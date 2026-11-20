Bruselas sostiene que estas protecciones buscan preservar tradiciones, métodos de elaboración y el trabajo de pequeños productores, mientras que Estados Unidos teme que sus fabricantes enfrenten restricciones para comercializar en México quesos con denominaciones que consideran genéricas.

Ante el cuestionamiento sobre si las preocupaciones estadounidenses podrían llevar a modificar lo negociado con Europa, Viktoria Lovenberg, consejera comercial de la Embajada de la Unión Europea en México, defendió los compromisos alcanzados y dejó las negociaciones con Washington en manos de las autoridades mexicanas.

“México tiene sus negociaciones con los Estados Unidos y esto es la responsabilidad de estos negociadores de llevar adelante estos acuerdos”, respondió.

La funcionaria explicó que México y la Unión Europea comparten una visión sobre la importancia de proteger los productos vinculados con determinadas regiones y métodos de producción. Esa coincidencia quedó reflejada en los compromisos del acuerdo modernizado, firmado en mayo de 2026, pero su entrada en vigor todavía requiere completar procedimientos legales.

Cada queso, un caso distinto

La protección de los nombres de quesos europeos en México no significa que los productores deban dejar de utilizarlos automáticamente. Sin embargo, las empresas tendrán que revisar si las denominaciones con las que comercializan sus productos cumplen con las nuevas disposiciones, pues pueden enfrentar costos por cambios de etiquetas, campañas publicitarias e incluso el retiro de mercancías.

“Esto no quiere decir que van a desaparecer los quesos del supermercado o que ya no los van a poder llamar así”, explica Aurora López-Portillo, consultora sénior internacional en propiedad intelectual y directora de Servicios Jurídicos de ClarkeModet México.

La especialista señala que el T-MEC no prohíbe proteger las indicaciones geográficas europeas, pero establece garantías de transparencia, mecanismos para presentar objeciones y el reconocimiento de derechos anteriores y términos de uso común.

La diferencia entre ambos socios comerciales comienza con una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién tiene derecho a utilizar el nombre de un queso?

Para la Unión Europea, denominaciones como feta identifican productos ligados a regiones y métodos específicos de elaboración. Para los fabricantes estadounidenses, algunos de esos nombres se utilizan desde hace décadas para comercializar quesos elaborados fuera de Europa.

El problema es que una indicación geográfica protegida puede restringir el uso comercial de un nombre cuando el producto no cumple con los requisitos establecidos, aunque tenga características similares al original. Su alcance depende de las disposiciones del acuerdo y de las excepciones aplicables.

Por eso, organizaciones como la National Milk Producers Federation y el US Dairy Export Council han solicitado a Washington que defienda el uso de nombres que consideran comunes durante la revisión del T-MEC .

Su preocupación es que las protecciones europeas reduzcan las oportunidades de los productores estadounidenses en México, un mercado relevante para sus exportaciones lácteas.