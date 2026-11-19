Los número explican por qué, en 2025, México compró a China bienes por 133,266 millones de dólares y le vendió 10,215 millones. Por cada dólar que las empresas mexicanas obtuvieron de sus exportaciones a ese mercado, México gastó 13 en importaciones.

La diferencia dejó un déficit de 123,051 millones de dólares, el mayor hasta ahora, pero 2026 se perfila a marcar otro récord.

En 2025, China recibió apenas 1.5% de las exportaciones mexicanas de bienes.

Lo que México mira en Brasil y Chile

Mucho que aprender de países como Brasil, como Chile, que le venden buena parte de su comercio internacional a China. José Medina Mora, presidente del CCE.



En 2025, los brasileños le vendieron bienes por alrededor de 100,000 millones de dólares, equivalentes a 28.7% de sus exportaciones. Chile le vendió 40,647 millones de dólares, 36.8% de sus envíos al mundo. Dicho de otro modo, de cada diez dólares que exportaron, casi tres de Brasil y casi cuatro de Chile provinieron de ventas al mercado chino.

Los dos países operan con reglas distintas, ya que Chile tiene un tratado de libre comercio con China desde 2006 y lo modernizó en 2019. La actualización incluyó cambios en acceso a mercados, reglas de origen y trámites aduaneros.

Brasil carece de un TLC con Beijing y ha negociado, entre otros instrumentos, protocolos sanitarios para productos específicos. En 2025 firmó uno que abrió el mercado chino a productos de la pesca extractiva brasileña.

México ya conoce esa vía, pues ha acordado con China requisitos fitosanitarios para venderle aguacate de Michoacán, uva de mesa de Sonora y sorgo. Negociar un TLC tendría implicaciones en América del Norte. El artículo 32.10 del T-MEC exige avisar a los socios al menos tres meses antes de iniciar negociaciones con un país que encaje en su definición de economía de no mercado.

Si México llegara a celebrar un tratado de ese tipo, Estados Unidos y Canadá pueden dar por terminado el T-MEC con un aviso de seis meses y sustituirlo por un acuerdo bilateral entre ellos.