieron el objetivo que el organismo se había fijado respecto a la línea de bienestar familiar. Coparmex advierte que otra alza de dos dígitos, junto con la reducción de la jornada laboral, presionaría los costos de las empresas más pequeñas

El salario mínimo cubre 78% de la meta

Con los precios de mayo de 2026, el salario mínimo general cubría 78% del ingreso necesario para comprar 2.5 canastas básicas, según el análisis de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) incluido en el informe.

Es decir, alcanzaba para alrededor de 1.95 canastas. La referencia es la línea de pobreza por ingresos urbana, que incluye alimentos y otros bienes y servicios básicos. Como su costo se actualiza cada mes, la distancia a la meta puede cambiar incluso cuando el salario diario permanece fijo.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, la meta ya se rebasó, pues el mínimo llegó a 440.87 pesos diarios en 2026, tras un aumento de 5%, con lo que supera en 9% el umbral de las 2.5 canastas.

En el resto del país, donde el mínimo es de 315.04 pesos, todavía faltaba cubrir 22% del valor de la meta. El mismo ajuste de 5% tendría, por tanto, un efecto distinto en cada zona. En la frontera serviría para sostener una meta ya alcanzada y en la zona general dejaría buena parte de la brecha por cerrar.