La Unión Europea salió en defensa de las denominaciones de origen pactadas con México en la modernización de su acuerdo comercial, pese a las preocupaciones de los productores de lácteos estadounidenses, que ya llevaron a la revisión del T-MEC sus reclamos por el uso de nombres de quesos como feta, asiago y gruyere.
Europa defiende sus quesos ante las presiones de EU sobre México
Bruselas sostiene que estas protecciones buscan preservar tradiciones, métodos de elaboración y el trabajo de pequeños productores, mientras que Estados Unidos teme que sus fabricantes enfrenten restricciones para comercializar en México quesos con denominaciones que consideran genéricas.
Ante el cuestionamiento sobre si las preocupaciones estadounidenses podrían llevar a modificar lo negociado con Europa, Viktoria Lovenberg, consejera comercial de la Embajada de la Unión Europea en México, defendió los compromisos alcanzados y dejó las negociaciones con Washington en manos de las autoridades mexicanas.
“México tiene sus negociaciones con los Estados Unidos y esto es la responsabilidad de estos negociadores de llevar adelante estos acuerdos”, respondió.
La funcionaria explicó que México y la Unión Europea comparten una visión sobre la importancia de proteger los productos vinculados con determinadas regiones y métodos de producción. Esa coincidencia quedó reflejada en los compromisos del acuerdo modernizado, firmado en mayo de 2026, pero su entrada en vigor todavía requiere completar procedimientos legales.
Cada queso, un caso distinto
La protección de los nombres de quesos europeos en México no significa que los productores deban dejar de utilizarlos automáticamente. Sin embargo, las empresas tendrán que revisar si las denominaciones con las que comercializan sus productos cumplen con las nuevas disposiciones, pues pueden enfrentar costos por cambios de etiquetas, campañas publicitarias e incluso el retiro de mercancías.
“Esto no quiere decir que van a desaparecer los quesos del supermercado o que ya no los van a poder llamar así”, explica Aurora López-Portillo, consultora sénior internacional en propiedad intelectual y directora de Servicios Jurídicos de ClarkeModet México.
La especialista señala que el T-MEC no prohíbe proteger las indicaciones geográficas europeas, pero establece garantías de transparencia, mecanismos para presentar objeciones y el reconocimiento de derechos anteriores y términos de uso común.
La diferencia entre ambos socios comerciales comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién tiene derecho a utilizar el nombre de un queso?
Para la Unión Europea, denominaciones como feta identifican productos ligados a regiones y métodos específicos de elaboración. Para los fabricantes estadounidenses, algunos de esos nombres se utilizan desde hace décadas para comercializar quesos elaborados fuera de Europa.
El problema es que una indicación geográfica protegida puede restringir el uso comercial de un nombre cuando el producto no cumple con los requisitos establecidos, aunque tenga características similares al original. Su alcance depende de las disposiciones del acuerdo y de las excepciones aplicables.
Por eso, organizaciones como la National Milk Producers Federation y el US Dairy Export Council han solicitado a Washington que defienda el uso de nombres que consideran comunes durante la revisión del T-MEC .
Su preocupación es que las protecciones europeas reduzcan las oportunidades de los productores estadounidenses en México, un mercado relevante para sus exportaciones lácteas.
López-Portillo explica que cada denominación deberá analizarse por separado. Entre los factores que pueden determinar su uso están las protecciones existentes, los derechos previos, las excepciones y la manera en que los consumidores mexicanos identifican el producto.
Por ejemplo, México reconoce términos de uso común como cheddar, gouda y mozzarella. Sin embargo, que una palabra sea genérica no significa que cualquier denominación compuesta que la incluya pueda utilizarse libremente.
Los fabricantes que ya comercializan productos bajo determinados nombres también podrán presentar objeciones o defender sus derechos conforme a los procedimientos aplicables.
El riesgo económico aparece cuando una empresa invierte en producir, etiquetar o promocionar un queso sin comprobar primero si puede utilizar su denominación.
“Las repercusiones van a ser económicas porque obviamente van a tener que retirar producto, van a tener que rediseñar campañas”, advierte.
Para la especialista, México deberá encontrar un equilibrio entre las exigencias estadounidenses y los compromisos adquiridos con Europa.
“Yo creo que va a ser un estire y afloje”, anticipa.
La discusión, añade, demuestra que el nombre de un producto puede concentrar años de reputación e inversión. Por eso, su protección también puede convertirse en una oportunidad económica para los productores regionales mexicanos.
Italia contra las imitaciones
Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, respaldó la posición europea y destacó que las indicaciones geográficas representan una herramienta para proteger a pequeñas y medianas empresas vinculadas con determinadas regiones.
El diplomático recordó que Italia cuenta con numerosos productos amparados por estos mecanismos y que una parte importante de los productos europeos contemplados en el acuerdo corresponde a su país.
“Es una ventaja muy importante también para México, porque México sí tiene ese tipo de producción y entonces eso sí es un sector que hay que proteger para evitar que se comercialicen productos que simplemente son imitaciones”, afirmó.
De acuerdo con la Comisión Europea, el acuerdo modernizado contempla la protección de 568 indicaciones geográficas europeas. De ellas, 336 corresponden a productos agroalimentarios y bebidas, mientras que otras 232 son de bebidas espirituosas que ya tenían protección en México.
Entre los productos incluidos se encuentran el queso feta de Grecia, el fontina y el Parmigiano Reggiano de Italia, además de vinos, embutidos y otros alimentos regionales.
La intención europea es impedir que productos que no cumplen con las condiciones establecidas utilicen denominaciones protegidas y aprovechen su reputación comercial.
Modiano sostuvo que estas disposiciones también pueden beneficiar a México, donde existen productos tradicionales cuyo valor depende de su origen, sus características y los métodos empleados para elaborarlos.
El queso cotija como ejemplo mexicano
Y como muestra, Lorenzo Vianello, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Italia, llevó la discusión al terreno de los productores nacionales.
Explicó que Italia impulsa desde hace años iniciativas contra el fenómeno conocido como Italian Sounding, mediante el cual se comercializan alimentos con nombres, imágenes o referencias que evocan su origen italiano, aunque no necesariamente proceden de ese país.
Para Vianello, la protección no solamente beneficia a los fabricantes, sino también a los consumidores, porque permite distinguir entre un producto auténtico y otro que utiliza referencias similares.
Como ejemplo recordó la colaboración de la Cámara de Comercio Italiana para impulsar la organización de productores mexicanos de queso cotija de calidad.
“Cuando se concretó todo el sistema, el precio del queso cotija para los productores del queso cotija mexicano se elevó del 200% y comenzaron a exportar”, aseguró.
Ratificaciones pendientes
La discusión ocurre mientras México y la Unión Europea avanzan hacia la aplicación de su acuerdo modernizado, firmado el 22 de mayo de 2026, pero que todavía no ha entrado plenamente en vigor.
La modernización contempla dos instrumentos. El primero es un acuerdo interino comercial, diseñado para adelantar los beneficios de la apertura de mercados. El segundo es el acuerdo global modernizado, que incluye disposiciones más amplias sobre cooperación política, comercio e inversiones.
El acuerdo interino no requiere la ratificación individual de todos los países de la Unión Europea, mientras que el acuerdo global sí necesita completar los procedimientos correspondientes en México, las instituciones europeas y los Estados miembros.
Lovenberg explicó que la Unión Europea ya había concluido sus procedimientos para avanzar con el instrumento comercial y que esperaba los pasos pendientes del lado mexicano.
Una vez completados, estimó que podrían transcurrir unas semanas antes de comenzar su aplicación.
Entre los beneficios más inmediatos identificó la liberalización de aranceles agroalimentarios y la simplificación de los procedimientos aduaneros, que permitiría reducir costos y tiempos para los exportadores.
La Comisión Europea calcula que el acuerdo eliminará 95% de los aranceles mexicanos elevados que todavía afectan a productos agroalimentarios europeos, mediante condiciones y calendarios distintos según la mercancía.