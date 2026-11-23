El secretario de Economía señaló a su contraparte, el ministro de Comercio chino Wang Wentao, que China exportará a México más de 130,000 millones de dólares en 2026 , mientras que las ventas mexicanas a ese mercado rondarán los 10,000 millones.

“Lo que estoy proponiendo es reducir esta disparidad entre importaciones y exportaciones de manera decidida y rápida, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones que el que hemos tenido en nuestras importaciones”, dijo Ebrard durante la reunión.

El acuerdo se alcanzó el 23 de noviembre, durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China. La cita en Beijing dio seguimiento al encuentro que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo con Xi Jinping la semana anterior en Shenzhen, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

México pide a China agilizar permisos

El gobierno mexicano urge destrabar permisos para el aguacate, el limón y la carne. Ebrard pidió a Wang acelerar la aprobación de los protocolos que México necesita para exportar más productos agroalimentarios, pues algunos de esos trámites llevan hasta una década pendientes.

Entre los productos que México busca vender en ese mercado están el aguacate, el limón, la carne bovina y porcina, el sorgo y los productos acuáticos procesados. Al salir de la reunión, Ebrard también mencionó el atún, el camarón y la calabaza.

"Es lo justo, lo razonable, así lo planteé”, dijo

El secretario dijo que ambos países trabajarán en el tema durante los próximos meses.

La mesa también revisará una propuesta de Exportadora de Sal. La paraestatal mexicana ofreció surtir al mercado chino hasta 10 millones de toneladas en los próximos cuatro años para ampliar su participación en ese país.

Ebrard también invitó a su contraparte a trasladar a México parte de la producción que China fabrica en su territorio y hoy exporta al mercado mexicano.