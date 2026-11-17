“Es inaceptable que los productos agroalimentarios de Estados Unidos ingresen al mercado mexicano en condiciones de libre comercio mientras nuestras exportaciones enfrentan restricciones crecientes. El libre comercio debe funcionar en ambos sentidos”, dijo Jorge Esteve, presidente del CNA.

El tomate y la fresa encienden la alerta

El consejo identifica al tomate y la fresa como dos ejemplos de productos mexicanos afectados por medidas comerciales en Estados Unidos. Para el organismo, esos casos sientan un precedente y abren la posibilidad de que las restricciones alcancen a otras frutas y hortalizas.

El reclamo toca una relación en la que ambos países dependen del abasto del vecino, pues el CNA señala que México ayuda a que los consumidores estadounidenses tengan acceso a frutas y hortalizas frescas durante todo el año, mientras que los productores pecuarios mexicanos dependen en gran medida de los granos que compran a Estados Unidos.

El intercambio agrícola entre ambos países alcanzó alrededor de 74,400 millones de dólares en 2025, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura estadounidense citadas por el organismo. El CNA también destacó que, entre enero y septiembre de 2026, el déficit agroalimentario de Estados Unidos con México fue de 10,267 millones de dólares, 30.1% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando sumó 14,691 millones.

Qué pide el CNA para defender a los productores mexicanos

El organismo propone facilitar que los productores soliciten una investigación cuando sospechen que un bien importado se vende a un precio inferior a su valor normal, una práctica conocida como dumping, o que recibe subsidios. También pide fijar plazos claros y evaluar con evidencia si esas importaciones causan daño a la producción nacional.

El consejo puso como referencia el modelo de Estados Unidos, donde dos autoridades se reparten la investigación. El Departamento de Comercio determina si hay dumping o subsidios y la Comisión de Comercio Internacional evalúa si las importaciones causan o amenazan con causar un daño importante a la industria nacional.