El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) calificó de “inaceptable” que los productos agroalimentarios de Estados Unidos entren a México en condiciones de libre comercio mientras las exportaciones mexicanas enfrentan cada vez más restricciones . En plena revisión del T-MEC, el organismo exige al gobierno mexicano reforzar sus mecanismos de defensa comercial y exigir condiciones recíprocas a sus socios de América del Norte.
Agroindustria nacional ve “inaceptable” que EU venda libremente y frene al campo mexicano
“Es inaceptable que los productos agroalimentarios de Estados Unidos ingresen al mercado mexicano en condiciones de libre comercio mientras nuestras exportaciones enfrentan restricciones crecientes. El libre comercio debe funcionar en ambos sentidos”, dijo Jorge Esteve, presidente del CNA.
El tomate y la fresa encienden la alerta
El consejo identifica al tomate y la fresa como dos ejemplos de productos mexicanos afectados por medidas comerciales en Estados Unidos. Para el organismo, esos casos sientan un precedente y abren la posibilidad de que las restricciones alcancen a otras frutas y hortalizas.
El reclamo toca una relación en la que ambos países dependen del abasto del vecino, pues el CNA señala que México ayuda a que los consumidores estadounidenses tengan acceso a frutas y hortalizas frescas durante todo el año, mientras que los productores pecuarios mexicanos dependen en gran medida de los granos que compran a Estados Unidos.
El intercambio agrícola entre ambos países alcanzó alrededor de 74,400 millones de dólares en 2025, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura estadounidense citadas por el organismo. El CNA también destacó que, entre enero y septiembre de 2026, el déficit agroalimentario de Estados Unidos con México fue de 10,267 millones de dólares, 30.1% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando sumó 14,691 millones.
Qué pide el CNA para defender a los productores mexicanos
El organismo propone facilitar que los productores soliciten una investigación cuando sospechen que un bien importado se vende a un precio inferior a su valor normal, una práctica conocida como dumping, o que recibe subsidios. También pide fijar plazos claros y evaluar con evidencia si esas importaciones causan daño a la producción nacional.
El consejo puso como referencia el modelo de Estados Unidos, donde dos autoridades se reparten la investigación. El Departamento de Comercio determina si hay dumping o subsidios y la Comisión de Comercio Internacional evalúa si las importaciones causan o amenazan con causar un daño importante a la industria nacional.
El CNA plantea que México pueda aplicar cuotas antidumping o compensatorias cuando los resultados de una investigación lo justifiquen, con garantías de debido proceso y conforme a sus compromisos internacionales. Esteve pidió dar prioridad al diálogo y la cooperación y rechazó los cierres fronterizos y las represalias injustificadas.
El consejo pidió que la revisión del tratado fortalezca las cadenas de suministro y aproveche las ventajas que ofrecen el clima, los suelos y la geografía de México, Estados Unidos y Canadá. La integración de los tres mercados, sostiene, ayuda a mantener el abasto de alimentos durante todo el año y a ofrecer precios más accesibles a los hogares.
El organismo reconoció el trabajo del equipo negociador mexicano y le pidió sostener una postura firme con argumentos técnicos, jurídicos y económicos. Su demanda en la revisión del T-MEC es que los productores de los tres países puedan vender en el mercado regional bajo condiciones equitativas.