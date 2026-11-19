Cuando Claudia Sheinbaum y Xi Jinping hablaron en Shenzhen de una “nueva era” en el comercio entre México y China, José Medina Mora se quedó con una pregunta más concreta. Si México encontró la manera de venderle tanto a Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer para venderle más a China? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) puso dos ejemplos sobre la mesa al hacer el balance de la gira: Brasil y Chile.
México ya sabe comprarle a China y sus empresarios miran a Brasil y Chile para aprender a venderle
Los número explican por qué, en 2025, México compró a China bienes por 133,266 millones de dólares y le vendió 10,215 millones. Por cada dólar que las empresas mexicanas obtuvieron de sus exportaciones a ese mercado, México gastó 13 en importaciones.
La diferencia dejó un déficit de 123,051 millones de dólares, el mayor hasta ahora, pero 2026 se perfila a marcar otro récord.
En 2025, China recibió apenas 1.5% de las exportaciones mexicanas de bienes.
Lo que México mira en Brasil y Chile
Mucho que aprender de países como Brasil, como Chile, que le venden buena parte de su comercio internacional a China.
En 2025, los brasileños le vendieron bienes por alrededor de 100,000 millones de dólares, equivalentes a 28.7% de sus exportaciones. Chile le vendió 40,647 millones de dólares, 36.8% de sus envíos al mundo. Dicho de otro modo, de cada diez dólares que exportaron, casi tres de Brasil y casi cuatro de Chile provinieron de ventas al mercado chino.
Los dos países operan con reglas distintas, ya que Chile tiene un tratado de libre comercio con China desde 2006 y lo modernizó en 2019. La actualización incluyó cambios en acceso a mercados, reglas de origen y trámites aduaneros.
Brasil carece de un TLC con Beijing y ha negociado, entre otros instrumentos, protocolos sanitarios para productos específicos. En 2025 firmó uno que abrió el mercado chino a productos de la pesca extractiva brasileña.
México ya conoce esa vía, pues ha acordado con China requisitos fitosanitarios para venderle aguacate de Michoacán, uva de mesa de Sonora y sorgo. Negociar un TLC tendría implicaciones en América del Norte. El artículo 32.10 del T-MEC exige avisar a los socios al menos tres meses antes de iniciar negociaciones con un país que encaje en su definición de economía de no mercado.
Si México llegara a celebrar un tratado de ese tipo, Estados Unidos y Canadá pueden dar por terminado el T-MEC con un aviso de seis meses y sustituirlo por un acuerdo bilateral entre ellos.
El atractivo de México es EU
El acceso al mercado estadounidense salió a relucir en la misma ciudad donde México buscaba ampliar sus ventas en Asia. Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil líderes empresariales.
Medina Mora contó que, entre quienes mostraron interés por invertir, uno de los atractivos era la posibilidad de producir en México y vender en Estados Unidos al amparo del tratado.
El T-MEC volvió a aparecer en la reunión de Sheinbaum con el primer ministro canadiense. Según el recuento de Medina Mora, ambos gobiernos quieren que el tratado continúe y que los bienes que cumplan las reglas de origen conserven el arancel cero.
En las conversaciones entre los organismos empresariales de Asia-Pacífico, el CCE también puso sobre la mesa la necesidad de reglas claras y estables para dar confianza a quienes invierten.
En su encuentro con Sheinbaum, la delegación mexicana llevó ejemplos de empresas que ya encontraron clientes del otro lado del Pacífico. Bimbo opera plantas en Asia y KidZania llevó a la región su formato de parques infantiles. Medina Mora también mencionó a Gruma, que, de acuerdo con su recuento, usa maíz mexicano para elaborar productos que vende en el continente.
Para el CCE, la relación con Asia-Pacífico también abre espacio para cooperar en manufactura avanzada, semiconductores y electromovilidad. El organismo prevé mantener el diálogo con sus contrapartes empresariales rumbo a 2028, cuando México vuelva a ser anfitrión de APEC.
Confianza, reglas claras y sustentabilidad: claves para una región Asia-Pacífico más integrada y competitiva. Desde #APEC2026, el Pdte. @JoseMedinaMora destaca la importancia de fortalecer las relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de inversión. #ConfianzaEnMéxico— Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) November 19, 2026